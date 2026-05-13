Legenda și-a închiriat Licența Pro! Situația incredibilă în Liga 1: acceptă să apară fictiv antrenor principal. Cazul va fi reclamat la Comisia de Disciplină
Publicat: 13.05.2026, ora 14:25
Actualizat: 13.05.2026, ora 14:25
  • Mehmet Topal (40 de ani) a fost readus la Petrolul la finalul lunii martie, după ce Eugen Neagoe (58 de ani) a plecat. Perioada turcului de interimat a expirat însă.
  • Topal nu deține Licența Pro și clubul a fost obligat să trimită la FRF că a angajat pe cineva cu această calificare. A ales o legendă a clubului.

În ciuda faptului că FRF a declarat război cluburilor care nu respectă regulile Școlii de Antrenori în privința diplomelor pe care antrenorii trebuie să le dețină, în Liga 1 continuă să se dribleze statutul antrenorului. Iar cel mai nou exemplu e cel de la Petrolul Ploiești.

La finalul lunii martie, Eugen Neagoe a plecat de la echipă, după eșecul cu Metaloglobus. După doar 3 zile, pe 28 martie, prahovenii anunțau și pe cine au adus ca înlocuitor: Mehmet Topal. El nu are licență Pro, dar a putut rula ca principal timp de 30 de zile, cât permite regulamentul.

La finalul lunii trecute însă, această perioadă a expirat, iar Petrolul era obligată să numească un antrenor deținător de Licență Pro.

Iar alegerea pe care a făcut-o se numește Octavian Grigore. Acesta a fost înregistrat la FRF, la Școala de Antrenori, tocmai pentru ca Petrolul să intre în legalitate și să nu riște sancțiuni.

Totuși, numirea e una fictivă, doar pentru a bifa regula FRF. În realitate, tot Topal, care însă apare ca antrenor secund și care deține doar Licența A, e cel care e A1.

Mai mult, chiar și în foaia oficială a ultimului meci disputat de Petrolul, cu Botoșani, duminică, scor 1-1, Topal a fost trecut ca antrenor principal.

La Botoșani - Petrolul, duminică, principal pe foaia LPF a figurat tot „secundul” Topal

Octavian Grigore, 61 de ani, e una dintre legendele clubului din Ploiești. Ca jucător și antrenor, în mai multe perioade, a activat nu mai puțin de 30 de ani. Are la activ câștigarea Cupei României și a participat la 4 promovări pe prima scenă: 3 ca jucător (1982, 1985 și 1989) și una ca antrenor (2003).

Cariera de antrenor și-a început-o în urmă cu peste 25 de ani, la Petrolistul Boldești, iar ultima echipă pe care a condus-o în calitate de principal a fost CSM Focșani, în urmă cu 3 sezoane.

Din informațiile pe care GOLAZO.ro le are, Topal, Octavian Grigore, dar și clubul Petrolul vor face obiectul unei anchete disciplinare fiindcă directorul Școlii de Antrenori va reclama situația la Comisia de Disciplină.

Petrolul îl are acum, în documentele trimise la noi, la FRF, pe Octavian Grigore ca antrenor principal. Vom analiza cine conduce antrenamentele, echipa, cine oferă declarații presei, cu alte cuvinte, cine îndeplinește rolul de principal și dacă acesta este Topal, atunci vom sesiza Comisia de Disciplină, exact cum am făcut-o în cazurile Zicu și Prepeliță Lucian Burchel, directorul Școlii de Antrenori

E un caz identic cu cele în care s-au aflat pe parcursul acestui sezon Zicu la Farul și Prepeliță la Unirea Slobozia. Cei doi nu aveau licență Pro, dar se comportau ca antrenori principali. Au fost judecați și ei, dar și cei care închiriaseră licența Pro: Cristian Sava (Farul) și Jean Vlădoiu (Slobozia).

Zicu și Prepeliță au primit câte 20.000 de lei amendă, Sava și Vlădoiu câte 15.000.

În plus, Farul și Slobozia s-au ales cu sancțiune de 20.000 de lei fiecare.

Cu cine a driblat Topal regulamentul în trecut

Topal nu e la primul mandat la Petrolul. Și în precedentele intervale în care a antrenat la Ploiești a avut nevoie de un deținător de licență Pro care să figureze în acte ca principal.

Pe această listă au figurat bosniacul Sanjin Alagic și românii Florin Stângă și Ciprian Panait. Cu ultimul, Petrolul chiar a apelat la un artificiu unicat: l-au numit doar pentru câteva zile, tocmai pentru ca apoi, să se reactiveze perioada de grație de 30 de zile în care Topal putea să fie principal ca interimar.

Burleanu promitea amenzi mult mai mari

În urmă cu 3 ani, Răzvan Burleanu anunța că a reușit schimbarea regulamentului care va conține sancțiuni uriașe. Acel moment a fost declanșat de situația lui Pintilii, de la FCSB, care era antrenor principal fără licență Pro, iar Leoard Strizu era cel care figura cu diploma respectivă.

„Fapta unui antrenor de a încheia cu un club un contract într-o funcţie pe care acesta nu o va exercita, facilitând astfel clubului respectiv folosirea licenţei sale, în scopul îndeplinirii formale a unei cerinţe de regulament, astfel încât să permită unei alte persoane, care nu deţine calificarea sau licenţa necesară, se exercite fără drept funcţia respectivă, constituie o abatere disciplinară, iar această abatere disciplinară se sancţionează cu suspendarea pe doi ani de zile şi cu o amendă de 20.000 de lei.

Persoana care exercită în fapt funcţia pentru care nu deţine calificarea necesară va primi o penalitate financiară de minim 25.000 de lei, la care se adaugă etapele de suspendare care fac parte din regulamentele noastre.

Şi un element nou, clubul în cauză va achita o penalitate de 200.000 de lei. În caz de recidivă, penalitatea se va dubla”, era declarația lui Burleanu din martie 2023.

