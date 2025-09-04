„Vine, filmează și trimite la UEFA” Conducerea FCSB vrea să găsească persoana care a denunțat rasismul fanilor campioanei la forul de la Nyon

Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre sancțiunea pe care FCSB a primit-o de la UEFA în urma incidentelor de la finalul meciului cu Aberdeen.

FCSB - Young Boys este programat joi, 2 octombrie, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 19:45.

Campioana României s-a ales cu o amendă de 44.000 de euro și cu inelul 1 al galeriei închis, la primul meci pe teren propriu din Europa League.

Sancțiunea a venit în urma unor scandări rasiste de la finalul meciului retur cu Aberdeen din play-off-ul pentru accederea în faza principală a competiției.

Gigi Becali, după ce FCSB a fost amendată: „Este o persoană pe care vrem să o dibuim”

Patronul roș-albaștrilor a dat de înțeles că totul ar fi plecat de la o persoană care frecventează meciurile celor de la FCSB și filmează tot ce se întâmplă în tribune, iar apoi trimite clipurile la UEFA.

„Observatorul a scris foarte frumos în raport. A zis, «dom'le, n-am întâlnit în viața mea așa ceva». De ce? Pentru că este o persoană pe care o să o dibuim. Care vine, filmează și trimite la UEFA. ” a declarat Gigi Becali într-o intervenție telefonică la emisiunea „Liga Digi Sport”

Explicația UEFA în cazul FCSB:

„Se aplică o amendă de 30.000 de euro clubului Fotbal Club FCSB și dispune închiderea parțială a stadionului Fotbal Club FCSB (adică sectoarele 101-108) pentru următorul (1) meci din competiția UEFA pe care îl va juca în calitate de gazdă, pentru comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi.

Se aplică o amendă de 14.000 de euro clubului Fotbal Club FCSB pentru blocarea căilor de acces publice”, se arată în decizia UEFA.

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB

Go Ahead Eagles - FCSB 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys

FCSB - Young Boys 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna

FCSB - Bologna 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB

Basel - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB

Steaua Roșie - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord

FCSB - Feyenoord 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB

Dinamo Zagreb - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport