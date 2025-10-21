FCSB, „carne de tun” în Youth League? Echipa U19 a campioanei debutează miercuri în Europa. Vedetele Stoian și Toma nu vor juca
FCSB, „carne de tun" în Youth League? Echipa U19 a campioanei debutează miercuri în Europa. Vedetele Stoian și Toma nu vor juca

  • Adversara celor de la FCSB în Youth League va fi Lokomotiva Zagreb, din Croația, care anul trecut a eliminat-o pe Farul Constanța
  • FCSB revine în Youth League după o pauză de 12 ani, în 2013-2014 a disputat 6 meciuri și a făcut 5 puncte cu Schalke și Basel
  • Campioana U19 din Liga Elitelor va merge în Croația fără vedete Mihai Toma și Alexandru Stoian, în vreme ce Ionuț Cercel nu are drept de joc

În Champions League la seniori, România lipsește de 12 ani. În schimb, în Youth League, competiția UCL rezervată echipelor U19, suntem prezenți an de an, fiindcă UEFA permite tuturor campioanelor de la această categorie să intre în joc, nu doar echipelor de juniori ale cluburilor care sunt pe tabloul principal al seniorilor în Liga Campionilor.

Vedetele Toma și Stoian nu joacă

Și cum campioana din Liga Elitelor U19 din sezonul trecut din România a fost FCSB, atunci clubul roș-albastru va lua startul în Youth League în această săptămână.

Mai precis miercuri, când va juca prima manșă din duelul eliminatoriu din primul tur, adversară urmând să-i fie Lokomotiva Zagreb. Meciul se va disputa la Gradski, în Croația, cu începe de la ora 13:00.

În această competiție jucătorii care pot evolua sunt cei născuți începând cu 1 ianuarie 2007. Fiecare club poate avea 5 jucători născuți în 2006, cu condiția să fie formați la nivelul clubului, adică să aibă cel puțin 2 ani în Academie. Lucru pe care Cercel, de exemplu, nu-l îndeplinește și nu va avea drept de joc.

Vedete ar fi Stoian și Toma, jucători cu minute bifate la seniori în acest sezon. Amândoi însă nici măcar nu vor face deplasarea în Croația. Ei sunt variante pentru ca FCSB să bifeze regula U21 în campionat, iar duminică, trupa lui Charalambous are meci în Liga 1 cu UTA.

Singurele nume cât de cât cunoscute pe care FCSB le va avea la dispoziție în confruntarea cu Lokomotiva Zagreb sunt cele ale lui Robert Necșulescu și Denis Colibășanu, fotbaliști care au însoțit echipa mare în câteva cantonamente de iarnă și de vară.

De asemenea, eligibili ar fi fost și portarul Maxim și fundașul lateral Pădurariu, dar amândoi au fost împrumutați la echipe din play-off-ul Ligii secunde.

Mulți dintre fotbaliștii care vor evolua miercuri în competiția UEFA sunt cei cu care FCSB II participă în Liga a 3-a, unde după 9 etape se află pe locul 7, într-o serie cu 12 formații, în care podiumul e format din Înainte Modelu, Agricola Borcea și Progresul Fundulea.

În schimb, cu FCSB U19 va merge în Croația unul dintre antrenorii primei echipe. E vorba despre Alin Stoica, secund al cuplului Charalambous - Pintilii.

FCSB pleacă în duelul cu Lokomotiva Zagreb cu șanse minime. Acum un an, în turul 2 din Youth League, Farul Constanța a fost eliminată chiar de Lokomotiva Zagreb, 1-6 la general.

Farul a intrat în joc în în turul 2 preliminar și a trecut de sârbii de la FK IMT: 2-0 și 0-1. În turul 3 însă, a fost spulberată de Lokomotiva Zagreb: 0-2 și 1-1. De fapt, în ultimii ani, reprezentantele României în Youth League au suferit eșecuri pe bandă rulantă.

Ultimii ani, umilințe pe bandă rulantă pentru România în Youth League

  • 2017-2018 - Dinamo, eliminată în turul 1: 2-4, la general cu Lokomotiva Zagreb
  • 2018-2019 - Farul, eliminată în turul 1: 0-3 cu Dinamo Zagreb
  • 2019-2020 - Farul, eliminată în turul 1: 0-2 cu Domzale
  • 2020-2021 - nu s-a disputat din cauza pandemiei
  • 2021-2022 - Csikszereda, eliminată în turul 1: 0-5 cu Angers 
  • 2022-2023 - Csikszereda, eliminată în turul 1: 1-5 cu Galatasaray
  • 2023-2024 - U Craiova, eliminată în turul 1: 0-5 cu Partizan Belgrad
  • 2024-2025 - Farul, eliminată în turul 3: 1-6 cu Lokomotiva Zagreb

Competiția europeană la care a apelat UEFA în privința echipelor de tineret a apărut în sezonul 2013-2014. Atunci însă, regula era că participă în Youth League doar echipele de tineret ale formațiilor de seniori care erau în grupele Champions League.

Iar în acel sezon, România a avut pentru ultima dată o formație în UCL, chiar pe FCSB. Care la momentul respectiv nu deținea o Academie, așa că a împrumutat aproape o echipă întreagă de la Viitorul lui Gică Hagi. FCSB a disputat 6 meciuri, reușind următoarele rezultate:

  • 0-3 și 1-1 cu Schalke 04
  • 0-4 și 0-5 cu Chelsea
  • 1-1 și 3-1 cu Basel

FCSB a terminat, cu cele 5 puncte, pe locul 3, peste Basel. Cele 5 goluri ale roș-albaștrilor au fost marcate de Grădinaru (3), Mitriță și Tîrnovan.

Mitriță avea la acel moment doar 18 ani și era din Academia lui Hagi, iar după 2 ani avea să plece la Pescara. Alte nume importante care au jucat atunci pentru FCSB în Youth League: portarul Cojocaru, Aldea, Vâlceanu.

Mihai Toma fcsb uefa youth league alexandru stoian ionut cercel lokomotiva zagreb
