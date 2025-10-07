De ce a murit Felix Baumgartner Concluzia anchetei în cazul faimosului austriac care s-a prăbușit cu parapanta
Felix Baumgartner a făcut sporturi extreme mai mult de 30 de ani Foto: Imago
Diverse

De ce a murit Felix Baumgartner Concluzia anchetei în cazul faimosului austriac care s-a prăbușit cu parapanta

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.10.2025, ora 14:08
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 14:08
  • Felix Baumgartner s-a stins la 56 de ani, după ce a căzut cu parapanta, pe 17 iulie.
  • Trei luni mai târziu, autoritățile italiene au ajuns la o concluzie și au închis cazul.
  • Austriacul era celebru pentru recordurile reușite în sporturile extreme. 

Moartea lui Felix Baumgartner, austriacul în vârstă de 56 de ani recunoscut în lumea întreagă pentru recordurile sale în sporturile extreme, inclusiv faimosul salt din stratosferă, a întunecat o zi de vară, pe 17 iulie.

Raportul care sperie fotbalul Calendarul sufocă jucătorii. Cifrele lui Lamine Yamal, Modric și PSG șochează
Citește și
Raportul care sperie fotbalul Calendarul sufocă jucătorii. Cifrele lui Lamine Yamal, Modric și PSG șochează
Citește mai mult
Raportul care sperie fotbalul Calendarul sufocă jucătorii. Cifrele lui Lamine Yamal, Modric și PSG șochează

O săptămână mai târziu, au apărut rezultatele autopsiei, care revelau că acesta a murit la impact, în urma unei fracturi a coloanei vertebrale în zona lombară, după ce a căzut cu parapanta.

Scenariul unui stop cardiac a fost îndepărtat încă de atunci.

Cauza decesului lui Baumgartner: „Eroare umană”

Acum, după trei luni, autoritățile italiene arată concluzia oficială a anchetei, care închide dosarul.

Accidentul de la Porto Sant'Elpidio a fost cauzat de o „eroare umană”, au conchis investigatorii peninsulari.

Parapanta folosită de Baumgartner în acea zi era în stare perfectă, fără defecte.

Felix Baumgartner, într-un zbor cu parapanta Foto: Instagram Felix Baumgartner, într-un zbor cu parapanta Foto: Instagram
Felix Baumgartner, într-un zbor cu parapanta Foto: Instagram

Anunțul a fost făcut de procurorul public Raffaele Iannella, pentru cotidianul german Bild. Parchetul a cerut clasarea cazului, potrivit jurnalului austriac Kurier.

„Raportul tehnic a demonstrat că a fost exclusiv eroare umană”, a explicat Iannella. Raport tehnic făcut de un expert adus de anchetatori special de la Roma.

Procurorul: „Baumgartner nu a mai putut controla parapanta pentru a ieși din vrie”

Baumgartner a început să cadă la puțin timp după lansarea de pe o platformă din orașul Fermo.

„Nu a mai putut controla parapanta pentru a ieși din vrie”, a adăugat magistratul.

„Parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva clipe înaintea impactului”.

Baumgartner s-a prăbușit lângă piscina resortului Le Mimose del Club del Sole. Încercările de resuscitare ale paramedicilor nu au avut efect. Elicopterul, chemat de urgență, nu a mai ajutat.

O tânără lovită de Baumgartner în momentul căderii a fost transportată la spital, cu leziune la gât. A scăpat cu viață.

Citește și

Moștenirea lui Baumgartner  Cum s-ar împărți averea, dar și banii din asigurarea de viață » Mihaela Rădulescu, partenera sa, n-ar fi pe listă!
Special
20:14
Moștenirea lui Baumgartner Cum s-ar împărți averea, dar și banii din asigurarea de viață » Mihaela Rădulescu, partenera sa, n-ar fi pe listă!
Citește mai mult
Moștenirea lui Baumgartner  Cum s-ar împărți averea, dar și banii din asigurarea de viață » Mihaela Rădulescu, partenera sa, n-ar fi pe listă!
„Cerul era negru. Liniște absolută” Felix Baumgartner, povestea saltului din stratosferă care a depășit viteza sunetului: „Ai muri în 15 secunde”
Alte sporturi
09:09
„Cerul era negru. Liniște absolută” Felix Baumgartner, povestea saltului din stratosferă care a depășit viteza sunetului: „Ai muri în 15 secunde”
Citește mai mult
„Cerul era negru. Liniște absolută” Felix Baumgartner, povestea saltului din stratosferă care a depășit viteza sunetului: „Ai muri în 15 secunde”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
austria italia accident ancheta felix baumgartner parapanta sporturi extreme
Știrile zilei din sport
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
Stranieri
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Citește mai mult
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Baschet
00:16
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Citește mai mult
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Nationala
07.10
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Citește mai mult
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Superliga
07.10
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Citește mai mult
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:35
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
22:00
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București
23:20
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui Andrei Nicolescu: „Vii și încerci să faci pe deșteptul”
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui  Andrei Nicolescu : „Vii și încerci să faci pe deșteptul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Superliga
07.10
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Citește mai mult
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Superliga
07.10
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Citește mai mult
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Nationala
07.10
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Citește mai mult
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Formula 1
07.10
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Citește mai mult
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 28 rapid 17 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share