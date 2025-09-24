Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!” +10 foto
Aitana Bonmati/ Foto: Captura ecran X PurelyFootball
Fotbal feminin

Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!"

Alexandru Smeu
Publicat: 24.09.2025, ora 09:00
Actualizat: 24.09.2025, ora 09:13
  • Aitana Bonmati (27 de ani) a fost implicată într-un moment amuzant pe aeroportul din Paris.
  • Evenimentul s-a petrecut la doar câteva ore după ce jucătoarea celor de la FC Barcelona a câștigat cel de-al treilea Balon de Aur consecutiv.

Cântărind între 10 și 15 kg, Balonul de Aur, simbolul suprem al realizării individuale în fotbal, nu face excepție de la procedurile stricte de securitate.

Balonul de Aur câștigat de Aitana Bonmati, verificat la aeroport

Astfel, Bonmati a fost nevoită să-și treacă prețiosul trofeu prin scanerul de control al aeroportului, ca orice alt bagaj, înainte de a se îmbarca în avion, notează ladepeche.fr.

Imaginile cu fotbalista de la FC Barcelona și naționala Spaniei filmate de trecători și jurnaliștii prezenți în holul aeroportului s-au viralizat rapid pe internet.

Pe rețeaua de socializare X, un utilizator a comentat:

„Imaginați-vă că sunteți agent de securitate și trebuie să spuneți: «Doamnă, vă rog să puneți Balonul de Aur într-o tavă separată!»”

Bonmati nu a fost deloc afectată de acest eveniment și a continuat să zâmbească, în timp ce avea grijă ca trofeul câștigat să nu pățească nimic.

Aitana Bonmati, prima jucătoare din istorie care câștigă Balonul de Aur trei ani consecutiv în fotbalul feminin

În ciuda faptului că nu a câștigat niciun trofeu major alături de Barcelona sau naționala Spaniei, în anul 2024, Aitana Bonmati a fost desemnată pentru al treilea an consecutiv Balonul de Aur în fotbalul feminin.

Vedeta Barcelonei e prima care reușește această performanță în fotbalul feminin, depășind recordul colegei Alexia Putellas (2021, 2022).

Galerie foto (10 imagini)

Glumele de pe internet după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur (1).jpg Glumele de pe internet după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur (3).jpg Glumele de pe internet după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur (4).jpg Glumele de pe internet după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur (5).jpg Glumele de pe internet după ce Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur (6).jpg
+10 Foto
balonul de aur fotbal feminin aeroport paris aitana bonmati
