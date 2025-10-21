Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul

Vincenzo Italiano (47 de ani), antrenorul celor de la Bologna, ar urma să folosească mai multe rezerve în meciul cu campioana României din Europa League.

Bologna s-a impus în deplasarea de la Cagliari, scor 2-0, prin reușitele lui Holm și Orsolini, urcând pe locul 5 în Serie A, la trei puncte distanță de liderul AC Milan. Aceasta a fost și prima victorie în deplasare din acest sezon.

FCSB - Bologna. Vincenzo Italiano va miza pe rezerve pentru meciul din Europa League

Conform presei italiene, antrenorul Vincenzo Italiano intenționează să-și menajeze titularii în vederea meciului de campionat cu Fiorentina, programat trei zile mai târziu, pe 26 octombrie.

Din lotul pentru Europa League lipsesc jucători importanți precum: Sulemana, De Silvestri și Dominguez.

La mijlocul terenului, Nikola Moro ar putea primi șansa de a prinde primul „11”. Croatul nu a prins încă niciun minut în Europa League, însă de fiecare dată când a început titular în campionat, Bologna a obținut puncte importante.

În apărare, Lucumi, care a jucat în opt partide din acest sezon, va ocupa postul de apărător central, iar pe flancul stâng este probabil să joace Lykogiannis, un jucător care, deși nu e titular în Serie A, a jucat din primul minut în ambele meciuri din Europa League, potrivit presei italiene.

În atac, Vincenzo Italiano ar urma să mizeze pe Riccardo Orsolini, fotbalist care a intrat 30 de minute în ultimul meci și a reușit să marcheze.

6 goluri a marcat Riccardo Orsolini în sezonul 2025-2026. Atacantul este cotat la 25 de milioane de euro, conform transfermarkt.com

Ciro Immobile a revenit la antrenamente, însă antrenorul Vincenzo Italiano vrea să-l aibă apt pentru meciul de campionat cu Fiorentina. Astfel, nici atacantul nu figurează pe lista UEFA.

„Staff-ul tehnic va analiza condiția fizică, minutele jucătorilor și forma acestora pentru a decide primul 11 care va evolua la București.

Obiectivul este clar: să continue seria pozitivă începută la Cagliari, să obțină primele trei puncte în Europa League și să se prezinte la Florența cu lotul cât mai complet posibil” , au notat jurnaliștii italieni.

Bologna a debutat în faza principală a Europa League cu o înfrângere, 0-1 în fața celor de la Aston Villa, urmată de un egal, 1-1, cu Freiburg.

Echipa de start a celor de la Bologna în meciul cu Freiburg: Skorupski - Lykogiannis, Lucumi, Vitik, Holm - Ferguson, Freuler - Orsolini, Odgaard, Cambiaghi - Castro

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

