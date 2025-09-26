FCSB a devenit adversarul Pro TV Partener în preliminarii, acum s-a transformat în principalul rival! +15 foto
  • Go Ahead Eagles - FCSB (0-1) s-a jucat de la 19:45 și a fost transmis de două posturi de sport: Digi Sport și Prima Sport.
  • Partida din Olanda a fost singurul program TV care a spart monopolul Pro TV-ului pe ziua de joi, în privința celor mai urmărite producții.
  • Care a fost scorul în duelul FCSB versus Las Fierbinți, în rândurile următoare.

Dacă joacă FCSB, automat se realizează audiență TV mare. Așa s-a întâmplat și la meciul de joi seară, din Olanda, care a însemnat debutul pe tabloul principal din Europa League. Și de la acest moment, drepturile TV nu mai aparțin cluburilor, ci sunt deținute de UEFA, care le comercializează pe pachete de câte 3 ani.

Iar Pro TV, postul care a transmis majoritatea partidelor FCSB-ului în cele 4 duble preliminare, unele exclusiv pe platforma de streaming Voyo, s-a văzut de această dată pusă în postura de a se duela chiar cu FCSB și cu potențialul mare pe care campioana îl are de a genera audiență.

FCSB a devenit adversarul Pro TV! Partener în preliminarii, acum s-a transformat în principalul rival

Ora de start a meciului și desfășurarea lui practic a însemnat prime-time în România: 19:45 - 21:40. Două televiziuni au transmis partida, ambele posturi de sport: Digi Sport și Prima Sport. Iar cifrele arată că meciul FCSB-ului a fost singurul program difuzat la TV pe parcursul zilei de joi care a reușit să spargă monopolul impus de Pro TV privind podiumul audiențelor.

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 s-a bătut de la egal la egal chiar cu principala sursă de audiență a postului din Pache Protopopescu pe ziua de joi: serialul Las Fierbinți, care a rulat de la 20:30 și s-a suprapus practic peste repriza secundă a meciului de la Deventer.

Go Ahead Eagles - FCSB, meci
Go Ahead Eagles - FCSB, meci

În privința cotei de piață, FCSB s-a impus la limit:

  • Go Ahead - FCSB a avut un share de 20,9%, ceea ce înseamnă că dintre televizoarele deschise în România în intervalul 19:45 - 21:40, mai mult de unul din cinci era pe meci
  • La Fierbinți a avut un share de 20,5%
  • La acest capitol, cifrele cele mai bune au fost realizate de Știrile Pro TV, de la ora 19:00, care au înregistrat o cotă de piață de peste 27%

În privința audienței, Las Fierbinți a bătut meciul, dar la o diferență infimă:

  • Las Fierbinți a avut 6,6% rating
  • Go Ahead Eagles - FCSB a înregistrat (cumulat pentru cele două posturi care au transmis jocul) 6,5%
  • La acest capitol, Știrile Pro TV au fost sub meci, 6,1%
  • Aceasta a fost și ordinea pe podiumul audiențelor în ziua de joi

Cifrele prezentate sunt pentru publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

În schimb, raportat la cele mai vizionate meciuri de fotbal pe parcursul anului 2025, partida din Olanda nu prinde top 10. A avut un rating asemănător cu finala Champions League dintre PSG și Inter (6,7%), dar se situează foarte departe de meciuri precum FCSB - United (rating 10,7%) și România - Bosnia (rating 10,8%).

Joia viitoare vor fi două meciuri europene în aceeași zi

Peste o săptămână va debuta și Conference League, unde România va fi reprezentată de Universitatea Craiova. Joi, pe 2 octombrie, Digi Sport și Prima Sport vor avea aproape 4 ore non-stop de fotbal european:

  • FCSB - Young Boys Berna, ora 19:45
  • Rakow - Universitatea Craiova, ora 22:00

Pe parcursul săptămânii viitoare mai sunt însă programate alte două meciuri, care au potențial mare de a face audiență bună:

MIERCURI, 1 octombrie, Champions League

  • Barcelona - PSG, ora 22:00

DUMINICĂ, 5 octombrie, Liga 1

  • FCSB - Universitatea Craiova, ora 20:30

