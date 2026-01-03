„Mi-a spus că mă împușcă” Un traficant l-a salvat pe Felipe Melo: „Ieșeam cu oameni periculoși până m-a luat el deoparte”
Felipe Melo FOTO: IMAGO
„Mi-a spus că mă împușcă" Un traficant l-a salvat pe Felipe Melo: „Ieșeam cu oameni periculoși până m-a luat el deoparte"

03.01.2026, ora 17:15
  • Felipe Melo (42 de ani), fostul jucător de la Inter și Juventus, a dezvăluit că un traficant de droguri a fost cel care l-a forțat să se îndepărteze de anturajul periculos din Brazilia.

Felipe Melo a debutat în fotbal în anul 2001, la Flamengo. Ulterior, acesta a evoluat la formații de top din Europa, precum Fiorentina, Inter, Juventus și Galatasaray.

Felipe Melo, amenințat cu moartea: „Mi-a spus că mă împușcă”

Brazilianul a dezvăluit că în urmă cu mai bine de 20 de ani intrase într-un anturaj periculos, acolo unde un traficant de droguri i-a spus că îl va împușca dacă nu se va concentra doar la fotbal.

„Din când în când, mai ieșeam cu oameni periculoși. Într-o zi, un bărbat m-a luat deoparte, s-a uitat la mine cu o privire pe care nu am uitat-o niciodată și mi-a spus că, dacă mă va mai vedea pe acolo, mă va împușca.

«Ai un viitor în fotbal, nu vreau să te mai văd aici». L-am ascultat. Acum nu știu ce s-a întâmplat cu el, cred că a murit între timp”, a declarat Felipe Melo, conform gazzetta.it.

22 de meciuri
a jucat Felipe Melo în tricoul naționalei Braziliei

Felipe Melo, despre Interul lui Cristi Chivu: „Cea mai puternică echipă”

Fostul fotbalist a vorbit despre sezonul reușit până în acest moment de Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu.

„Ar fi putut face mai mult la Campionatul Mondial, dar e de înțeles. Chivu tocmai ce a venit și încearcă să-și stabilească un nou drum după patru ani cu Inzaghi.

Îmi place Sucic, cred că poate deveni un jucător cheie, iar apoi sunt înnebunit după Pio Esposito și Dumfries. Inter este cea mai puternică echipă, dar Napoli are calitate mare”, a mai adăugat Felipe Melo.

38 de meciuri
a jucat Felipe Melo în tricoul formației milaneze

