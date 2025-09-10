„Voi nu cunoașteti nici numele jucătorilor” Cristi Geambașu și Radu Naum l-au contrat, în direct, pe Lucescu:  „Cum a fost când spuneați de Sorescu?” +16 foto
Mircea Lucescu, contre în direct cu Radu Naum și Cristi Geambașu/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Nationala

„Voi nu cunoașteti nici numele jucătorilor" Cristi Geambașu și Radu Naum l-au contrat, în direct, pe Lucescu: „Cum a fost când spuneați de Sorescu?"

Alexandru Smeu
Publicat: 10.09.2025, ora 20:19
Actualizat: 11.09.2025, ora 13:58
  • CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) s-a contrat în direct cu Radu Naum și Cristi Geambașu, ambii editorialiști GOLAZO.ro.
  • Dialogul integral, în rândurile de mai jos.

Într-o intervenție telefonică la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport, moderată de editorialistul GOLAZO.ro, Radu Naum, selecționerul României a susținut că „tricolorilor” le-a lipsit un lider pe teren și a ținut să-l laude pe Grigoris Kastanos (27 de ani), căpitanul naționalei Ciprului.

Contre la TV între Mircea Lucescu, Radu Naum și Cristi Geambașu: „Voi nu cunoasteti nici numele jucatorilor!”

Colaborator al postului Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, Cristi Geambașu a intervenit și l-a contrat pe Lucescu, moment în care cei doi au purtat un dialog aprins. Radu Naum a intervenit și el.

  • Mircea Lucescu: N-am avut un lider cum a fost Kastanos. Ai văzut cum decidea, cum îi îndepărta, cum îi dădea la o parte. Venea înapoi între fundașii centrali, pe urmă ajungea la mijlocul terenului. Făcea niște lucruri cu totul deosebite.
  • Cristi Geambașu: Nici Kastanos nu e Florian Wirtz sau Mo Salah, domnu' Lucescu. Serios acum.
  • Radu Naum: Dar este un jucător foarte bun. Suntem de acord.
  • Mircea Lucescu: Auzi, Radu? Voi discutați cu un om care, timp de două-trei luni, a studiat toate astea. Voi nu cunoașteți nici numele jucătorilor.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %

Mircea Lucescu, despre Sorescu: „De aia l-am băgat”

Revoltat din cauza afirmației lui „Il Luce”, Cristi Geambașu a ținut să-i reamintească selecționerul argumentul fals enunțat despre Deian Sorescu la conferința de presă:

„Sorescu e jucătorul cel mai ofensiv pe care îl avem noi și care marchează gol meci de meci în campionatul lor (n.r. al Turciei)”, a spus Lucescu în conferință.

  • Cristi Geambașu: Care nume ale jucătorilor nu le cunoaștem?
  • Mircea Lucescu: Ale ciprioților. Niciunul din voi nu știe echipa de bază.
  • Cristi Geambașu: Dar dumneavoastră când spuneți că Sorescu dă gol în fiecare meci și el a dat de fapt un singur gol în ultimele nouă luni, asta cum a fost?
  • Mircea Lucescu: Am crezut în el. De-aia l-am băgat în locul lui Man. E agresiv și era lider în campionatul Turciei.
  • Radu Naum: Dar a dat un gol în august, ăsta a fost singurul lui gol în ultima vreme.
  • Mircea Lucescu: Nu, a dat gol permanent acolo. 
  • Radu Naum:  Nu, nu, a marcat un gol în ultimele 9 luni. Asta e statistica.
  • Mircea Lucescu: Poate că n-a marcat 9 luni, dar el a marcat permanent acolo.
  • Radu Naum: A marcat anul trecut în 4 meciuri!
  • Mircea Lucescu: Este unul dintre cei mai constanți jucători de la Gaziantep și cunoaște fotbalul turcesc. Este la fel ca ăsta grecesc. Și am zis: „Intră el”. Numai că și el a fost prins de ambianța generală …
Cipru - România, meci FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook
Cipru - România, meci FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
mircea lucescu cipru Radu Naum romania preliminarii cm 2026 cristi geambasu
