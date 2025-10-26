- FCSB - UTA ARAD 4-0. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, a vorbit despre meciul câștigat de echipa sa și despre ce va urma.
După victoria convingătoare de pe Arenă, Becali s-a declarat convins că echipa sa va reuși să se califice în play-off. Mai mult, el crede că în maximum 10 etape FCSB va fi pe podium în Liga 1.
FCSB - UTA ARAD. Gigi Becali: „În 10 etape vom fi pe podium”
„Nu mai am emoții pentru play-off. Se vede că Bîrligea, Tănase și Olaru își revin, revin toți jucătorii de bază. În curând trebuie să revină și Dawa și o să vedeți că peste 10 etape vom fi pe podium.
Dinamo nu poate să cadă de acolo? Botoșani nu poate? Rapid și Craiova nu cred, dar Botoșani o sa coboare de acolo. Ei acum câștigă, dar când vor lua niște bătăi...
Cu Rapid și Craiova e mai greu, că au echipe puternice, dar Dinamo, FC Argeș, Botoșani... acum mai sunt 8 puncte distanță și avem meciuri directe cu ei.
Echipa începe să joace și eu cred că se poate”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.
FCSB campioană, nici nu discut altceva! Am zis eu altceva? Gigi Becali, patron FCSB
Galerie foto (34 imagini)
VIDEO Reușite din acțiune în FCSB - UTA 4-0: golurile marcate de Bîrligea și Thiam
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|13
|28
|2
|Rapid
|13
|28
|3
|U Craiova
|14
|28
|4
|Dinamo
|14
|24
|5
|FC Argeș
|14
|24
|6
|Oțelul Galați
|14
|19
|7
|Farul
|14
|19
|8
|Unirea Slobozia
|13
|18
|9
|Universitatea Cluj
|14
|17
|10
|FCSB
|14
|16
|11
|UTA Arad
|14
|16
|12
|Petrolul
|14
|13
|13
|CFR Cluj
|14
|13
|14
|Csikszereda
|14
|13
|15
|Hermannstadt
|13
|10
|16
|Metaloglobus
|14
|7