„Cel mai prost antrenor” Dezvăluirile unui fost portar din Serie A: „Ne-a umilit constant. Pe Calafiori îl teroriza, Pandev tragea la poartă cu copiii”

Federico Marchetti (42 de ani), portar italian, a vorbit despre momentele dificile din cariera sa.

Goalkeeperul a relatat greutățile întâmpinate alături de colegii săi de la Genoa din cauza antrenorului german Alexander Blessin (52 de ani).

Alexander Blessin, antrenorul actual al celor de la FC St. Pauli, a preluat conducerea echipei Genoa în 2022, însă a fost demis la finalul aceluiași an, după o serie de rezultate slabe, care au dus la retrogradarea clubului.

Federico Marchetti, despre Alexander Blessin: „Cel mai prost antrenor”

„Gândiți-vă, trebuia să merg la Napoli în locul lui Meret. În schimb, am ajuns la Genoa și nu am jucat niciodată. O gestionare ridicolă din partea unor personaje discutabile…

Este cel mai prost antrenor pe care l-am văzut. Ne trata groaznic și ne umilea încontinuu. Lua jucătorii și îi insulta. Ura italienii.

Pe Calafiori îl teroriza, îi spunea că este un «bastard italian». Nu e de mirare că Pandev a acceptat să meargă la Parma, în Serie B, doar ca să scape .

Vi se pare normal ca un jucător care a câștigat totul în Italia și în Europa să tragă la poartă cu copiii la finalul antrenamentului? Blessin îl umilea continuu”, a declarat portarul, conform gazzetta.it.

13 meciuri a jucat Marchetti la Genoa, în care a primit 28 de goluri și a reușit să mențină poarta intactă de 3 ori

Goran Pandev, fost câștigător al Ligii Campionilor cu Inter Milan, a evoluat pentru Parma în Serie B în sezonul 2021-2022, unde a jucat 11 meciuri și a înscris un singur gol, în ultimul său sezon.

La Genoa, sub conducerea lui Blessin, nu a prins niciun meci, deși de-a lungul carierei sale la „grifoni” a adunat 187 de apariții, cu 32 de goluri marcate și 12 pase decisive.

Federico Marchetti: „Aveam nevoie de sprijin, nu să fiu lăsat singur. Depresia este o boală”

Portarul de 42 de ani a povestit cum credința l-a ajutat să treacă peste cele mai grele momente:

„Aș putea da multe exemple în care credința m-a salvat, dar vreau să menționez unul. Când aveam douăzeci de ani, eram în mașină cu doi coechipieri și un camion a intrat pe banda noastră.

Am văzut moartea în față. Apoi a fost o străfulgerare de lumină și am fost salvați... A fost o intervenție divină. Eram în mijlocul flăcărilor, dar teferi”.

În perioada în care juca la Lazio, Marchetti a trecut printr-un episod de depresie severă, refuzând uneori să intre pe teren. Întrebat ce rol a jucat credința în revenirea sa, portarul a răspuns:

Fundamentală, desigur. Eram deprimat, nu-mi e rușine să o spun. Mă pierdusem pe mine însumi, nici măcar nu mai reușeam să mă arunc între buturi. Mă simțeam rău, nu eram în stare mentală să joc. I-am spus antrenorului de portari: „Nu pot”. Nu am fost înțeles. Jucam la Lazio și clubul a mușamalizat totul: s-a comunicat doar că eram accidentat. De fapt, aveam nevoie de sprijin, nu să fiu lăsat singur. Depresia este o boală, trebuie tratată cu seriozitate Federico Marchetti

Înainte de a se transfera la Genoa, în 2018, Marchetti a evoluat pentru Lazio, pentru care a disputat 194 de meciuri, primind 227 de goluri și păstrând poarta intactă în 68 dintre ele.

În această perioadă, a cucerit Cupa Italiei și Supercupa, dar a trecut și printr-un episod dificil.

„Roma este un oraș complicat, faci o greșeală și ești crucificat. Îmi amintesc comentariile: «Iar intră în depresie acum».

Mai erau și zvonuri că ieșeam noaptea și aveam vicii speciale: toate minciuni. Dar înțeleg că cineva care consumă cocaină face mai multe click-uri decât un deprimat”, a mai spus portarul.

Ultima experiență a lui Marchetti a fost la Marsaxlokk, o echipă din Malta, acum un an.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport