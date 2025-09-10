Sepsi, înfrângere la „masa verde” Covăsnenii, sancționați și amendați, după ce au folosit neregulamentar un jucător! Clasamentul din Liga 2, modificat
Chindia Târgoviște - Sepsi/ Foto: sportpictures.eu
Liga 2

Sepsi, înfrângere la „masa verde" Covăsnenii, sancționați și amendați, după ce au folosit neregulamentar un jucător! Clasamentul din Liga 2, modificat

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 10.09.2025, ora 21:41
Actualizat: 10.09.2025, ora 21:41
  • Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis să sancționeze clubul Sepsi OSK, după ce a folosit neregulamentar un jucător în meciul cu Chindia Târgoviște.

Chindia Târgoviște și Sepsi OSK au remizat, scor 1-1, în prima etapă, dar gazdele au depus memoriu la FRF.

Motivul? La pauza meciului, Ovidiu Burcă, antrenorul covăsnenilor, l-a înlocuit pe Robert Silaghi și l-a introdus pe Giovani Ghimfuș, jucător care nu era trecut pe foaia de joc, ci doar pe lista adițională.

Sepsi, meci pierdut la „masa verde”

Acum, Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a sancționat-o pe Sepsi cu pierderea meciului la „masa verde”, scor 0-3, și cu o amendă în valoare de 2100 de lei.

„În temeiul art. 83/10/1 din RD al FRF cu aplicarea dispozițiilor art. 34/1 din RD, clubul ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe se sancționează cu pierderea jocului cu 3-0 (forfait) și cu aplicarea une ipenalități sportive de 2100lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină

Foto: captură FRF.ro Foto: captură FRF.ro
Foto: captură FRF.ro

Se schimbă clasamentul în Liga 2

Datorită deciziei favorabile, Chindia Târgoviște urcă pe podium, mai exact pe locul 3, cu 12 puncte, la unul în spatele liderului ASA Târgu Mureș și Chindia Târgoviște.

De partea cealaltă, Sepsi coboară pe locul 12, cu 7 puncte.

LocEchipăMeciuriPuncte
1ASA Târgu Mureș513
2Corvinul Hunedoara513
3Chindia Târgoviște512
4FC Bihor 512
5Concordia Chiajna510
6Steaua București*510
7FC Voluntari510
8Ceahlăul510
9CSM Reșița59
10Poli Iași58
11Metalul Buzău57
12Sepsi OSK57
13CS Afumați*57
14FC Bacău55
15CS Tunari*55
16CS Dinamo*55
17Dumbrăvița*53
18Gloria Bistrița*53
19Muscelul Câmpulung53
20CSM Slatina*52
21CSC Șelimbăr*50
22Olimpia Satu Mare*50

* Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

  • CS Tunari (nou-promovată)
  • CS Dinamo (nou-promovată)
  • CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
  • Gloria Bistrița (nou-promovată)
  • CSA Steaua București
  • CS Afumați
  • CSM Slatina
  • CSC Șelimbăr
  • CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

  • Corvinul Hunedoara
  • ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
  • FC Bacău (nou-promovată)

FRF liga 2 SANCTIUNI chindia targoviste sepsi
