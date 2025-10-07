De ce a murit Felix Baumgartner Concluzia anchetei în cazul faimosului austriac care s-a prăbușit cu parapanta

Felix Baumgartner s-a stins la 56 de ani, după ce a căzut cu parapanta, pe 17 iulie.

Trei luni mai târziu, autoritățile italiene au ajuns la o concluzie și au închis cazul.

Austriacul era celebru pentru recordurile reușite în sporturile extreme.

Moartea lui Felix Baumgartner, austriacul în vârstă de 56 de ani recunoscut în lumea întreagă pentru recordurile sale în sporturile extreme, inclusiv faimosul salt din stratosferă, a întunecat o zi de vară, pe 17 iulie.

O săptămână mai târziu, au apărut rezultatele autopsiei, care revelau că acesta a murit la impact, în urma unei fracturi a coloanei vertebrale în zona lombară, după ce a căzut cu parapanta.

Scenariul unui stop cardiac a fost îndepărtat încă de atunci.

Cauza decesului lui Baumgartner: „Eroare umană”

Acum, după trei luni, autoritățile italiene arată concluzia oficială a anchetei, care închide dosarul.

Accidentul de la Porto Sant'Elpidio a fost cauzat de o „eroare umană”, au conchis investigatorii peninsulari.

Parapanta folosită de Baumgartner în acea zi era în stare perfectă, fără defecte.

Felix Baumgartner, într-un zbor cu parapanta Foto: Instagram

Anunțul a fost făcut de procurorul public Raffaele Iannella, pentru cotidianul german Bild. Parchetul a cerut clasarea cazului, potrivit jurnalului austriac Kurier.

„Raportul tehnic a demonstrat că a fost exclusiv eroare umană”, a explicat Iannella. Raport tehnic făcut de un expert adus de anchetatori special de la Roma.

Procurorul: „Baumgartner nu a mai putut controla parapanta pentru a ieși din vrie”

Baumgartner a început să cadă la puțin timp după lansarea de pe o platformă din orașul Fermo.

„Nu a mai putut controla parapanta pentru a ieși din vrie”, a adăugat magistratul.

„Parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva clipe înaintea impactului”.

Baumgartner s-a prăbușit lângă piscina resortului Le Mimose del Club del Sole. Încercările de resuscitare ale paramedicilor nu au avut efect. Elicopterul, chemat de urgență, nu a mai ajutat.

O tânără lovită de Baumgartner în momentul căderii a fost transportată la spital, cu leziune la gât. A scăpat cu viață.

