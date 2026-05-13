Achiziție de lux  FOTO. Fernando Alonso a cheltuit 10 milioane de euro pentru o mașină impresionantă +15 foto
Foto: captură X/@Nachez98
Formula 1

Achiziție de lux FOTO. Fernando Alonso a cheltuit 10 milioane de euro pentru o mașină impresionantă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 14:53
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 14:56
  • Fernando Alonso (44 de ani), pilotul de la Aston Martin, și-a cumpărat o mașină impresionantă, pe care a cheltuit aproximativ 10 milioane de euro.

Dublul campion mondial din Formula 1 este cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașini.

În garajul său mai există alte modele de lux, precum Mercedes-Benz CLK GTR sau Aston Martin Valkyrie.

Bergodi vs. Coelho Finală istorică în Cupa României! Primul duel între doi antrenori străini după 89 de ani
Citește și
Bergodi vs. Coelho Finală istorică în Cupa României! Primul duel între doi antrenori străini după 89 de ani
Citește mai mult
Bergodi vs. Coelho Finală istorică în Cupa României! Primul duel între doi antrenori străini după 89 de ani

Fernando Alonso și-a achiziționat un Pagani Zonda Roadster Diamante Verde

Fernando Alonso și-a cumpărat un model unic, fabricat doar la comandă. Este vorba de un Pagani Zonda Roadster Diamante Verde, pe care spaniolul a cheltuit aproximativ 10 milioane de euro, conform planetf1.com.

Acesta a fost surprins într-un port din Monaco, acolo unde și-a ridicat noua mașină de lux. Livrarea a fost realizată de compania germană Mechatronik.

Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: captură X/@Nachez98
Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: captură X/@Nachez98

Galerie foto (15 imagini)

Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: captură X/@Nachez98 Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: captură X/@Nachez98 Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: captură X/@Nachez98 Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: captură X/@Nachez98 Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: captură X/@Nachez98
+15 Foto
labels.photo-gallery

Această mașină este echipată cu un motor Mercedes-AMG V12 de 7,3 litri, care dezvoltă 760 de cai putere.

Între 1999 și 2019, compania Pagani au fabricat doar 140 de exemplare ale modelului „Zonda”. Diamante Verde este una dintre cele mai speciale versiuni.

Șasiul este construit din carbon și titan, iar motorul este situat în spatele mașinii. De ce se numește Diamante Verde? Pentru că atunci când lumina cade la un anumit unghi pe caroserie, fibrele de carbon capătă o culoare verde, conform sportal.bg.

Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: Instagram/@ge_supercars
Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: Instagram/@ge_supercars

Galerie foto (15 imagini)

Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: captură X/@Nachez98 Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: captură X/@Nachez98 Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: captură X/@Nachez98 Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: captură X/@Nachez98 Noua mașină cumpărată de Fernando Alonso: Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Foto: captură X/@Nachez98
+15 Foto
labels.photo-gallery

Pagani Zonda Roadster Diamante Verde poate atinge 100 km/h în aproximativ 2.8 secunde și poate atinge o viteză maximă de 350 de km/h. A fost fabricată în 2017 și cântărește 1.230 de kilograme.

Ce mașini s-ar mai afla în garajul lui Fernando Alonso:

  • Mercedes-Benz CLK GTR, evaluat la aproximativ 10 milioane de dolari
  • Ferrari 512 TR
  • Aston Martin Valkyrie
  • Aston Martin DBX S
2 titluri mondiale
în Formula 1 a cucerit Fernando Alonso: în 2005 și 2006

Citește și

Bergodi vs. Coelho Finală istorică în Cupa României! Primul duel între doi antrenori străini după 89 de ani
Cupa Romaniei
13:48
Bergodi vs. Coelho Finală istorică în Cupa României! Primul duel între doi antrenori străini după 89 de ani
Citește mai mult
Bergodi vs. Coelho Finală istorică în Cupa României! Primul duel între doi antrenori străini după 89 de ani
Între Gigi Becali și Trump Florentino Perez, reacții sexiste și rasiste într-o conferință halucinantă. Ce a spus președintele lui Real
Campionate
13:13
Între Gigi Becali și Trump Florentino Perez, reacții sexiste și rasiste într-o conferință halucinantă. Ce a spus președintele lui Real
Citește mai mult
Între Gigi Becali și Trump Florentino Perez, reacții sexiste și rasiste într-o conferință halucinantă. Ce a spus președintele lui Real

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
formula 1 Fernando Alonso Aston Martin achizitie pagani zonda
Știrile zilei din sport
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Cupa Romaniei
14.05
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Citește mai mult
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Diverse
14.05
A murit Marin Andrei Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Citește mai mult
A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Tenis
14.05
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Citește mai mult
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Superliga
14.05
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Citește mai mult
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:30
U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!”
U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!”
23:55
„Tu, la Canal!” Cum îi „șantaja” Valentin Ceaușescu pe jucătorii Stelei, în anii de glorie ai echipei: „Dacă nu înțelegeți...”
„Tu, la Canal!”  Cum îi „șantaja” Valentin Ceaușescu pe jucătorii Stelei, în anii de glorie ai echipei: „Dacă nu înțelegeți...”
22:20
Drăguș, în TOP 5? Adrian Ilie a anunțat că atacantul naționalei ar putea ajunge într-un campionat important
Drăguș, în TOP 5? Adrian Ilie a anunțat că atacantul naționalei ar putea ajunge  într-un campionat important
21:59
Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
Top stiri
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Campionatul Mondial
14.05
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Citește mai mult
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Campionate
14.05
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Citește mai mult
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
Campionate
14.05
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
Citește mai mult
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare
B365
13.05
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare
Citește mai mult
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 20 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share