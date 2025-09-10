„Trebuia să facă acest pas mai devreme” Gică Popescu, despre decizia fiului său de a semna cu Steaua, în Liga 2: „Îi spun asta de 2 ani”

Gică Popescu (57 de ani), președintele celor de la Farul Constanța, a vorbit despre transferul fiului său, Nicolas Popescu (22 de ani), la Steaua, în Liga 2.

După mulți ani petrecuți la Farul, Nicolas Popescu a semnat cu Steaua, fiind împrumutat de formația de la malul Mării Negre.

Gică Popescu, despre plecarea fiului său la Steaua: „Mă bucur că s-a rupt de clubul unde tatăl său e președinte iar unchiul era antrenor”

Fostul mare fotbalist al României a declarat că s-a bucurat pentru transferul fiului său.

Acesta i-a recomandat de mai mult timp lui Nicolas să își creeze propriul drum în fotbal, detașându-se de Farul, acolo unde tatăl său este președinte.

„El își alege singur drumul. Eu îi spun lucrul acesta de doi ani (n.r. să plece la altă echipă) și îmi pare rău că nu l-am convins să facă acest pas mai devreme. Dacă făcea acest pas, nivelul lui ar fi fost mult mai ridicat.

Mă bucură că totuși a decis să facă asta acum, să se rupă de clubul unde tatăl său este președinte, iar unchiul său era antrenor. El trebuie să își înceapă propriul drum”, a declarat Gheorghe Popescu, la Digi Sport.

Nicolas Popescu, de la Farul la Voluntari. Apoi, la CSA Steaua

Nicolas Popescu a fost format la Academia „Gheorghe Hagi”, unde și-a petrecut întregul juniorat. Ajuns la vârsta de 18 ani, a debutat în Superliga, pentru Farul, în sezonul 2021-2022, într-un duel împotriva celor de la Gaz Metan Mediaș, 2-0.

Mijlocașul defensiv a jucat 7 partide și a oferit o pasă decisivă, înainte de a fi împrumutat la FC Voluntari. Pentru ilfoveni, a evoluat în numai 4 meciuri, în 4 luni, și contractul său a fost reziliat.

Revenit la Farul, Nicolas Popescu a jucat 33 de meciuri în 3 sezoane, fără să contribuie la vreo reușită a „marinarilor”.

400.000 de euro este cota lui Nicolas Popescu, conform Transfermarkt

