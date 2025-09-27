Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
FCSB cheltuie, cu jucătorii și antrenorii, într-un an cu participare în Europa League și titlul câștigat în Liga 1, cel puțin 9.000.000 de euro
Europa League

Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 10:30
alt-text Actualizat: 27.09.2025, ora 10:30
  • Clubul patronat de Gigi Becali cheltuie, cu jucătorii și antrenorii, într-un an cu participare în Europa League și titlul câștigat în Liga 1, cel puțin 9.000.000 de euro
  • Această sumă a fost acoperită deja pentru 2025-2026, deși au trecut doar 3 luni din sezon. Sursa: fonduri europene

Anul calendaristic 2025 pentru FCSB va fi, din punct de vedere al cheltuielilor cu salariile și alte beneficii ale angajaților, aproape identic cu 2024. În ambele cazuri s-au atins același tip de performanțe:

  • Câștigarea titlului
  • Calificarea pe tabloul principal în Europa League
Bugetul total, pentru jucători, antrenori și ceilalți oameni din club, a fost în 2024, conform raportului financiar depus la Ministerul Finanțelor, de 9.000.000 de euro. La fel vor sta lucrurile și în 2025. În schimb, acum 2 ani, în 2023, an în care s-a ratat titlul, dar și calificarea în faza principală a unei competiții europene, bugetul de beneficii a fost de circa 7.000.000 de euro.

Deja FCSB a reușit să asigure finanțarea întregului buget de cheltuieli salariale și a bonusurilor pe 2025 din ceea ce poate fi denumit fonduri europene nerambursabile. Adică ceea ce a generat exclusiv de pe urma participării în actuala ediție a cupelor europene. În care a luat startul în primul tur preliminar Champions League, a susținut 4 duble și s-a calificat pe tabloul principal din Europa League. Unde joi a debutat cu o victorie, 1-0 în Olanda, cu Go Ahead Eagles.

În urma celor 9 jocuri deja bifate, încasările generate de FCSB au depășit 9 milioane de euro, practic ținta bugetară, de salarii și bonusuri, pentru 2025.

Cum arată veniturile FCSB în acest sezon, exclusiv de pe urma participării europene

Turul 1 (Inter D’Escaldes)

  • 175.000 euro bonus UEFA
  • 90.000 drepturi TV
  • 100.000 bilete

Turul 2 (Shkendija)

  • 175.000 bonus UEFA
  • 120.000 drepturi TV
  • 240.000 bilete

Turul 3 (Drita)

  • 175.000 bonus UEFA
  • 150.000 drepturi TV
  • 100.000 bilete

Play-off (Aberdeen)

  • 300.000 drepturi TV
  • 600.000 bilete

TABLOUL PRINCIPAL - Europa League

  • Calificare Europa League: 4.310.000
  • Market pool ultimii 5 ani: 430.000
  • Market pool ultimii 10 ani: 1.120.000
  • Victorie cu Go Ahead Eagles: 450.000
  • 10.000 de pachete deja vândute: 1.000.000

TOTAL: 9.535.000 euro

Poate produce în continuare în Europa

FCSB va putea ridica și mai mult nivelul încasărilor europene. Mai are de disputat 7 meciuri în Europa League, dintre care 4 pe Arena Națională.

În afara celor 10.000 de pachete vândute, în valoare de 1.000.000 de euro, dacă va avea o medie de 30.000 la aceste partide, atunci va adăuga alte două milioane de euro de euro!

Fiecare succes e recompensat de UEFA cu 450.000 de euro, iar remiza aduce 150.000 de euro. Există bonusuri și pentru calificarea în faza eliminatorie.

Ce meciuri mai are FCSB de jucat în Europa

  • 2 octombrie: Young Boys Berna (acasă), ora 19:45
  • 23 octombrie: Bologna (acasă), ora 19:45
  • 6 noiembrie: Basel (deplasare), ora 19:45
  • 27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad (deplasare), ora 22:00
  • 11 decembrie: Feyenoord (acasă), ora 22:00
  • 22 ianuarie: Dinamo Zagreb (deplasare), ora 22:00
  • 29 ianuarie: Fenerbahce (acasă), ora 22:00

liga 1 europa league fcsb salarii buget
