Fernando Carro (61 de ani), președintele celor de la Bayer Leverkusen, militează pentru introducerea unui plafon salarial în fotbal.

Reglementarea este utilizată în NBA și NHL.

Fernando Carro a dezvăluit, în cadrul unei conferințe Bloomberg, de la Frankfurt, că susține plafonarea salarială a cluburilor de fotbal.

Fernando Carro cere limitări financiare mai stricte în fotbal

Conducătorul echipei de pe „BayArena” a dat exemplul expansiunii Premier League și crede că plafonarea salarială este o măsură necesară în fotbal.

„Am încercat să cumpărăm un jucător în această vară şi, în final, o echipă nou-promovată în Premier League a putut să plătească mai mult şi să ofere un salariu mai mare decât noi, o echipă din top 4 în Germania.

Premier League încearcă să devină produsul-vedetă în Europa, devansând chiar şi Liga Campionilor. De obicei, sunt împotriva reglementărilor, dar cred că trebuie să luptăm pentru asta ”, a spus președintele vice-campioanei Germaniei, potrivit news.ro.

Regula fair-play -ului financiar nu a dat roade

Din 2010, UEFA a adoptat regula fair-play-ului financiar. Reglementarea presupune că niciun club nu are voie să cheltuie mai mulți bani decât încasează.

În cazul încălcării reglementării forului continental, echipele pot fi sancționate prin:

Aplicarea unor amenzi

Interdicția la transferuri

Limitarea numărului de jucători prezenți pe lista UEFA

Excluderea din cupele europene

Totuși, mai multe echipe au încălcat, de-a lungul timpului, directiva forului continental, printre care: Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Chelsea, Aston Villa și Manchester City.

NBA și NHL plafonează salariile și aplică „taxă pe lux”

Măsura limitării salariilor este întâlnită în NBA și NHL, două ligi închise, adică fără sistem de promovare și retrogradare.

Reglementarea a fost adoptată pentru a spori competiția și a oferi șanse reale tuturor echipelor participante.

Cluburile din NBA care depășesc plafonul salarial sunt penalizate dur de ligă, printr-o măsură numită „taxă pe lux”.

Banii colectați de NBA din „taxa pe lux” sunt, ulterior, împărțiți în mod echitabil către celelalte echipe din campionat.

