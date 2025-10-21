Antrenorul de la Bologna, internat! Vicenzo Italiano va rata meciul cu FCSB din Europa League. Ce a pățit

- Bologna a anunțat că tehnicianul Vincenzo Italiano (47 de ani) a fost internat în spital chiar înainte de meciul cu FCSB.
- FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Experimentatul tehnician va rata meciul de pe Arena Națională.
Vinenzo Italiano are pneumonie
„Ieri, Vincenzo Italiano a fost internat la Policlinica Sant’Orsola-Malpighi, în Secția de Pneumologie (condusă de profesorul Stefano Nava), din cauza unei pneumonii, cel mai probabil de origine bacteriană și care nu are legătură cu COVID-19.
El a început un tratament antibiotic. Se estimează că antrenorul va rămâne internat aproximativ cinci zile. Starea sa se ameliorează treptat, iar noi actualizări vor fi comunicate în zilele următoare.
În numele întregului club, îi transmitem lui Vincenzo cele mai bune urări și o însănătoșire rapidă”, a transmis Bologna într-un comunicat.
În ultimul meci jucat, Bologna s-a impus în deplasarea de la Cagliari, scor 2-0, prin reușitele lui Holm și Orsolini, urcând pe locul 5 în Serie A, la trei puncte distanță de liderul AC Milan.
Pe plan european, Bologna a fost învinsă până acum de Aston Villa, 0-1, iar cu Freiburg a remizat, scor 1-1.
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)