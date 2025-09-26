Young Boys Berna a fost spulberată joi, acasă, 1-4 cu Panathinaikos, după zece minute șocante în prima repriză.

Galben-negrii au deja două înfrângeri legate, după ce au fost eliminați din Cupa Elveției de o echipă din liga secundă.

Urmează două partide-examen pentru antrenorul Giorgio Contini. Un joc dificil în campionat și duelul cu FCSB. Poate fi demis!

După Go Ahead Eagles, FCSB va înfrunta pe Young Boys Berna joia viitoare, în etapa a doua de Europa League.

0-1 în „16-imile” Cupei Elveției cu FC Aarau (d), echipă din liga secundă a Țării Cantoanelor.

1-4 cu Panathinaikos (a), la startul fazei principale EL.

„Amatori”. Directorul lui Young Boys a certat jucătorii în vestiar

Începutul partidei contra grecilor a atras atenția. Galben-negrii au primit trei goluri în nouă minute (10-19)! O perioadă în care jucătorii lui Giorgio Contini n-au existat.

Cel mai afectat a fost portarul Marvin Keller, gafă la golul de 0-3.

Portarul Keller, după un joc dezastruos Foto: Imago

„Vina mea, clar. Dezamăgire totală”, a declarat goalkeeperul pentru Blick. Și mai supărat a fost căpitanul Loris Benito. „Dificil de explicat. De obicei, nu-mi lipsesc cuvintele, dar acum mi-e greu să spun ceva. Am jucat ca niște amatori” , a protestat stoperul.

După meci, directorul general al clubului, Christoph Spycher, a coborât în vestiar, certându-i pe jucători.

Antrenorul lui Young Boys se trezește târziu

Jurnaliștii elvețieni au fost surprinși și de lipsa de reacție a lui Contini, 51 de ani, antrenorul lui Young Boys din 18 decembrie 2024.

A făcut prima schimbare de-abia în minutul 67, deși jocul devenise îngrijorător pentru echipa din Berna de la jumătatea primei reprize.

Giorgio Contini mai are doi ani contract la Young Boys Foto: Imago

„Am fost prea naivi. La 0-3, nu se mai putea modifica nimic, povara era prea grea. Și pentru mine e inexplicabil. Nu poți intra astfel într-un joc”.

Nu am fost mai zgomotos ca de obicei în vestiar, la pauză. E inutil să crezi că trebuie doar să țipi și lucrurile se vor îmbunătăți Giorgio Contini, antrenor Young Boys

Două meciuri decisive pentru Young Boys

Presa locală susține că următoarele două partide pot fi decisive pentru Contini.

Duminică, acasă în campionat, cu Thun (locul 2). Young Boys sunt pe 4, la două puncte distanță.

Joi, pe Arena Națională, cu FCSB, în Europa League.

Dacă pierde ambele confruntări, antrenorul riscă să fie demis.

