Bergodi vs. Coelho Finală istorică în Cupa României! Primul duel între doi antrenori străini după 89 de ani

U Cluj și U Craiova se întâlnesc astăzi într-un ultim act cu o bornă unică: pentru prima dată din 1937, doi tehnicieni străini se confruntă în finala Cupei României.

Cristiano Bergodi poate cuceri al treilea trofeu și deveni cel mai titrat antrenor străin din istoria competiției, iar Filipe Coelho are șansa să fie al treilea tehnician din afara României care aduce Cupa în Bănie.

Finala Cupa României, programată astăzi la Sibiu, între FC Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, aduce o bornă istorică rară în fotbalul românesc: pentru prima dată în ultimii 89 de ani, ultimul act al competiției opune doi antrenori străini.

Pe banca ardelenilor se află Cristiano Bergodi (61 de ani), unul dintre cei mai apreciați tehnicieni străini care au lucrat în România, în timp ce oltenii sunt conduși de Filipe Coelho (45 de ani), aflat la prima sa mare finală din carieră.

Un asemenea duel între doi tehnicieni de peste hotare s-a mai consemnat doar de două ori în istoria competiției.

Prima finală a Cupei României, disputată în 1934, a adus față în față Ripensia Timișoara și Universitatea Cluj. Bănățenii, pregătiți de austriacul Josef Uridil, s-au impus categoric, 5-0, în fața echipei antrenate de maghiarul Adalbert Molnar.

Al doilea și ultimul precedent datează din 1937, când Rapid București a învins-o cu 5-1 pe Ripensia Timișoara. Feroviarii erau conduși de austriacul Edi Bauer, iar timișorenii de compatriotul său Karl Heinlein.

Spaniolul Alexanko, primul antrenor străin într-o finală după Revoluție

După 1990, primul antrenor străin care a ajuns în finala Cupei României a fost spaniolul Jose Ramon Alexanko.

Acesta a pregătit-o pe Universitatea Craiova în finala din 1998, pierdută cu 0-1 în fața Rapid București, echipă antrenată de legendarul Mircea Lucescu.

Cristiano Bergodi poate deveni cel mai titrat antrenor străin din istoria Cupei României

Pentru Cristiano Bergodi, finala de la Sibiu reprezintă o nouă oportunitate de a-și consolida statutul în istoria competiției.

Italianul a cucerit deja trofeul de două ori consecutiv, în 2022 și 2023, pe banca Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Un succes în această seară l-ar duce la trei Cupe ale României și l-ar alătura unui grup select de antrenori, printre care Iuliu Baratky, Ștefan Kovacs, Emeric Ienei, Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu.

Totodată, Bergodi ar deveni primul antrenor străin cu trei Cupe ale României, depășindu-i pe Toni Conceicao și pe austriacul Edi Bauer, fiecare cu câte două trofee.

10 antrenori străini au câștigat Cupa României: Josef Uridil (Austria), Carol Wanna (Austria), Jeno Konrad (Ungaria), Edi Bauer (Austria), Toni Conceicao (Portugalia), Cristiano Bergodi (Italia), Andrea Mandorlini (Italia), Dario Bonetti (Italia), Devis Mangia (Italia), Marinos Ouzounidis (Grecia)

Ioan Andone, lider absolut

Recordul all-time îi aparține lui Ioan Andone, singurul tehnician care a câștigat de patru ori Cupa României.

Andone și-a trecut în palmares trei trofee consecutive cu Dinamo București (2003, 2004, 2005) și unul cu CFR Cluj (2008).

Universitatea Craiova și tradiția antrenorilor străini

Pentru Universitatea Craiova, prezența unui tehnician străin în finală nu este o noutate. Clubul a mai cucerit trofeul cu italianul Devis Mangia în 2018 și cu grecul Marinos Ouzounidis în 2021.

În această seară, portughezul Filipe Coelho are șansa să devină al treilea antrenor străin care aduce Cupa în Bănie.

Topul antrenorilor laureați all-time în Cupa României

4 – Ioan Andone (Dinamo București – 2003, 2004, 2005; CFR Cluj – 2008).

3 – Iuliu Baratky (Rapid București – 1941, 1942; Dinamo București – 1959), Gheorghe Popescu I (CCA București – 1951, 1952; Steaua București – 1962), Ilie Savu (CCA București – 1955 împreună cu Ștefan Dobay, Steaua București – 1966, 1967), Ștefan Kovacs (Steaua București – 1969, 1970, 1971), Emeric Ienei (Steaua București – 1976, 1985, 1999), Mircea Lucescu (Dinamo București – 1986, 1990; Rapid București – 1998), Anghel Iordănescu (Steaua București – 1987, 1988, 1989).

2 – Edi Bauer/Austria (Rapid București – 1937, 1938), Ștefan Auer (Rapid București – 1939, 1940), Francisc Ronay (CCA București – 1949, 1950), Ilie Oană (Petrolul Ploiești – 1963; Universitatea Craiova – 1978), Bazil Marian (Dinamo București – 1968; Rapid București – 1972), Dumitru Dumitriu (Steaua București – 1996, 1997), Cornel Dinu (Dinamo București – 2000, 2001), Răzvan Lucescu (Rapid București – 2006, 2007), Toni Conceicao/Portugalia (CFR Cluj – 2009, 2016), Cristiano Bergodi/Italia (Sepsi OSK Sf. Gheorghe – 2022, 2023).

(Rapid București – 1937, 1938), (Rapid București – 1939, 1940), (CCA București – 1949, 1950), (Petrolul Ploiești – 1963; Universitatea Craiova – 1978), (Dinamo București – 1968; Rapid București – 1972), (Steaua București – 1996, 1997), (Dinamo București – 2000, 2001), (Rapid București – 2006, 2007), (CFR Cluj – 2009, 2016), (Sepsi OSK Sf. Gheorghe – 2022, 2023). 1 – Josef Uridil/Austria (Ripensia Timișoara – 1934), Carol Wanna/Austria (CFR București – 1935), Jeno Konrad/Ungaria (Ripensia Timișoara – 1936), Zoltan Beke (CFR Turnu Severin – 1943), Gusztav Juhasz (ITA Arad – 1948), Coloman Braun-Bogdan (Flamura Roșie Arad – 1953), Mihai Zsizsik (Metalul Reșița – 1954), Ștefan Dobay (CCA București – 1955 împreună cu Ilie Savu), Camil Schertz (Progresul Oradea – 1956), Dincă Schileru (Știința Timișoara – 1958), Augustin Botescu (Progresul București – 1960), Ștefan Wetzer (Arieșul Turda – 1961), Traian Ionescu (Dinamo București – 1964), Andrei Sepci (Știința Cluj – 1965), Dumitru Anescu (Chimia Rm. Vâlcea – 1973), Traian Ivănescu (Jiul Petroșani – 1974), Ion Motroc (Rapid București – 1975), Constantin Deliu (Universitatea Craiova – 1977), Gheorghe Constantin (Steaua București – 1979), Ion V. Ionescu (Politehnica Timișoara – 1980), Ion Oblemenco (Universitatea Craiova – 1981), Valentin Stănescu (Dinamo București – 1982), Constantin Oțet (Universitatea Craiova – 1983), Dumitru Nicolae Nicușor (Dinamo București – 1984), Sorin Cârțu (Universitatea Craiova – 1991), Victor Pițurcă (Steaua București – 1992), Marian Bondrea (Universitatea Craiova – 1993), Constantin Cârstea (Gloria Bistrița – 1994), Ion Marin (Petrolul Ploiești – 1995), Mircea Rednic (Rapid București – 2002), Andrea Mandorlini/Italia (CFR Cluj – 2010), Cosmin Olăroiu (Steaua București – 2011), Dario Bonetti/Italia (Dinamo București – 2012), Cosmin Contra (Petrolul Ploiești – 2013), Daniel Isăilă (Astra Giurgiu – 2014), Constantin Gâlcă (Steaua București – 2015), Claudiu Niculescu (FC Voluntari – 2017), Devis Mangia/Italia (Universitatea Craiova – 2018), Gheorghe Hagi (Viitorul Constanța – 2019), Anton Petrea (FCSB – 2020), Marinos Ouzounidis/Grecia (Universitatea Craiova – 2021), Florin Maxim (Corvinul Hunedoara – 2024), Dan Petrescu (CFR Cluj – 2025).

