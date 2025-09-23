Gheorghiță s-a rupt! Fotbalistul cedat de FCSB a apucat să joace în doar 2 meciuri pentru U Cluj » Cât ar putea lipsi

Andrei Gheorghiță (23 de ani), fotbalist transferat de Universitatea Cluj de la FCSB, ar putea lipsi o perioadă îndelungată de pe teren.

Ghinion pentru U Cluj! Jucătorul venit de la campioana en-titre a României s-a rupt după doar două meciuri disputate sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

Andrei Gheorghiță, OUT pentru 2 luni

Gheorghiță ar avea probleme după ce ar fi suferit o entorsă la genunchi, în timpul unui antrenament efectuat de „studenți”, conform digisport.ro.

Fotbalistul sosit în această vară de la FCSB ar fi efectuat teste medicale și ar putea lipsi 2 luni. Totuși, nu ar avea nevoie de operație.

Astfel, Andrei Gheorghiță ar urma rateze 7-8 meciuri, printre care și derby-ul orașului, împotriva celor de la CFR Cluj, programat pe 29 septembrie.

Sabău, antrenorul celor de la U Cluj, ar putea apela la Ovidiu Bic în locul fotbalistului sosit în această vară de la FCSB.

700.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Gheorghiță, potrivit Transfermarkt

Andrei Gheorghiță, început bun în tricoul Clujenilor

Andrei Gheorghiță a început promițător parcursul în tricoul celor de la U Cluj. Sosit sub formă de împrumut, fotbalistul a oferit o pasă decisivă după numai 4 minute jucate în tricoul „studenților”, împotriva celor de la Farul Constanța, 1-0.

Evoluția sa i-a convins pe conducătorii de pe Cluj-Arena să îl transfere definitiv de la FCSB, oferindu-l în schimb pe Mamadou Thiam.

„Gheorghiță a debutat foarte bine. El trebuie să demonstreze pe teren, noi suntem aici să-l susținem, cred în el, are calități

Dacă va fi concentrat pe fotbal, va munci foarte mult, va înțelege unde să mai lucreze, de ce are nevoie, eu cred că va putea deveni un jucător important în campionatul nostru și o investiție pentru Universitatea”, spunea Sabău, după primul meci al lui Gheorghiță în tricoul lui U Cluj.

În acest sezon, mijlocașul a evoluat în 5 partide (3 la FCSB) și a contibuit doar la reușita din duelul cu Farul.

VIDEO. Golul marcat de Ramalho în Dinamo - Farul 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport