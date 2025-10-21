Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Bologna. Foto: Imago
Europa League

Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 15:00
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 15:00
  • Vincenzo Italiano (47 de ani), antrenorul celor de la Bologna, ar urma să folosească mai multe rezerve în meciul cu campioana României din Europa League.
  • FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Bologna s-a impus în deplasarea de la Cagliari, scor 2-0, prin reușitele lui Holm și Orsolini, urcând pe locul 5 în Serie A, la trei puncte distanță de liderul AC Milan. Aceasta a fost și prima victorie în deplasare din acest sezon.

Antrenorul de la Bologna, internat! Vicenzo Italiano va rata meciul cu FCSB din Europa League. Ce a pățit
Citește și
Antrenorul de la Bologna, internat! Vicenzo Italiano va rata meciul cu FCSB din Europa League. Ce a pățit
Citește mai mult
Antrenorul de la Bologna, internat! Vicenzo Italiano va rata meciul cu FCSB din Europa League. Ce a pățit

FCSB - Bologna. Vincenzo Italiano va miza pe rezerve pentru meciul din Europa League

Conform presei italiene, antrenorul Vincenzo Italiano intenționează să-și menajeze titularii în vederea meciului de campionat cu Fiorentina, programat trei zile mai târziu, pe 26 octombrie.

Din lotul pentru Europa League lipsesc jucători importanți precum: Sulemana, De Silvestri și Dominguez.

La mijlocul terenului, Nikola Moro ar putea primi șansa de a prinde primul „11”. Croatul nu a prins încă niciun minut în Europa League, însă de fiecare dată când a început titular în campionat, Bologna a obținut puncte importante.

În apărare, Lucumi, care a jucat în opt partide din acest sezon, va ocupa postul de apărător central, iar pe flancul stâng este probabil să joace Lykogiannis, un jucător care, deși nu e titular în Serie A, a jucat din primul minut în ambele meciuri din Europa League, potrivit presei italiene.

În atac, Vincenzo Italiano ar urma să mizeze pe Riccardo Orsolini, fotbalist care a intrat 30 de minute în ultimul meci și a reușit să marcheze.

6 goluri
a marcat Riccardo Orsolini în sezonul 2025-2026. Atacantul este cotat la 25 de milioane de euro, conform transfermarkt.com

Ciro Immobile a revenit la antrenamente, însă antrenorul Vincenzo Italiano vrea să-l aibă apt pentru meciul de campionat cu Fiorentina. Astfel, nici atacantul nu figurează pe lista UEFA. 

„Staff-ul tehnic va analiza condiția fizică, minutele jucătorilor și forma acestora pentru a decide primul 11 care va evolua la București.

Obiectivul este clar: să continue seria pozitivă începută la Cagliari, să obțină primele trei puncte în Europa League și să se prezinte la Florența cu lotul cât mai complet posibil”, au notat jurnaliștii italieni.

Bologna a debutat în faza principală a Europa League cu o înfrângere, 0-1 în fața celor de la Aston Villa, urmată de un egal, 1-1, cu Freiburg.

  • Echipa de start a celor de la Bologna în meciul cu Freiburg: Skorupski - Lykogiannis, Lucumi, Vitik, Holm - Ferguson, Freuler - Orsolini, Odgaard, Cambiaghi - Castro

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

Planul lui Chivu Anunțul făcut de antrenorul român înainte de Saint-Gilloise - Inter : „Acesta e obiectivul nostru”
Liga Campionilor
12:01
Planul lui Chivu Anunțul făcut de antrenorul român înainte de Saint-Gilloise - Inter: „Acesta e obiectivul nostru”
Citește mai mult
Planul lui Chivu Anunțul făcut de antrenorul român înainte de Saint-Gilloise - Inter : „Acesta e obiectivul nostru”
Tragedie în Italia Un autocar care transporta suporteri a fost atacat cu pietre. Șoferul a murit pe loc!
Baschet
11:17
Tragedie în Italia Un autocar care transporta suporteri a fost atacat cu pietre. Șoferul a murit pe loc!
Citește mai mult
Tragedie în Italia Un autocar care transporta suporteri a fost atacat cu pietre. Șoferul a murit pe loc!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. 18 milioane de euro au fost dați de către guvernul Viktor Orbán pentru 16 companii din Transilvania, multe conectate politic. Banii trec printr-o fundație la care s-a referit și un actual consilier al președintelui Nicușor Dan
INVESTIGAȚIE. 18 milioane de euro au fost dați de către guvernul Viktor Orbán pentru 16 companii din Transilvania, multe conectate politic. Banii trec printr-o fundație la care s-a referit și un actual consilier al președintelui Nicușor Dan
INVESTIGAȚIE. 18 milioane de euro au fost dați de către guvernul Viktor Orbán pentru 16 companii din Transilvania, multe conectate politic. Banii trec printr-o fundație la care s-a referit și un actual consilier al președintelui Nicușor Dan
europa league bologna fcsb vincenzo italiano
Știrile zilei din sport
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Superliga
21.10
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Superliga
21.10
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Citește mai mult
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Gimnastica
21.10
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Citește mai mult
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Europa League
21.10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Citește mai mult
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
09:05
Îi calcă pe urmele tatălui său Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
Îi calcă pe urmele tatălui său  Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
23:55
„Dublă” Dennis Man în UCL! Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
„Dublă” Dennis Man în UCL!  Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
22:42
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Top stiri din sport
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Campionate
21.10
„Își dorește să plece” Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Citește mai mult
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Superliga
21.10
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Citește mai mult
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Diverse
21.10
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Citește mai mult
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Diverse
21.10
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Citește mai mult
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 38 rapid 47 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share