Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul

- Vincenzo Italiano (47 de ani), antrenorul celor de la Bologna, ar urma să folosească mai multe rezerve în meciul cu campioana României din Europa League.
- FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Bologna s-a impus în deplasarea de la Cagliari, scor 2-0, prin reușitele lui Holm și Orsolini, urcând pe locul 5 în Serie A, la trei puncte distanță de liderul AC Milan. Aceasta a fost și prima victorie în deplasare din acest sezon.
FCSB - Bologna. Vincenzo Italiano va miza pe rezerve pentru meciul din Europa League
Conform presei italiene, antrenorul Vincenzo Italiano intenționează să-și menajeze titularii în vederea meciului de campionat cu Fiorentina, programat trei zile mai târziu, pe 26 octombrie.
Din lotul pentru Europa League lipsesc jucători importanți precum: Sulemana, De Silvestri și Dominguez.
La mijlocul terenului, Nikola Moro ar putea primi șansa de a prinde primul „11”. Croatul nu a prins încă niciun minut în Europa League, însă de fiecare dată când a început titular în campionat, Bologna a obținut puncte importante.
În apărare, Lucumi, care a jucat în opt partide din acest sezon, va ocupa postul de apărător central, iar pe flancul stâng este probabil să joace Lykogiannis, un jucător care, deși nu e titular în Serie A, a jucat din primul minut în ambele meciuri din Europa League, potrivit presei italiene.
În atac, Vincenzo Italiano ar urma să mizeze pe Riccardo Orsolini, fotbalist care a intrat 30 de minute în ultimul meci și a reușit să marcheze.
Ciro Immobile a revenit la antrenamente, însă antrenorul Vincenzo Italiano vrea să-l aibă apt pentru meciul de campionat cu Fiorentina. Astfel, nici atacantul nu figurează pe lista UEFA.
„Staff-ul tehnic va analiza condiția fizică, minutele jucătorilor și forma acestora pentru a decide primul 11 care va evolua la București.
Obiectivul este clar: să continue seria pozitivă începută la Cagliari, să obțină primele trei puncte în Europa League și să se prezinte la Florența cu lotul cât mai complet posibil”, au notat jurnaliștii italieni.
Bologna a debutat în faza principală a Europa League cu o înfrângere, 0-1 în fața celor de la Aston Villa, urmată de un egal, 1-1, cu Freiburg.
- Echipa de start a celor de la Bologna în meciul cu Freiburg: Skorupski - Lykogiannis, Lucumi, Vitik, Holm - Ferguson, Freuler - Orsolini, Odgaard, Cambiaghi - Castro
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)