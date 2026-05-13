Achiziție de lux FOTO. Fernando Alonso a cheltuit 10 milioane de euro pentru o mașină impresionantă

Fernando Alonso (44 de ani), pilotul de la Aston Martin, și-a cumpărat o mașină impresionantă, pe care a cheltuit aproximativ 10 milioane de euro.

Dublul campion mondial din Formula 1 este cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașini.

În garajul său mai există alte modele de lux, precum Mercedes-Benz CLK GTR sau Aston Martin Valkyrie.

Fernando Alonso și-a achiziționat un Pagani Zonda Roadster Diamante Verde

Fernando Alonso și-a cumpărat un model unic, fabricat doar la comandă. Este vorba de un Pagani Zonda Roadster Diamante Verde, pe care spaniolul a cheltuit aproximativ 10 milioane de euro, conform planetf1.com.

Acesta a fost surprins într-un port din Monaco, acolo unde și-a ridicat noua mașină de lux. Livrarea a fost realizată de compania germană Mechatronik.

Această mașină este echipată cu un motor Mercedes-AMG V12 de 7,3 litri, care dezvoltă 760 de cai putere.

Între 1999 și 2019, compania Pagani au fabricat doar 140 de exemplare ale modelului „Zonda”. Diamante Verde este una dintre cele mai speciale versiuni.

Șasiul este construit din carbon și titan, iar motorul este situat în spatele mașinii. De ce se numește Diamante Verde? Pentru că atunci când lumina cade la un anumit unghi pe caroserie, fibrele de carbon capătă o culoare verde, conform sportal.bg.

Pagani Zonda Roadster Diamante Verde poate atinge 100 km/h în aproximativ 2.8 secunde și poate atinge o viteză maximă de 350 de km/h. A fost fabricată în 2017 și cântărește 1.230 de kilograme.

Ce mașini s-ar mai afla în garajul lui Fernando Alonso:

Mercedes-Benz CLK GTR, evaluat la aproximativ 10 milioane de dolari

Ferrari 512 TR

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin DBX S

2 titluri mondiale în Formula 1 a cucerit Fernando Alonso: în 2005 și 2006

💎 Así recibió y examinó Fernando Alonso el exclusivo Pagani Zonda



⚓️ Fue a recibirlo al muelle del Parking de la Digue al amanecer, con la ilusión de un niño



🇩🇪 Llegó con matrícula alemana personalizada y posteriormente le pusieron una de Mónacopic.twitter.com/DWCBq9chP2 https://t.co/ZqvfgnCILC — Nachez (@Nachez98) May 7, 2026

