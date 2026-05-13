Între Gigi Becali și Trump Florentino Perez, reacții sexiste și rasiste într-o conferință halucinantă. Ce a spus președintele lui Real
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 13:13
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 13:13
  • Florentino Perez a acuzat conspirații împotriva lui Real Madrid, a atacat presa, cu sublinieri sexiste și rasiste în timpul unei conferințe stupefiante la centrul sportiv Valdebebas. „Vor trebui să mă împuște ca să obțină asta”, a încheiat președintele blanco.

Florentino Perez a vorbit puțin mai mult de o oră într-o conferință de presă în care a semănat cu Gigi Becali și Donald Trump.

Perez, între conspirații, atacuri contra presei și reacții sexiste

Marți seară, președintele lui Real Madrid a apărut neașteptat în fața jurnaliștilor la centrul sportiv Valdebebas.

Nu s-a referit la sezonul dezamăgitor al echipei sale, nici la viitorul antrenor.

Florentino Perez, la conferința de la Valdebebas. Foto: Imago

A acuzat o conspirație împotriva clubului, a atacat presa spaniolă cu agresivitate, a readus în discuție scandalul de corupție „Negreira” contra Barcelonei și a zis: „Nu voi demisiona”. Anunțând alegeri la Real.

Concluzia sa: „Nu voi pleca. Vor trebui să mă împuște ca să obțină asta”.

Perez: „Unul e scris de o femeie, habar n-am dacă știe ceva despre fotbal”

Printre replicile violente, câteva reacții sexiste și rasiste!

Principala sa țintă, cotidianul iberic ABC: „Anunț că mă voi dezabona de la ABC”, a declarat omul de afaceri cu o avere estimată la 3,1 miliarde de euro.

„Uitați-vă la cele două articole pe care le-a publicat astăzi! Unul e scris de o femeie, habar n-am dacă știe ceva despre fotbal”, a comentat Perez.

Când o jurnalistă de la Fox Sports a vrut să pună o întrebare, președintele a zis:

„Hai, tânăra aceea de acolo! Are dreptul să vorbească!”. Uitându-se în sală, a adăugat: „Sunteți cu toții foarte urâți”.

După ce a ascultat-o, a replicat: „Are accent sud-american”.

E îngrijorător dacă așa funcționează acum creierul lui Florentino Perez. Toată lumea ar trebui să fie îngrijorată Santiago Canizares, fost portar la Real Madrid

„Eu sunt femeia despre care vorbește Florentino Perez”

Afirmația lui Perez nu a rămas fără răspuns. Maria Jose Fuentealamo, jurnalista de la ABC contestată de șeful blanco, i-a dat replica într-un articol sarcastic apărut în cotidianul madrilen.

„Eu sunt femeia despre care vorbește Florentino Perez”, a titrat Fuentealamo.

„Când telefonul meu a început să vibreze la mijlocul după-amiezii și am văzut că erau prietenii care îmi spuneau ceva despre Florentino, cu multe exclamații, nu am înțeles nimic.

Ceea ce nu m-am așteptat niciodată, nefiind jurnalist sportiv, este ca la o conferință de presă despre Real Madrid și situația sa actuală, Florentino să vorbească despre mine, fără să mă numească”, a redat Marca.

Iat-o pe femeia aceea, căreia încă nu-i vine să creadă! Din cauza faptului că ești în atenția publicului și publici lucruri pe care alții nu vor să le știi, te obișnuiești ca politicienii să-ți arunce săgeți, ca oameni corupți sau suspectați de corupție să încerce să te discrediteze și chiar să caute modalități de a te da în judecată... Maria Jose Fuentealamo, ziaristă ABC

„O femeie, oh, femeie! Ce importanță are ce știu eu despre fotbal?”

A adăugat: „Dar ca președintele Real Madrid să-mi dedice câteva cuvinte doar pentru că mi-am exprimat opinia? Această jurnalistă de nimic care nu scrie despre sport? Nu mă așteptam la asta”.

Da, domnule președinte, exact asta sunt eu. O femeie, oh, femeie! Ce importanță are ce știu eu despre fotbal când știu daunele provocate în afara stadionului Bernabeu? Pentru că nu este vorba despre fotbal. Și acum eu sunt cea care mă întreb dacă dumneavoastră le știți sau nu Maria Jose Fuentealamo, ziaristă ABC

