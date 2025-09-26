Deturnat de Lucescu? Negocieri intense cu românul dorit de o națională de top! Aproape convins să joace pentru România

Umit Akdag (21 de ani), fundaș central de la Alanyaspor, este la un pas de a îmbrăca tricoul României și la seniori.

Dorit și de naționala Turciei, stoperul care a evoluat România U21 ar putea fi convins de Mircea Lucescu să facă pasul către echipa mare.

În ultimele luni, Mircea Lucescu a discutat îndelung cu Umit Akdag despre următorul pas. Selecționerul anunțase public că nu va insista dacă jucătorul nu simte chemarea de a juca sub tricolor. Mesajul era clar: ușa rămâne deschisă, decizia finală îi aparține fotbalistului.

Pentru acțiunea din octombrie, FRF a publicat deja lista stranierilor pentru dubla de la București, iar Akdag nu se regăsește pe aceasta în acest moment, dar asta s-a întâmplat doar din cauza accidentării recente.

Negocieri intense cu Umit Akdag! Aproape convins să joace pentru România

În acest context, dacă dialogul dintre părți avansează și forma lui de la club rămâne convingătoare, există șanse bune să-l vedem pe Umit Akdag în lotul lărgit pentru acțiunea din noiembrie, ultima fereastră a anului.

Deocamdată, situația lui rămâne „în lucru”, cu semnale publice că selecționerul îl are în vedere, fără a forța decizia. Mai mult, selecționerul a vrut să-l cheme și acum, pentru duelurile cu Moldova și Austria, dar a amânat în cele din urmă debutul lui la prima reprezentativă pentru noiembrie din cauza unei accidentări.

Om de bază la Alanyaspor

Până la accidentarea care l-a scos din lot la ultimele două meciuri, Akdag a fost integralist în Superliga turcă pentru Alanyaspor.

Evoluase toate cele 450 de minute din primele 5 meciuri, partide în care echipa sa a obținut rezultate bune: 2 victorii, 2 remize și un singur eșec. Printre aceste meciuri au fost și cele cu Beșiktaș (2-0) și Fenerbahce (2-2).

Meciurile naționalei din acest an:

Joi, 9 octombrie – România vs Moldova (amical), Arena Națională, 21:00

Duminică, 12 octombrie – România vs Austria (preliminarii CM 2026), Arena Națională, 21:45

Sâmbătă, 15 noiembrie – Bosnia vs România, Zenica, 21:45

Marți, 18 noiembrie – România vs San Marino, Arena Națională, 21:45.

