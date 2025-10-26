FCSB - UTA ARAD 4-0. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, a vorbit despre meciul câștigat de echipa sa și despre ce va urma.

După victoria convingătoare de pe Arenă, Becali s-a declarat convins că echipa sa va reuși să se califice în play-off. Mai mult, el crede că în maximum 10 etape FCSB va fi pe podium în Liga 1.

FCSB - UTA ARAD. Gigi Becali: „În 10 etape vom fi pe podium”

„Nu mai am emoții pentru play-off. Se vede că Bîrligea, Tănase și Olaru își revin, revin toți jucătorii de bază. În curând trebuie să revină și Dawa și o să vedeți că peste 10 etape vom fi pe podium.

Dinamo nu poate să cadă de acolo? Botoșani nu poate? Rapid și Craiova nu cred, dar Botoșani o sa coboare de acolo. Ei acum câștigă, dar când vor lua niște bătăi...

Cu Rapid și Craiova e mai greu, că au echipe puternice, dar Dinamo, FC Argeș, Botoșani... acum mai sunt 8 puncte distanță și avem meciuri directe cu ei.

Echipa începe să joace și eu cred că se poate”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

FCSB campioană, nici nu discut altceva! Am zis eu altceva? Gigi Becali, patron FCSB

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 13 28 2 Rapid 13 28 3 U Craiova 14 28 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 14 19 7 Farul 14 19 8 Unirea Slobozia 13 18 9 Universitatea Cluj 14 17 10 FCSB 14 16 11 UTA Arad 14 16 12 Petrolul 14 13 13 CFR Cluj 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 13 10 16 Metaloglobus 14 7

