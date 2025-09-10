Sepsi, înfrângere la „masa verde” Covăsnenii, sancționați și amendați, după ce au folosit neregulamentar un jucător! Clasamentul din Liga 2, modificat

Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis să sancționeze clubul Sepsi OSK, după ce a folosit neregulamentar un jucător în meciul cu Chindia Târgoviște.

Chindia Târgoviște și Sepsi OSK au remizat, scor 1-1, în prima etapă, dar gazdele au depus memoriu la FRF.

Motivul? La pauza meciului, Ovidiu Burcă, antrenorul covăsnenilor, l-a înlocuit pe Robert Silaghi și l-a introdus pe Giovani Ghimfuș, jucător care nu era trecut pe foaia de joc, ci doar pe lista adițională.

Sepsi, meci pierdut la „masa verde”

Acum, Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a sancționat-o pe Sepsi cu pierderea meciului la „masa verde”, scor 0-3, și cu o amendă în valoare de 2100 de lei.

„În temeiul art. 83/10/1 din RD al FRF cu aplicarea dispozițiilor art. 34/1 din RD, clubul ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe se sancționează cu pierderea jocului cu 3-0 (forfait) și cu aplicarea une ipenalități sportive de 2100lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină

Se schimbă clasamentul în Liga 2

Datorită deciziei favorabile, Chindia Târgoviște urcă pe podium, mai exact pe locul 3, cu 12 puncte, la unul în spatele liderului ASA Târgu Mureș și Chindia Târgoviște.

De partea cealaltă, Sepsi coboară pe locul 12, cu 7 puncte.

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 ASA Târgu Mureș 5 13 2 Corvinul Hunedoara 5 13 3 Chindia Târgoviște 5 12 4 FC Bihor 5 12 5 Concordia Chiajna 5 10 6 Steaua București* 5 10 7 FC Voluntari 5 10 8 Ceahlăul 5 10 9 CSM Reșița 5 9 10 Poli Iași 5 8 11 Metalul Buzău 5 7 12 Sepsi OSK 5 7 13 CS Afumați* 5 7 14 FC Bacău 5 5 15 CS Tunari* 5 5 16 CS Dinamo* 5 5 17 Dumbrăvița* 5 3 18 Gloria Bistrița* 5 3 19 Muscelul Câmpulung 5 3 20 CSM Slatina* 5 2 21 CSC Șelimbăr* 5 0 22 Olimpia Satu Mare* 5 0

* Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

CS Tunari (nou-promovată)

CS Dinamo (nou-promovată)

CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)

Gloria Bistrița (nou-promovată)

CSA Steaua București

CS Afumați

CSM Slatina

CSC Șelimbăr

CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

Corvinul Hunedoara

ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)

FC Bacău (nou-promovată)

