Alanyaspor - Galatasaray 0-1. Ianis Hagi (26 de ani) a jucat pentru gazde în ultimele 20 de minute ale partidei. Despre prestația sa, în rândurile de mai jos.

În tribune s-a aflat Gică Hagi (60 de ani), tatăl lui Ianis și legendă a celor de la Galatasaray.

Singurul gol al confruntării a fost marcat de fostul internațional argentinian Mauro Icardi, în minutul 23, după ce a primit o pasă în mijlocul careului de la Wilfried Singo.

Ianis Hagi a jucat împotriva lui Galatasaray, chiar sub ochii tatălui său

Sub privirile tatălui său, Ianis Hagi a fost introdus în teren, în minutul 71 al partidei de pe „Alanya Oba”.

Deși, în etapa trecută, a fost titular contra celor de la Bașakșehir și a primit o notă peste 7, în meciul contra campioanei din „Țara Semilunei” nu a reușit să iasă în evidență.

Internaționalul român nu și-a putat ajuta echipa să revină pe tabelă, iar prestația sa ștearsă a fost taxată de site-urile de statistici.

6.5 a fost nota primită de Ianis Hagi pentru prestația din meciul cu Galatasaray, 0-1, conform SofaScore, sub media echipei (6.85)

Pe teren a fost prezent și internaționalul român de tineret Umit Akdag, care a avut o evoluție solidă. Fundașul central a primit nota 7.7.

Gică Hagi, tatăl lui Ianis, a jucat 5 sezoane pentru Galatasaray, perioadă în care a cucerit 4 titluri de campion al Turciei, 2 Cupe ale Turciei, 2 Supercupe ale Turciei, o Cupă UEFA și o Supercupă a Europei.

Statisticile lui Ianis Hagi din Alanyaspor - Galatasaray 0-1

25 de minute jucate

17 atingeri de balon

7 pierderi de posesie

1/6 centrări reușite

8/9 pase scurte reușite

nu a încercat niciun dribling

0/1 dueluri câștigate la sol

un șut blocat de adversar

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport