Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League

- FCSB - YOUNG BOYS. Campioana României scoate la vânzare bilete pentru primul meci pe teren propriu din Europa League.
- Partida va avea loc joi, de la ora 19:45, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Campioana en-titre a României a vândut deja 10.000 de pachete pentru cele 4 partide pe care le va disputa pe Arena Națională în faza principală din Europa League.
Acum, FCSB le pune fanilor la dispoziție bilete separate pentru meciul cu Young Boys Berna. Cel mai ieftin tichet costă 40 de lei, la peluza 1, inelul 3, în timp ce cel mai scump bilet e la VIP, 500 de lei.
FCSB - YOUNG BOYS. Campioana României a pus în vânzare bilete pentru meciul din Europa League
La acest meci, FCSB e nevoită să închidă tot inelul 1 al peluzei unde stă galeria, din cauza sancțiunii încasate de la UEFA pentru scandările rasiste de la finalul jocului cu Aberdeen,
„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Young Boys Berna, din UEFA Europa League (joi, 19:45 - Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de sâmbătă, ora 12:00.
Prețurile biletelor sunt următoarele:
- TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI
- TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI
- TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI
- TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI
- TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI
- VIP 3 - 200 LEI
- VIP 2 - 300 LEI
- VIP 1 - 500 LEI
De asemenea, tot online sunt disponibile, în continuare, bilete la Peluza 1. Prețurile acestora sunt următoarele:
- PELUZA 1 - INEL 3 - 40 LEI
- PELUZA 1 - INEL 1 - 60 LEI
Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.
Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.
Vă așteptăm alături de noi!”, a anunțat FCSB pe pagina oficială de Facebook
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)