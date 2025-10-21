Antrenorul de la Bologna, internat! Vicenzo Italiano va rata meciul cu FCSB din Europa League. Ce a pățit

Bologna a anunțat că tehnicianul Vincenzo Italiano (47 de ani) a fost internat în spital chiar înainte de meciul cu FCSB.

FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Experimentatul tehnician va rata meciul de pe Arena Națională.

Vinenzo Italiano are pneumonie

„Ieri, Vincenzo Italiano a fost internat la Policlinica Sant’Orsola-Malpighi, în Secția de Pneumologie (condusă de profesorul Stefano Nava), din cauza unei pneumonii, cel mai probabil de origine bacteriană și care nu are legătură cu COVID-19.

El a început un tratament antibiotic. Se estimează că antrenorul va rămâne internat aproximativ cinci zile. Starea sa se ameliorează treptat , iar noi actualizări vor fi comunicate în zilele următoare.

În numele întregului club, îi transmitem lui Vincenzo cele mai bune urări și o însănătoșire rapidă”, a transmis Bologna într-un comunicat.

60 de meciuri a adunat, până în prezent, Vincenzo Italiano pe banca tehnică a formației italiene, alături de care a câștigat Cupa Italiei

În ultimul meci jucat, Bologna s-a impus în deplasarea de la Cagliari, scor 2-0, prin reușitele lui Holm și Orsolini, urcând pe locul 5 în Serie A, la trei puncte distanță de liderul AC Milan.

Pe plan european, Bologna a fost învinsă până acum de Aston Villa, 0-1, iar cu Freiburg a remizat, scor 1-1.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

