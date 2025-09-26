Go Ahead Eagles-FCSB 0-1. Victoria campioanei României din Europa League a aduse puncte importante la coeficientul României în cupele europene.

Miza de la finalul sezonului este să încheiem cel puțin pe locul 22 în clasament, pentru a obține un beneficiu important de la UEFA.

FCSB a câștigat primul meci din grupa din Europa League. Campioana României s-a impus în fața celor de la Go Ahead Eagles cu scorul de 1-0. David Miculescu a marcat unicul gol al partidei, în minutul 13.

România urcă în topul coeficienților din cupele europene

După victoria celor de la FCSB de joi, România a revenit pe locul 21 în ierarhia țărilor din punct de vedere al coeficientului din cupele europene.

Alunecasem pe locul 22 după victoria de miercuri a celor de la Dinamo Zagreb cu Fenerbahce, scor 3-1.

Dacă FCSB și Universitatea Craiova vor mai obține rezultate pozitive în Europa, respectiv Conference League, atunci coeficientul României va crește și vom avea șanse mari să îndeplinim principalul obiectiv pentru această ediție.

De ce e important locul 22?

Miza este ca la finalul sezonului să obținem cel puțin locul 22 în clasament. Dacă se va întâmpla acest lucru, atunci campioana ar debuta direct în turul II preliminar al Ligii Campionilor, nu din primul cum se întâmplă acum.

Practic, ar câștiga două săptămâni în plus fără meciuri din 3 în 3 zile și nu ar scăpa de emoțiile unei retrogradări direct în Conference League, unde ajung echipele eliminate din primul tur UCL. Ar trebui să treacă de un singur tur pentru a-și asigura prezența cel puțin în faza principală din Conference League.

Mai mult, doar 3 eliminări consecutive ar duce la ratarea grupelor europene!

Cum arată acum ierarhia între locurile 20 și 25

20. Israel - 27,500

21. România - 23,250

22. Croația - 23,125

23. Ungaria - 22,625

24. Serbia - 22,375

25. Azerbaidjan - 21,500

Citește și

Europa League 10:39 Jackpot Cu câți bani se alege FCSB după succesul cu Go Ahead Eagles Citește mai mult Jackpot Cu câți bani se alege FCSB după succesul cu Go Ahead Eagles

VIDEO: cele mai noi imagini din sport