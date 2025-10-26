FCSB - UTA ARAD. Daniel Bîrligea (25 de ani) a deschis scorul cu o execuție superbă, în minutul 13 al meciului de pe Arena Națională.

Faza care a dus la reușita atacantului de la FCSB a plecat chiar de la Ștefan Târnovanu.

VIDEO FCSB - UTA. Daniel Bîrligea a deschis scorul cu un șut spectaculos

Portarul campioanei a profitat de faptul că UTA urcase cu mai mulți jucători în jumătatea roș-albaștrilor și a dat rapid drumul la contraatac, cu o lansare pentru Florin Tănase.

„Decarul” de la FCSB a avansat și a accelerat în flancul stâng. Ulterior, a ridicat privirea din pământ și a schimbat partea cu o diagonală precisă pentru Bîrligea.

Fostul jucător de la CFR Cluj a preluat, a driblat un adversar și l-a învins pe Iliev, cu un șut superb de la aproximativ 25 de metri.

Bîrligea: „ M-a ajutat golul cu Bologna, aveam o frustrare”

„N-am cuvinte. A fost o seară frumoasă, ne-am distrat. Sunt 3 puncte importante pentru noi, sper să ne revenim de la meci la meci. Nu m-am uitat la reluarea golului. Am încercat şi s-a dus în poartă, dacă nu încerci nu iese.

Personal nu prea îmi vin goluri de la distanţă pentru că sunt mai mereu în careu. M-a ajutat golul cu Bologna, aveam o mică frustrare interioară pentru că nu reuşeam să marchez.

M-am descătușat după acel gol. E o eliberare care nu a adus cele 3 puncte, dar pentru mine a însemnat ceva”, a spus Bîrligea după meci, la Prima Sport.

Pentru Bîrligea, reușita cu UTA a fost abia a treia din acest sezon de Liga 1.

6 goluri a marcat Bîrligea, în 17 meciuri jucate în această stagiune, în toate competițiile

Până la pauză, FCSB a mai punctat o dată prin Florin Tănase, după un penalty obținut de Darius Olaru, în urma unui henț în careu comis de Alin Roman.

De menționat că, din minutul 43, arădenii evoluează în inferioritate numerică. Iliev a văzut direct cartonașul roșu.

Portarul bulgar a fost neatent și a comis henț în afara careului.

Faza la care Iliev a fost eliminat FOTO: Captură Prima Sport

FOTO. FCSB - UTA Arad

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport