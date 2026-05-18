Fermin ratează Mondialul!  Mijlocașul Barcelonei s-a accidentat și va fi operat » Cât timp va sta departe de gazon

Fermin Lopez (23 de ani), mijlocașul de la FC Barcelona, va rata Campionatul Mondial din vara acestui an după ce a suferit o accidentare la piciorul drept.

Tânărul fotbalist a fost titular în victoria Barcelonei cu Betis, scor 3-1, fiind înlocuit la pauză de Hansi Flick.

Cu mai puțin de o lună până la startul turneului final din Statele Unite, Mexic și Canada, Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a primit o veste proastă.

Fermin Lopez, mijlocașul Barcelonei, va rata turneul final din această vară, după ce s-a accidentat la partida cu Betis.

Clubul catalan a anunțat că Fermin a suferit o fractură la al cincilea metatarsian de la piciorul drept și va fi supus unei intervenții chirurgicale.

Potrivit marca.com, perioada de recuperare ar urma să dureze între șase și opt săptămâni, ceea ce înseamnă că jucătorul nu va putea participa la turneul final de peste Ocean.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.



El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico. pic.twitter.com/xE3tX96882 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2026

Deși nu a fost titular în preliminarii, Fermin Lopez ar fi avut mari șanse de a avea un rol important la Campionatul Mondial, ca urmare a evoluțiilor sale foarte bune din acest sezon.

În plus, cum Lamine Yamal, Nico și Mikel Merino vor putea juca abia la meciul cu Uruguay, ultimul din grupă, Fermin ar fi urmat să fie titular în echipa lui De la Fuente, așa cum anunță sursa citată.

În tricoul Barcelonei, tânărul mijlocaș a jucat 48 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie 13 goluri și să ofere 17 pase decisive.

100 de milioane de euro este cota lui Fermin Lopez, potrivit Transfermarkt

