Dinamo continuă războiul Nicolescu anunță că va cere suspendarea lui Istvan Kovacs: „Vrem conversația VAR. O greșeală sancționată și la Liga 4!"
Andrei Nicolescu va cere suspendarea lui Istvan Kovacs FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro/Imago
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 13:51
alt-text Actualizat: 15.03.2026, ora 14:04
  • RAPID - DINAMO 3-2. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, își menține poziția și după ce a revăzut faza controversată din derby.
  • Oficialul spune că este vorba despre o viciere de rezultat și anunță că va cere suspendarea „centralului” Istvan Kovacs.

Momentul care a stârnit controverse a fost golul de 2-2 înscris de Claudiu Petrila în minutul 67. Dinamoviștii au reclamat că înaintea șutului decisiv ar fi existat un fault comis de Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi, însă centralul Istvan Kovacs a validat golul și nu a mers la monitor pentru a revedea faza.

Andrei Nicolescu își menține poziția: „O să rămânem fără sponsori, fără oameni la stadion”

Întrebat dacă va cere suspendarea arbitrului Istvan Kovacs, oficialul clubului Dinamo a răspuns ferm:

„Evident. Vom cere și conversația de la VAR, și recuzarea celor doi arbitri, inclusiv zona VAR”, a declarat Nicolescu, conform fanatik.ro.

Președintele „câinilor” a precizat că va cere ca Kovacs și Cătălin Popa, arbitrul VAR de la meciul cu Rapid, să nu mai arbitreze partidele disputate de Dinamo.

„Dacă se poate să nu ne mai întâlnim, pentru că e foarte complicat. Îmi aduc aminte de meciul cu FCSB, în care același cuplu de arbitri nu a văzut un henț evident la Ngezana sau la Dawa. Atunci am încercat să fim foarte atenți în declarații și să arătăm respect pentru arbitrajul din România.”

„Lucrurile se văd mai grav. Dar asta e. Trebuie să mergem înainte. Din perspectiva mea, e o viciere de rezultat clară.

Dar ce mai contează acum în afară de faptul că o să facem niște reacții oficiale și că vorbim despre asta și că încercăm, prin mesajul pe care îl dăm, să arătăm că astfel de evenimente din fotbalul românesc știrbesc încrederea suporterilor, potențialilor investitori, oamenilor care vor să vină alături de fotbal.

Ce putem să facem? Și ce mai pot eu să fac este ce am și făcut, să candidez pentru Comitetul Executiv și să încerc din interior să influențez pozitiv toată această structură care să funcționeze mai bine.

E mai grav decât aseară, pentru că, dacă aseară aveam unele rețineri din a mă exprima foarte clar asupra fazei respective, revăzând și rediscutând cu toată lumea, este o greșeală impardonabilă din orice punct de vedere. Dacă ne referim de la calitatea și nivelul arbitrilor până la modalitatea în care a fost analizată această fază”, a continuat Andrei Nicolescu.

VIDEO. Golul marcat de Claudiu Petrila în Rapid - Dinamo 3-2

Andrei Nicolescu: „O greșeală care e sancționată și la Liga 4-a

Întrebat cum explică decizia lui Istvan Kovacs, considerat unul dintre cei mai buni arbitri români, Nicolescu a răspuns:

„Nu știu, întrebați-l pe dânsul. Nu pot să fac speculații, nu îmi permit să fac speculații!”.

Totodată, a insistat că, în opinia sa, astfel de faze trebuie tratate cu mai multă seriozitate, altfel publicul își va pierde interesul pentru fotbal.

O să rămânem fără sponsori, fără oameni la stadion și în final fără performanță. Și după cinci ani de astfel de evenimente, noi toți o să stăm din nou aici ca la șezătoare, la talk-show-uri și o să ne întrebăm de ce nu progresează fotbalul românesc. De ce nu putem și noi să avem niște jucători mai buni sau alte performanțe?

Iar răspunsul este ăsta, pentru că stăm să decidem puncte și campionate pe astfel de greșeli evidente că aici nu discutăm de interpretări.

Aici discutăm despre o greșeală care e sancționată și la Liga 4-a. Noi o să facem demersurile noastre în fața CCA-ului, o să cerem ce avem de cerut, o să ne susținem cauza!”.

Rapid - Dinamo FOTO Raed Krishan (GOLAZO (7).jpg
Rapid - Dinamo FOTO Raed Krishan (GOLAZO (7).jpg

Galerie foto (32 imagini)

Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (1).jpg Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (2).jpg Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (3).jpg Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (4).jpg Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (5).jpg
+32 Foto
labels.photo-gallery

Echipa de arbitri de la meciul Rapid - Dinamo:

  • Arbitru: Kovacs Istvan, 
  • Asistenți: Tunyogi Ferencz și Corb Ioan Alexandru
  • VAR: Popa Cătălin
  • AVAR: Slabu Stelian

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
dinamo bucuresti liga 1 Istvan Kovacs rapid andrei nicolescu
Top stiri
Ce a schimbat Rădoi la FCSB ANALIZĂ. Noul antrenor a testat „rombul” cu Metaloglobus, dar jocul scârțâie
Superliga
08:58
Ce a schimbat Rădoi la FCSB ANALIZĂ. Noul antrenor a testat „rombul” cu Metaloglobus, dar jocul scârțâie
Citește mai mult
Ce a schimbat Rădoi la FCSB ANALIZĂ. Noul antrenor a testat „rombul” cu Metaloglobus, dar jocul scârțâie
Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California
Tenis
09:44
Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California
Citește mai mult
Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California
Ce a pățit Graovac Mirel Rădoi a anunțat diagnosticul stoperului de la FCSB, după accidentarea din meciul cu Metaloglobus 
Superliga
15.03
Ce a pățit Graovac Mirel Rădoi a anunțat diagnosticul stoperului de la FCSB, după accidentarea din meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Ce a pățit Graovac Mirel Rădoi a anunțat diagnosticul stoperului de la FCSB, după accidentarea din meciul cu Metaloglobus 
Care-i faza cu "palatul" de pe Lacul Pantelimon? Peninsula din București cu o poveste de aproape trei secole și trei identități
B365
14.03
Care-i faza cu "palatul" de pe Lacul Pantelimon? Peninsula din București cu o poveste de aproape trei secole și trei identități
Citește mai mult
Care-i faza cu "palatul" de pe Lacul Pantelimon? Peninsula din București cu o poveste de aproape trei secole și trei identități

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 41 rapid 47 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share