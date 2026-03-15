RAPID - DINAMO 3-2. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, își menține poziția și după ce a revăzut faza controversată din derby.

Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, își menține poziția și după ce a revăzut faza controversată din derby. Oficialul spune că este vorba despre o viciere de rezultat și anunță că va cere suspendarea „centralului” Istvan Kovacs.

Momentul care a stârnit controverse a fost golul de 2-2 înscris de Claudiu Petrila în minutul 67. Dinamoviștii au reclamat că înaintea șutului decisiv ar fi existat un fault comis de Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi, însă centralul Istvan Kovacs a validat golul și nu a mers la monitor pentru a revedea faza.

Andrei Nicolescu își menține poziția: „O să rămânem fără sponsori, fără oameni la stadion”

Întrebat dacă va cere suspendarea arbitrului Istvan Kovacs, oficialul clubului Dinamo a răspuns ferm:

„Evident. Vom cere și conversația de la VAR, și recuzarea celor doi arbitri, inclusiv zona VAR”, a declarat Nicolescu, conform fanatik.ro.

Președintele „câinilor” a precizat că va cere ca Kovacs și Cătălin Popa, arbitrul VAR de la meciul cu Rapid, să nu mai arbitreze partidele disputate de Dinamo.

„Dacă se poate să nu ne mai întâlnim, pentru că e foarte complicat. Îmi aduc aminte de meciul cu FCSB, în care același cuplu de arbitri nu a văzut un henț evident la Ngezana sau la Dawa. Atunci am încercat să fim foarte atenți în declarații și să arătăm respect pentru arbitrajul din România.”

„Lucrurile se văd mai grav. Dar asta e. Trebuie să mergem înainte. Din perspectiva mea, e o viciere de rezultat clară.

Dar ce mai contează acum în afară de faptul că o să facem niște reacții oficiale și că vorbim despre asta și că încercăm, prin mesajul pe care îl dăm, să arătăm că astfel de evenimente din fotbalul românesc știrbesc încrederea suporterilor, potențialilor investitori, oamenilor care vor să vină alături de fotbal.

Ce putem să facem? Și ce mai pot eu să fac este ce am și făcut, să candidez pentru Comitetul Executiv și să încerc din interior să influențez pozitiv toată această structură care să funcționeze mai bine.

E mai grav decât aseară, pentru că, dacă aseară aveam unele rețineri din a mă exprima foarte clar asupra fazei respective, revăzând și rediscutând cu toată lumea, este o greșeală impardonabilă din orice punct de vedere. Dacă ne referim de la calitatea și nivelul arbitrilor până la modalitatea în care a fost analizată această fază”, a continuat Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „O greșeală care e sancționată și la Liga 4-a ”

Întrebat cum explică decizia lui Istvan Kovacs, considerat unul dintre cei mai buni arbitri români, Nicolescu a răspuns:

„Nu știu, întrebați-l pe dânsul. Nu pot să fac speculații, nu îmi permit să fac speculații!”.

Totodată, a insistat că, în opinia sa, astfel de faze trebuie tratate cu mai multă seriozitate, altfel publicul își va pierde interesul pentru fotbal.

„O să rămânem fără sponsori, fără oameni la stadion și în final fără performanță. Și după cinci ani de astfel de evenimente, noi toți o să stăm din nou aici ca la șezătoare, la talk-show-uri și o să ne întrebăm de ce nu progresează fotbalul românesc. De ce nu putem și noi să avem niște jucători mai buni sau alte performanțe?

Iar răspunsul este ăsta, pentru că stăm să decidem puncte și campionate pe astfel de greșeli evidente că aici nu discutăm de interpretări.

Aici discutăm despre o greșeală care e sancționată și la Liga 4-a . Noi o să facem demersurile noastre în fața CCA-ului, o să cerem ce avem de cerut, o să ne susținem cauza!”.

Echipa de arbitri de la meciul Rapid - Dinamo:

Asistenți: Tunyogi Ferencz și Corb Ioan Alexandru

