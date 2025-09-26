Le dă afară FCSB antrenorul? Conflict intern la  Young Boys! A coborât la vestiare peste antrenorul care poate fi demis la București
Gambianul Colley (în centru), extrema lui Young Boys, atacat de doi jucători ai lui Panathinaikos Foto: Imago
Europa League

Le dă afară FCSB antrenorul? Conflict intern la Young Boys! A coborât la vestiare peste antrenorul care poate fi demis la București

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 16:20
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 16:20
  • Young Boys Berna a fost spulberată joi, acasă, 1-4 cu Panathinaikos, după zece minute șocante în prima repriză.
  • Galben-negrii au deja două înfrângeri legate, după ce au fost eliminați din Cupa Elveției de o echipă din liga secundă. 
  • Urmează două partide-examen pentru antrenorul Giorgio Contini. Un joc dificil în campionat și duelul cu FCSB. Poate fi demis!

După Go Ahead Eagles, FCSB va înfrunta pe Young Boys Berna joia viitoare, în etapa a doua de Europa League.

Deturnat de Lucescu? Negocieri intense cu românul dorit de o națională de top! Aproape convins să joace pentru România
Citește și
Deturnat de Lucescu? Negocieri intense cu românul dorit de o națională de top! Aproape convins să joace pentru România
Citește mai mult
Deturnat de Lucescu? Negocieri intense cu românul dorit de o națională de top! Aproape convins să joace pentru România

Descoperă o echipă care a pierdut ultimele două meciuri:

  • 0-1 în „16-imile” Cupei Elveției cu FC Aarau (d), echipă din liga secundă a Țării Cantoanelor. 
  • 1-4 cu Panathinaikos (a), la startul fazei principale EL. 

„Amatori”. Directorul lui Young Boys a certat jucătorii în vestiar

Începutul partidei contra grecilor a atras atenția. Galben-negrii au primit trei goluri în nouă minute (10-19)! O perioadă în care jucătorii lui Giorgio Contini n-au existat.

Cel mai afectat a fost portarul Marvin Keller, gafă la golul de 0-3.

Portarul Keller, după un joc dezastruos Foto: Imago Portarul Keller, după un joc dezastruos Foto: Imago
Portarul Keller, după un joc dezastruos Foto: Imago

„Vina mea, clar. Dezamăgire totală”, a declarat goalkeeperul pentru Blick. Și mai supărat a fost căpitanul Loris Benito. „Dificil de explicat. De obicei, nu-mi lipsesc cuvintele, dar acum mi-e greu să spun ceva. Am jucat ca niște amatori”, a protestat stoperul.

După meci, directorul general al clubului, Christoph Spycher, a coborât în vestiar, certându-i pe jucători.

Antrenorul lui Young Boys se trezește târziu

Jurnaliștii elvețieni au fost surprinși și de lipsa de reacție a lui Contini, 51 de ani, antrenorul lui Young Boys din 18 decembrie 2024.

A făcut prima schimbare de-abia în minutul 67, deși jocul devenise îngrijorător pentru echipa din Berna de la jumătatea primei reprize.

Giorgio Contini mai are doi ani contract la Young Boys Foto: Imago Giorgio Contini mai are doi ani contract la Young Boys Foto: Imago
Giorgio Contini mai are doi ani contract la Young Boys Foto: Imago

„Am fost prea naivi. La 0-3, nu se mai putea modifica nimic, povara era prea grea. Și pentru mine e inexplicabil. Nu poți intra astfel într-un joc”.

Nu am fost mai zgomotos ca de obicei în vestiar, la pauză. E inutil să crezi că trebuie doar să țipi și lucrurile se vor îmbunătăți Giorgio Contini, antrenor Young Boys

Două meciuri decisive pentru Young Boys

Presa locală susține că următoarele două partide pot fi decisive pentru Contini.

  • Duminică, acasă în campionat, cu Thun (locul 2). Young Boys sunt pe 4, la două puncte distanță. 
  • Joi, pe Arena Națională, cu FCSB, în Europa League. 

Dacă pierde ambele confruntări, antrenorul riscă să fie demis.

Citește și

Victorie crucială  Ce se întâmplă în clasamentul coeficienților UEFA, după punctele aduse de FCSB » Cum arată ierarhia și care e miza
Europa League
12:16
Victorie crucială Ce se întâmplă în clasamentul coeficienților UEFA, după punctele aduse de FCSB » Cum arată ierarhia și care e miza
Citește mai mult
Victorie crucială  Ce se întâmplă în clasamentul coeficienților UEFA, după punctele aduse de FCSB » Cum arată ierarhia și care e miza
Probleme pentru FCSB Lipsește 6 săptămâni după deplasarea în Olanda! Ce meciuri cruciale va rata
Europa League
11:38
Probleme pentru FCSB Lipsește 6 săptămâni după deplasarea în Olanda! Ce meciuri cruciale va rata
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Lipsește 6 săptămâni după deplasarea în Olanda! Ce meciuri cruciale va rata

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Young Boys Berna elvetia europa league fcsb Giorgio Contini
Știrile zilei din sport
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
00:20
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Superliga
26.09
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Citește mai mult
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Superliga
00:10
Altercație în tunel, la Craiova FOTO. Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Citește mai mult
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Cupa Romaniei
26.09
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Citește mai mult
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:33
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
18:15
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
17:36
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
15:13
„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare: „Nu mă vor surprinde ofertele”
„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare : „Nu mă vor surprinde ofertele”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Europa League
10:30
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Citește mai mult
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Nationala
09:30
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Citește mai mult
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Europa League
11:13
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Stranieri
11:43
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Citește mai mult
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 21 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share