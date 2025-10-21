Dezastru pentru Compagno! Fostul atacant de la FCSB s-a accidentat grav după ce marcat în Coreea de Sud. Cât timp va lipsi
Andrea Compagno foto: IMAGO
Dezastru pentru Compagno! Fostul atacant de la FCSB s-a accidentat grav după ce marcat în Coreea de Sud. Cât timp va lipsi

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 14:48
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 14:52
  • Andrea Compagno (29 de ani) s-a accidentat în ultimul meci disputat de echipa sa, Jeonbuk - Suwon 2-0.
  • După deschisese scorul încă din minutul 2, acesta a fost înlocuit în minutul 35.

Compagno a ajuns în luna mai în Coreea de Sud, după despărțirea de chinezii de la Jinmen Tiger, și a avut parte de un sezon foarte bun la noua formație, Jeonbuk.

Andrea Compagno s-a accidentat grav în Jeonbuk - Suwon 2-0

Atacantul italian a început partida din urmă trei zile ca titular, reușind să deschidă scorul în minutul 2.

Ulterior, după alte 33 de minute, acesta s-a accidentat, iar antrenorul Gustavo Poyet a fost nevoit să-l înlocuiască.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Compagno s-a ales cu o ruptură de ligament încrucișat și ar putea lipsi cel puțin șase luni de pe teren.

Intrat în locul fostului atacant de la FCSB, Tiago Orobo a fost cel care a marcat golul doi al victoriei care a marcat câștigarea titlului pentru Jeonbuk, în ultima etapă a sezonului regulat, cu 5 etape înainte de finalul campionatului.

Compagno s-a alăturat echipei în luna mai, iar de atunci a reușit 13 goluri pentru formația coreeană, fără să fie integralist în cele mai multe dintre meciuri.

Pentru FCSB, italianul a marcat 20 de goluri în 55 de apariții, între august 2022 și februarie 2024.

