 „Din play-off ies Dinamo și Botoșani" Gigi Becali, euforic după victoria cu UTA Arad: „În 10 etape  vom fi pe podium"
FCSB FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

„Din play-off ies Dinamo și Botoșani” Gigi Becali, euforic după victoria cu UTA Arad: „În 10 etape vom fi pe podium”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 23:20
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 23:24
  • FCSB - UTA ARAD 4-0. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, a vorbit despre meciul câștigat de echipa sa și despre ce va urma.

După victoria convingătoare de pe Arenă, Becali s-a declarat convins că echipa sa va reuși să se califice în play-off. Mai mult, el crede că în maximum 10 etape FCSB va fi pe podium în Liga 1.

FCSB - UTA ARAD. Gigi Becali: „În 10 etape vom fi pe podium”

„Nu mai am emoții pentru play-off. Se vede că Bîrligea, Tănase și Olaru își revin, revin toți jucătorii de bază. În curând trebuie să revină și Dawa și o să vedeți că peste 10 etape vom fi pe podium.

Dinamo nu poate să cadă de acolo? Botoșani nu poate? Rapid și Craiova nu cred, dar Botoșani o sa coboare de acolo. Ei acum câștigă, dar când vor lua niște bătăi...

Cu Rapid și Craiova e mai greu, că au echipe puternice, dar Dinamo, FC Argeș, Botoșani... acum mai sunt 8 puncte distanță și avem meciuri directe cu ei.

Echipa începe să joace și eu cred că se poate”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

FCSB - UTA. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg
FCSB - UTA. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg

VIDEO Reușite din acțiune în FCSB - UTA 4-0: golurile marcate de Bîrligea și Thiam

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1328
2Rapid1328
3U Craiova1428
4Dinamo 1424
5FC Argeș1424
6Oțelul Galați1419
7Farul1419
8Unirea Slobozia1318
9Universitatea Cluj1417
10FCSB1416
11UTA Arad1416
12Petrolul1413
13CFR Cluj1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1310
16Metaloglobus 147

