Probleme pentru FCSB Lipsește 6 săptămâni după deplasarea în Olanda! Ce meciuri cruciale va rata
Mihai Lixandru
Probleme pentru FCSB Lipsește 6 săptămâni după deplasarea în Olanda! Ce meciuri cruciale va rata

alt-text Dan Udrea , Ștefan Neda
Publicat: 26.09.2025, ora 11:38
Actualizat: 26.09.2025, ora 11:40
  • Mihai Lixandru (24 de ani) a fost externat după intervenția chirurgicală suferită joi în Olanda, dar va absenta o perioadă de la echipă.
  • Mijlocașul de la FCSB a fost operat de apendicită chiar înaintea partidei cu Go Ahead Eagles, 1-0, din Europa League.
  • Ce meciuri ar putea rata Lixandru în perioada următoare, mai jos în articol.

FCSB a câștigat în deplasarea de la Deventer, însă nu a putut conta pe Lixandru, jucător care a adus un aport important echipei în acest start de sezon.

Mihai Lixandru ar putea lipsi până la 6 săptămâni

După ce patronul FCSB, Gigi Becali, a informat ieri despre absența sa, iar Mihai Stoica a transmis inițial că va rămâne în Olanda până ce medicii vor confirma că poate pleca, situația lui Lixandru s-a schimbat.

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, mijlocașul campioanei se simte mai bine, a fost externat noaptea trecută și a dormit la hotel alături de colegii săi.

Lixandru urmează să revină în România astăzi, odată cu întreaga echipă a celor de la FCSB.

Nu va putea juca însă timp de aproximativ 5-6 săptămâni! Acesta ar putea reveni abia pentru partida cu Basel, programată pe 6 noiembrie.

Ce meciuri ar putea rata Mihai Lixandru:

  • FCSB - Oțelul Galați, 28 septembrie, 20:30
  • FCSB - Young Boys, 2 octombrie, 19:45
  • FCSB - Craiova, 5 octombrie, 20:30
  • Metaloglobus - FCSB, 18 octombrie, 20:30
  • FCSB - Bologna, 23 octombrie, 19:45
  • FCSB - UTA Arad, în jurul datei de 26 octombrie
  • U Cluj - FCSB, în jurul datei de 1 noiembrie

Lixandru a mai avut o perioadă de absență, mult mai lungă, în sezonul precedent, când a lipsit din octombrie și până la final din cauza unei accidentări suferite în meciul cu PAOK, 0-1.

Go Ahead Eagles - FCSB. Foto - sportpictures (3).jpg
Go Ahead Eagles - FCSB. Foto - sportpictures (3).jpg

