CFR Cluj, în reconstrucție Iuliu Mureșan, anunț despre viitorul echipei: „Poate aducem 2-3 portughezi. Obligatoriu va trebui să vindem”

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre modificările care vor avea loc, atât la nivelul lotului, cât și în zona de conducere, după ce echipa și-a asigurat prezența în preliminariile Conference League.

Daniel Pancu a preluat CFR Cluj într-un moment dificil și a reușit să redreseze echipa, care a ajuns pe locul 3, cu 42 de puncte în play-off, iar oficialii „feroviarilor” pregătesc perioada de transferuri din vară.

Iuliu Mureșan pregătește reconstrucția la CFR Cluj: „Obligatoriu va trebui să și vindem”

„Sinyan nu e chiar subiect închis, dar șansele sunt mai mari să plece, într-adevăr. Mai avem o problemă cu Mihai Popa, portarul, care are contract până la 30 iunie și aș vrea să rămână.

Am discutat cu el și o mai aveam o discuție săptămâna asta marți, miercuri, joi, numai asta o să facem, o să discutăm cu jucătorii pe care vrem să îi avem în continuare.

Din păcate sau din fericire vin unii jucători pe care i-am împrumutat și care sunt câțiva pe care nu ne putem baza și care nici nu sunt pozitivi în vestiar. Va trebui iar să încerc să curățăm vestiarul de niște turbulențe.

De Biliboc avem câteva întrebări, dar nimic concret. Tatonări, mai sună impresari, dar totul este doar premergător. Djokovic mai are contract încă un an. Doar lui Sinyan și lui Popa le expiră. Poate aducem 2-3 portughezi”, a spus Iuliu Mureșan, conform fanatik.ro.

Acum suntem o familie unită și asta este foarte important. Obligatoriu va trebui să și vindem, ca să ne asigurăm buget. Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj

Situația lui Daniel Pancu, antrenorul echipei, rămâne incertă la CFR Cluj: „Eu zic că sunt șanse 50-50 să rămână Pancu”.

Înainte de declarațiile lui Mureșan, tehnicianul a transmis care sunt pretențiile sale pentru a continua în Gruia.

„Automat, în seara asta (n.r. - sâmbătă), s-a prelungit contractul meu cu încă doi ani. Cred că lucrul principal care trebuie să se întâmple este să nu plece jucători.

Al doilea, să nu fie întârzieri salariale, de care am înțeles că au fost tot timpul aici, dar nu-mi convine mie, pentru că în momentul în care sunt întârzieri salariale, cerințele mele, care sunt mari, mari de tot, nu mai pot fi puse în aplicare la maximum.

Și dacă am ocazia să merg la echipe care plătesc la zi și cu bază de pregătire și care nu vând jucători, aș putea să o fac, că am acest drept, pentru că e viitorul meu în joc

Echipa trebuie păstrată și întărită. Obligatoriu, dacă vrem Europa, pentru că altfel, ferească Dumnezeu, ajungem iar la 7-2 și nu are niciun sens, atunci calificarea nu are niciun sens”, a spus Pancu.

Iuliu Mureșan: „Marian Copilu se mai gândește un pic”

Mureșan a vorbit și despre Marian Copilu, aflat în atenția CFR Cluj pentru o posibilă revenire în conducerea clubului.

În paralel, numele său este vizat și în verificările începute de Departamentul de Integritate al Federației Române de Fotbal, potrivit surselor GOLAZO.ro.

„Marian Copilu a fost la meci, a stat lângă mine în lojă. Nu e la club, nu are contract cu clubul. Probabil că o să vină, nu știu, vedem.

Nu au contract nici el, nici Ivașcu. Marian Copilu a zis că se mai gândește un pic, să se termine campionatul și vedem. Eu m-am înțeles bine cu el. Trăiește și știe fotbal și ar fi un plus, nu un minus pentru managementul clubului”, a mai spus acesta.

