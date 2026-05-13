Bergodi vs. Coelho Finală istorică în Cupa României! Primul duel între doi antrenori străini după 89 de ani
Cristiano Bergodi vs. Filipe Coelho, în finala Cupei României
Cupa Romaniei

Bergodi vs. Coelho Finală istorică în Cupa României! Primul duel între doi antrenori străini după 89 de ani

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 13:48
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 13:48
  • U Cluj și U Craiova se întâlnesc astăzi într-un ultim act cu o bornă unică: pentru prima dată din 1937, doi tehnicieni străini se confruntă în finala Cupei României.
  • Cristiano Bergodi poate cuceri al treilea trofeu și deveni cel mai titrat antrenor străin din istoria competiției, iar Filipe Coelho are șansa să fie al treilea tehnician din afara României care aduce Cupa în Bănie.
  • U Cluj - U Craiova are loc miercuri, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Finala Cupa României, programată astăzi la Sibiu, între FC Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, aduce o bornă istorică rară în fotbalul românesc: pentru prima dată în ultimii 89 de ani, ultimul act al competiției opune doi antrenori străini.

Craiova, spre event!  Oltenii câștigă Cupa României, după un final dramatic de meci cu U Cluj: 12 penalty-uri executate!
Citește și
Craiova, spre event! Oltenii câștigă Cupa României, după un final dramatic de meci cu U Cluj: 12 penalty-uri executate!
Citește mai mult
Craiova, spre event!  Oltenii câștigă Cupa României, după un final dramatic de meci cu U Cluj: 12 penalty-uri executate!

Cristiano Bergodi vs. Filipe Coelho, finală istorică în Cupa României!

Pe banca ardelenilor se află Cristiano Bergodi (61 de ani), unul dintre cei mai apreciați tehnicieni străini care au lucrat în România, în timp ce oltenii sunt conduși de Filipe Coelho (45 de ani), aflat la prima sa mare finală din carieră.

Un asemenea duel între doi tehnicieni de peste hotare s-a mai consemnat doar de două ori în istoria competiției.

Prima finală a Cupei României, disputată în 1934, a adus față în față Ripensia Timișoara și Universitatea Cluj. Bănățenii, pregătiți de austriacul Josef Uridil, s-au impus categoric, 5-0, în fața echipei antrenate de maghiarul Adalbert Molnar.

Al doilea și ultimul precedent datează din 1937, când Rapid București a învins-o cu 5-1 pe Ripensia Timișoara. Feroviarii erau conduși de austriacul Edi Bauer, iar timișorenii de compatriotul său Karl Heinlein.

Spaniolul Alexanko, primul antrenor străin într-o finală după Revoluție

După 1990, primul antrenor străin care a ajuns în finala Cupei României a fost spaniolul Jose Ramon Alexanko.

Acesta a pregătit-o pe Universitatea Craiova în finala din 1998, pierdută cu 0-1 în fața Rapid București, echipă antrenată de legendarul Mircea Lucescu.

Cristiano Bergodi poate deveni cel mai titrat antrenor străin din istoria Cupei României

Pentru Cristiano Bergodi, finala de la Sibiu reprezintă o nouă oportunitate de a-și consolida statutul în istoria competiției.

Italianul a cucerit deja trofeul de două ori consecutiv, în 2022 și 2023, pe banca Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Un succes în această seară l-ar duce la trei Cupe ale României și l-ar alătura unui grup select de antrenori, printre care Iuliu Baratky, Ștefan Kovacs, Emeric Ienei, Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu.

Totodată, Bergodi ar deveni primul antrenor străin cu trei Cupe ale României, depășindu-i pe Toni Conceicao și pe austriacul Edi Bauer, fiecare cu câte două trofee.

10 antrenori străini
au câștigat Cupa României: Josef Uridil (Austria), Carol Wanna (Austria), Jeno Konrad (Ungaria), Edi Bauer (Austria), Toni Conceicao (Portugalia), Cristiano Bergodi (Italia), Andrea Mandorlini (Italia), Dario Bonetti (Italia), Devis Mangia (Italia), Marinos Ouzounidis (Grecia)

Ioan Andone, lider absolut

Recordul all-time îi aparține lui Ioan Andone, singurul tehnician care a câștigat de patru ori Cupa României.

Andone și-a trecut în palmares trei trofee consecutive cu Dinamo București (2003, 2004, 2005) și unul cu CFR Cluj (2008).

Universitatea Craiova și tradiția antrenorilor străini

Pentru Universitatea Craiova, prezența unui tehnician străin în finală nu este o noutate. Clubul a mai cucerit trofeul cu italianul Devis Mangia în 2018 și cu grecul Marinos Ouzounidis în 2021.

În această seară, portughezul Filipe Coelho are șansa să devină al treilea antrenor străin care aduce Cupa în Bănie.

Topul antrenorilor laureați all-time în Cupa României

  • 4 – Ioan Andone (Dinamo București – 2003, 2004, 2005; CFR Cluj – 2008).
  • 3 – Iuliu Baratky (Rapid București – 1941, 1942; Dinamo București – 1959), Gheorghe Popescu I (CCA București – 1951, 1952; Steaua București – 1962), Ilie Savu (CCA București – 1955 împreună cu Ștefan Dobay, Steaua București – 1966, 1967), Ștefan Kovacs (Steaua București – 1969, 1970, 1971), Emeric Ienei (Steaua București – 1976, 1985, 1999), Mircea Lucescu (Dinamo București – 1986, 1990; Rapid București – 1998), Anghel Iordănescu (Steaua București – 1987, 1988, 1989).
  • 2 – Edi Bauer/Austria (Rapid București – 1937, 1938), Ștefan Auer (Rapid București – 1939, 1940), Francisc Ronay (CCA București – 1949, 1950), Ilie Oană (Petrolul Ploiești – 1963; Universitatea Craiova – 1978), Bazil Marian (Dinamo București – 1968; Rapid București – 1972), Dumitru Dumitriu (Steaua București – 1996, 1997), Cornel Dinu (Dinamo București – 2000, 2001), Răzvan Lucescu (Rapid București – 2006, 2007), Toni Conceicao/Portugalia (CFR Cluj – 2009, 2016), Cristiano Bergodi/Italia (Sepsi OSK Sf. Gheorghe – 2022, 2023).
  • 1 – Josef Uridil/Austria (Ripensia Timișoara – 1934), Carol Wanna/Austria (CFR București – 1935), Jeno Konrad/Ungaria (Ripensia Timișoara – 1936), Zoltan Beke (CFR Turnu Severin – 1943), Gusztav Juhasz (ITA Arad – 1948), Coloman Braun-Bogdan (Flamura Roșie Arad – 1953), Mihai Zsizsik (Metalul Reșița – 1954), Ștefan Dobay (CCA București – 1955 împreună cu Ilie Savu), Camil Schertz (Progresul Oradea – 1956), Dincă Schileru (Știința Timișoara – 1958), Augustin Botescu (Progresul București – 1960), Ștefan Wetzer (Arieșul Turda – 1961), Traian Ionescu (Dinamo București – 1964), Andrei Sepci (Știința Cluj – 1965), Dumitru Anescu (Chimia Rm. Vâlcea – 1973), Traian Ivănescu (Jiul Petroșani – 1974), Ion Motroc (Rapid București – 1975), Constantin Deliu (Universitatea Craiova – 1977), Gheorghe Constantin (Steaua București – 1979), Ion V. Ionescu (Politehnica Timișoara – 1980), Ion Oblemenco (Universitatea Craiova – 1981), Valentin Stănescu (Dinamo București – 1982), Constantin Oțet (Universitatea Craiova – 1983), Dumitru Nicolae Nicușor (Dinamo București – 1984), Sorin Cârțu (Universitatea Craiova – 1991), Victor Pițurcă (Steaua București – 1992), Marian Bondrea (Universitatea Craiova – 1993), Constantin Cârstea (Gloria Bistrița – 1994), Ion Marin (Petrolul Ploiești – 1995), Mircea Rednic (Rapid București – 2002), Andrea Mandorlini/Italia (CFR Cluj – 2010), Cosmin Olăroiu (Steaua București – 2011), Dario Bonetti/Italia (Dinamo București – 2012), Cosmin Contra (Petrolul Ploiești – 2013), Daniel Isăilă (Astra Giurgiu – 2014), Constantin Gâlcă (Steaua București – 2015), Claudiu Niculescu (FC Voluntari – 2017), Devis Mangia/Italia (Universitatea Craiova – 2018), Gheorghe Hagi (Viitorul Constanța – 2019), Anton Petrea (FCSB – 2020), Marinos Ouzounidis/Grecia (Universitatea Craiova – 2021), Florin Maxim (Corvinul Hunedoara – 2024), Dan Petrescu (CFR Cluj – 2025).

Citește și

Oltenii, cu gândul la trofeu  Fotbaliștii Craiovei știu deja ce vor face dacă vor câștiga Cupa României: „Aș dormi cu el!”
Cupa Romaniei
12:30
Oltenii, cu gândul la trofeu Fotbaliștii Craiovei știu deja ce vor face dacă vor câștiga Cupa României: „Aș dormi cu el!”
Citește mai mult
Oltenii, cu gândul la trofeu  Fotbaliștii Craiovei știu deja ce vor face dacă vor câștiga Cupa României: „Aș dormi cu el!”
„Ne vom vinde scump pielea” Alex Chipciu, înainte de  finala Cupei României: „Ar putea fi cel mai important an din istoria clubului”
Cupa Romaniei
20:06
„Ne vom vinde scump pielea” Alex Chipciu, înainte de finala Cupei României: „Ar putea fi cel mai important an din istoria clubului”
Citește mai mult
„Ne vom vinde scump pielea” Alex Chipciu, înainte de  finala Cupei României: „Ar putea fi cel mai important an din istoria clubului”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Surpriza Metallica la concertul din București. Legendara trupă a cântat în limba română. Piesa aleasă
Cristiano Bergodi Cupa Romaniei Filipe Coelho
Știrile zilei din sport
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Cupa Romaniei
14.05
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Citește mai mult
Peste „Canarul negru”, dar sub „Las Fierbinți” Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Diverse
14.05
A murit Marin Andrei Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Citește mai mult
A murit Marin Andrei  Primul român care a jucat la Steaua, Dinamo și Rapid s-a stins din viață la 85 de ani
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Tenis
14.05
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
Citește mai mult
Sorana, OUT de la Roma Sportiva își încheie parcursul de la Foro Italico, după ce a fost învinsă de Coco Gauff
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Superliga
14.05
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Citește mai mult
O surpriză și o delegare „bombă” Vassaras trimite la finala campionatului un central fără ecuson FIFA și un VAR acuzat că a făcut jocurile Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:30
U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!”
U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!”
23:55
„Tu, la Canal!” Cum îi „șantaja” Valentin Ceaușescu pe jucătorii Stelei, în anii de glorie ai echipei: „Dacă nu înțelegeți...”
„Tu, la Canal!”  Cum îi „șantaja” Valentin Ceaușescu pe jucătorii Stelei, în anii de glorie ai echipei: „Dacă nu înțelegeți...”
22:20
Drăguș, în TOP 5? Adrian Ilie a anunțat că atacantul naționalei ar putea ajunge într-un campionat important
Drăguș, în TOP 5? Adrian Ilie a anunțat că atacantul naționalei ar putea ajunge  într-un campionat important
21:59
Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
Top stiri
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Campionatul Mondial
14.05
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
Citește mai mult
„Mi-au violat sufletul!” Selecționerul Franței contestă documentarul despre scandalul grevei de la Mondial: „Coș de gunoi plin de ură”
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Campionate
14.05
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Citește mai mult
„Made in Romania” s-a auzit din nou VIDEO. Jucătorii lui Cristi Chivu au făcut o horă în vestiar după ce au câștigat Cupa Italiei
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
Campionate
14.05
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
Citește mai mult
Chivu, gest fabulos FOTO. Ce a făcut de antrenorul lui Inter la festivitatea de premiere » Momentul s-a viralizat
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare
B365
13.05
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare
Citește mai mult
BREAKING | Avertizare de vijelie, acum în București. Cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h. Până când e în vigoare

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 20 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share