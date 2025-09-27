Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League

FCSB - YOUNG BOYS. Campioana României scoate la vânzare bilete pentru primul meci pe teren propriu din Europa League.

Partida va avea loc joi, de la ora 19:45, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Campioana en-titre a României a vândut deja 10.000 de pachete pentru cele 4 partide pe care le va disputa pe Arena Națională în faza principală din Europa League.

Acum, FCSB le pune fanilor la dispoziție bilete separate pentru meciul cu Young Boys Berna. Cel mai ieftin tichet costă 40 de lei, la peluza 1, inelul 3, în timp ce cel mai scump bilet e la VIP, 500 de lei.

FCSB - YOUNG BOYS. Campioana României a pus în vânzare bilete pentru meciul din Europa League

La acest meci, FCSB e nevoită să închidă tot inelul 1 al peluzei unde stă galeria, din cauza sancțiunii încasate de la UEFA pentru scandările rasiste de la finalul jocului cu Aberdeen,

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Young Boys Berna, din UEFA Europa League (joi, 19:45 - Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de sâmbătă, ora 12:00.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI

VIP 3 - 200 LEI

VIP 2 - 300 LEI

VIP 1 - 500 LEI

De asemenea, tot online sunt disponibile, în continuare, bilete la Peluza 1. Prețurile acestora sunt următoarele:

PELUZA 1 - INEL 3 - 40 LEI

PELUZA 1 - INEL 1 - 60 LEI

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Vă așteptăm alături de noi!”, a anunțat FCSB pe pagina oficială de Facebook

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport