„Ilie, frățioare, cum ne dai tu lecții?!” Atac dur la Ilie Bolojan. Un fost președinte la Steaua și Craiova îl face praf: „Ai fugit ca dracul de tămâie”

Fostul fotbalist și conducător de club Marcel Pușcaș (65 de ani) l-a criticat dur pe prim-ministrul interimar Ilie Bolojan (57 de ani), într-o postare pe rețelele de socializare.

La începutul acestei luni, guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură înaintată de PSD și AUR.

281 senatori și deputați au fost de acord cu demiterea Guvernului. Votul la moțiunea de cenzură l-a egalat pe cel din 2021, când Guvernul condus de Florin Cîțu a fost demis tot cu 281 de voturi, conform hotnews.ro.

Marcel Pușcaș: „Când ai simțit pe propria-ți piele ce înseamnă o inflație?”

Marcel Pușcaș l-a criticat dur pe Ilie Bolojan prin intermediul unui mesaj amplu postat pe Facebook.

„BOLO DIN BIRTIN, CÂND NAIBA AI LUCRAT ÎN VIAȚA TA?

Ilie tată, ai 57 de ani. De la 23 când ai terminat facultatea ai lucrat doi ani în învățământ la copiii cu dizabilități și ai fugit ca dracul de tămâie, că nu-i de tine.

Alți doi ani ai cărat marfă cu tirul și ai avut probleme. Culmea carierei antreprenoriale au însemnat alți doi ani, manageriind două buticuri în Aleșd.

Le-ai băgat în gard și pe astea. De la vârsta de 27 de ani ești în politică și dai, dai din gură și din pix. De 30 de ani.

Când naiba, frățioare, ai simțit pe propria-ți piele ce înseamnă o inflație, un curs valutar, un credit, o dobândă, un parteneriat extern, un off-shore, o piață câștigată sau pierdută, o investiție, o concurență, o criză, taxe, impozite, rambursări de tva, licitații cu pile sau fără ele, investiții, insolvențe etc?- de vii acum și ne dai lecții?

Din ce experiență personală și din care perspectivă privești lumea de afaceri, investitorii, profesorii, doctorii, minerii șamd sau economia unei țări?

Dar pensionarii? Cum poți oferi soluții la probleme de care nu ai avut parte? Cum poți trata 20 de milioane de oameni când tu nu ai fost în situația lor vreodată?

De 30 de ani ai luat bani doar de la statul român. Mulți, puțini, nici nu contează. N-ai fost nici măcar o zi dependent de ceea ce produci tu personal.

Te rog ia un butic, pentru că ești experimentat, tot din Aleșd, și ridică-l la rang de Profi. Fără pile, relații sau licitații trunchiate, cu taxe plătite și cu credite la bancă, cu 21% TVA, cu fiscul și controalele pe cap.

Ești în stare, managerule național? Fără Vasile Blaga și ceva servicii erai, probabil, încă în Birtin, cu noroiul între degete.

Cosmetizarea ai învățat-o la București anul trecut. Asta-i clar. Pilozitățile, freza, garderoba, poate și mirosul au devenit aproape normale. Ai avut sfătuitori buni.

Încă mai ai de lucrat. Mai bine mai târziu decât niciodată. Bravo!

La 57 de ani, după 30 de ani de bugetar, ne dai lecții din toate punctele de vedere? Vezi-ți de lungul nasului și nu uita de unde ai plecat.

Poate trebuie dat la o parte și pământul dintre degetele de la picioare. Poate că nu. Habar nu am. Succes până la pensionare!”, a scris Marcel Pușcaș.

Cine este Marcel Pușcaș

Născut pe 12 octombrie 1960, la Oradea, Marcel Pușcaș și-a început cariera de fotbalist profesionist în orașul natal, la FC Bihor, acolo unde a evoluat timp de 5 ani, în perioada 1978 - 1983, când era transferat de Steaua.

A jucat doar doi ani pentru „militari” ca ulterior să ajungă la Rapid, unde a stat până în 1987.

Măcinat de accidentări grave, Pușcas s-a retras la doar 28 de ani, după ce și-a petrecut ultimul sezon la Steaua Mizil.

1 meci a bifat Marcel Pușcaș la echipa națională

După ce a agățat ghetele în cui, fostul mijlocaș a ocupat funcția de președinte la Steaua sau Craiova. A mai fost director în FRF, iar până în vara lui 2025 s-a aflat în conducerea celor de la Ceahlăul Piatra Neamț.

