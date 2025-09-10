„Voi nu cunoașteti nici numele jucătorilor” Cristi Geambașu și Radu Naum l-au contrat, în direct, pe Lucescu: „Cum a fost când spuneați de Sorescu?”

- CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) s-a contrat în direct cu Radu Naum și Cristi Geambașu, ambii editorialiști GOLAZO.ro.
- Dialogul integral, în rândurile de mai jos.
Într-o intervenție telefonică la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport, moderată de editorialistul GOLAZO.ro, Radu Naum, selecționerul României a susținut că „tricolorilor” le-a lipsit un lider pe teren și a ținut să-l laude pe Grigoris Kastanos (27 de ani), căpitanul naționalei Ciprului.
Contre la TV între Mircea Lucescu, Radu Naum și Cristi Geambașu: „Voi nu cunoasteti nici numele jucatorilor!”
Colaborator al postului Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, Cristi Geambașu a intervenit și l-a contrat pe Lucescu, moment în care cei doi au purtat un dialog aprins. Radu Naum a intervenit și el.
- Mircea Lucescu: N-am avut un lider cum a fost Kastanos. Ai văzut cum decidea, cum îi îndepărta, cum îi dădea la o parte. Venea înapoi între fundașii centrali, pe urmă ajungea la mijlocul terenului. Făcea niște lucruri cu totul deosebite.
- Cristi Geambașu: Nici Kastanos nu e Florian Wirtz sau Mo Salah, domnu' Lucescu. Serios acum.
- Radu Naum: Dar este un jucător foarte bun. Suntem de acord.
- Mircea Lucescu: Auzi, Radu? Voi discutați cu un om care, timp de două-trei luni, a studiat toate astea. Voi nu cunoașteți nici numele jucătorilor.
Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?
Mircea Lucescu, despre Sorescu: „De aia l-am băgat”
Revoltat din cauza afirmației lui „Il Luce”, Cristi Geambașu a ținut să-i reamintească selecționerul argumentul fals enunțat despre Deian Sorescu la conferința de presă:
„Sorescu e jucătorul cel mai ofensiv pe care îl avem noi și care marchează gol meci de meci în campionatul lor (n.r. al Turciei)”, a spus Lucescu în conferință.
- Cristi Geambașu: Care nume ale jucătorilor nu le cunoaștem?
- Mircea Lucescu: Ale ciprioților. Niciunul din voi nu știe echipa de bază.
- Cristi Geambașu: Dar dumneavoastră când spuneți că Sorescu dă gol în fiecare meci și el a dat de fapt un singur gol în ultimele nouă luni, asta cum a fost?
- Mircea Lucescu: Am crezut în el. De-aia l-am băgat în locul lui Man. E agresiv și era lider în campionatul Turciei.
- Radu Naum: Dar a dat un gol în august, ăsta a fost singurul lui gol în ultima vreme.
- Mircea Lucescu: Nu, a dat gol permanent acolo.
- Radu Naum: Nu, nu, a marcat un gol în ultimele 9 luni. Asta e statistica.
- Mircea Lucescu: Poate că n-a marcat 9 luni, dar el a marcat permanent acolo.
- Radu Naum: A marcat anul trecut în 4 meciuri!
- Mircea Lucescu: Este unul dintre cei mai constanți jucători de la Gaziantep și cunoaște fotbalul turcesc. Este la fel ca ăsta grecesc. Și am zis: „Intră el”. Numai că și el a fost prins de ambianța generală …
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|4 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0