„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt

LECCE - INTER 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român al oaspeților, a vorbit despre victoria echipei sale, a 7-a consecutivă în Serie A.

Henrikh Mkhitaryan (37 de ani) și elvețianul Manuel Akanji (30 de ani) au făcut diferența pentru Inter. Ambii marcatori au fost introduși de Chivu pe parcusul reprizei secunde.

LECCE - INTER 0-2 . Cristi Chivu: „Are un stâng mai bun decât al meu”

Întrebat despre cum a trăit reușita armeanului, care a deblocat tabela în minutul 75, tehnicianul român a ținut să laude modul în care Federico Dimarco (28 de ani) execută fazele fixe.

„Nu am văzut ce se întâmpla în spatele meu pe bancă și nu știu dacă cineva prezisese golul lui, dar a fost important.

Trebuia să profităm de fazele fixe: am executat multe și în prima repriză nu am fost preciși.

În repriza a doua a mers mai bine și pentru că îl avem pe Fede (n.r. Dimarco), care este un fenomen. Stângul lui e mai bun decât al meu” , a declarat Chivu, citat de gazzeta.it.

Cristi Chivu: „Un capitol închis”

După controversa legată de eliminarea lui Piere Kalulu (25 de ani) din Derby D'Italia (3-2), Alessandro Bastoni (26 de ani) a fost primit cu ostilitate de fanii lui Lecce.

Pe parcusul partidei, fundașul central al lui Inter și al naționalei Italiei a fost huiduit de fanii prezenți pe Stadio Via del Mare.

Staff-ul tehnic al nerazzurrilor, cât și jucătorii de pe bancă au părut surprinși.

Kolarov, în special, s-a întors spre tribune și, cu un gest dramatic, a cerut explicații referitoare la această atitudine. În schimb, Chivu a zâmbit ironic și apoi i-a spus lui Bastoni: „Bravo, Ale, nu te gândi la asta”, informează corrieredellosport.it.

La finalul partidei, Chivu a fost întrebat despre cele întâmplate și a replicat:

„Din punctul meu de vedere, este un capitol închis. Apreciez foarte mult profesionalismul său, dar și din punct de vedere uman, el și-a înțeles greșeala și asta îi face cinste. Este conștient că echipa este pe primul loc”.

Cristi Chivu: „Trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră”

Chivu a vorbit și despre meciul retur al „dublei” cu Bodo/Glimt din play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, care pornește de la scorul de 1-3 pentru formația din Norvegia.

„Suntem conștienți de dificultăți și că nimeni nu ne oferă nimic gratis. În Liga Campionilor avem returul acasă și trebuie să fim pregătiți, calificarea este încă în balanță. Trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră”, a adăugat Chivu.

Tehnicianul lui Inter a anunțat și două reveniri importante în lot pentru partida programată marți. Este vorba de Denzel Dumfries (29 de ani) și Hakan Calhanoglu (32 de ani).

„Denzel a lucrat puțin cu noi în aceste săptămâni, mai puțin în ultima perioadă pentru că am fost mereu pe drum și am făcut doar un antrenament de acomodare ieri (n.r. vineri).

De mâine (n.r. duminică) Dumfries va fi oficial la dispoziție și se va antrena complet cu grupul. Până acum i-am redus puțin programul doar pentru că nu era la nivel maxim.

Calhanoglu și el, de luni, va fi alături de colegi”, a concluzionat Chivu.

Rezumat VIDEO. Lecce - Inter 0-2

