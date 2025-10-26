Jerome Boateng, interzis de fani Legenda lui Bayern Munchen, exclusă din club din cauză că și-a agresat partenera

Jerome Boateng (37 de ani), legendarul jucător al celor de la Bayern Munchen, a fost nevoit să-și anuleze stagiul de dezvoltare ca antrenor în cadrul clubului bavarez, în urma reacției negative a fanilor.

În 2024, fostul internațional german a fost găsit vinovat într-un proces penal pentru vătămare corporală asupra fostei sale partenere.

Boateng era transferat de Bayern Munich în vara anului 2011, de la Manchester City, în schimbul sumei de 13.500.000 de euro.

Fostul fundaș central a petrecut 10 ani pe Allianz Arena, perioadă în care a câștigat toate trofeele posibile cu formația din Bavaria.

Fanii îi interzic lui Jerome Boateng să se întoarcă la Bayern

Boateng a fost implicat în mai multe evenimente controversate, după plecarea sa de la Bayern.

Jerome a primit o amendă cu suspendare de 1,2 milioane de euro și un avertisment, anul trecut, după ce a fost găsit vinovat de vătămare corporală premeditată asupra mamei gemenilor săi, în 2018, scrie TheSun.

Pe 17 octombrie 2025, Bayern a vrut să-l readucă în club pe Boateng. Acestuia i s-a oferit un stagiu de pregătire ca antrenor, alături de fostul său coleg de la Manchester City, Vincent Kompany.

Acest lucru nu le-a picat bine fanilor, care au reacționat negativ la această decizie.

„Oricine îi oferă un loc făptașului îi împărtășește vina. Boateng, pleacă!”, a fost mesajul afișat de suporterii lui Bayern în timpul derby-ului cu Borussia Dortmund, 2-1.

Potrivit sursei citate, a fost lansată și o petiție:

„Stabilirea de granițe împotriva violenței misogine: Jerome Boateng nu ar trebui să fie lăsat să se întoarcă la Bayern Munchen”.

Mesajul lui Boateng

La doar o săptămână de la proteste fanilor, Jerome Boateng a anunțat că renunță la revenirea la clubul unde s-a făcut consacrat.

„Aici mă concentrez acum, iar întreaga voastră atenție ar trebui să fie concentrată exclusiv pe teren – și pe obiectivul de a continua această serie impresionantă de 13 victorii consecutive.

Sunt foarte recunoscător conducerii clubului și ție, dragă Vincent [Kompany], pentru încrederea și oportunitatea de a face parte din asta.

Vă doresc tuturor din adâncul inimii să vă atingeți obiectivele mărețe la sfârșitul sezonului.

De asemenea, aș dori să le mulțumesc sincer numeroșilor fani pentru mesajele și sprijinul lor. Al vostru, Boa”, a fost mesajul lui Boateng pe Instagram.

Trofeele câștigate de Jerome Boateng

Cupa Mondială

Cupa Angliei

9 x Bundesliga

5 x Cupa Germaniei,

2 x Supercupa Germaniei

2 x UEFA Champions League

2 x Supercupa Europei

2 x Mondialul Cluburilor

