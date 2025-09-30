Schimbare în fotbal? Președintele unui club din Liga Campionilor cere măsuri inspirate din NBA și NFL
Fernando Carro FOTO: IMAGO
Campionate

Schimbare în fotbal? Președintele unui club din Liga Campionilor cere măsuri inspirate din NBA și NFL

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 23:36
  • Fernando Carro (61 de ani), președintele celor de la Bayer Leverkusen, militează pentru introducerea unui plafon salarial în fotbal.
  • Reglementarea este utilizată în NBA și NHL.

Fernando Carro a dezvăluit, în cadrul unei conferințe Bloomberg, de la Frankfurt, că susține plafonarea salarială a cluburilor de fotbal.

6 milioane pentru Popovici   Pentru ce primesc David și Dinamo bani, prin Ordonanță de Urgență
Citește și
6 milioane pentru Popovici Pentru ce primesc David și Dinamo bani, prin Ordonanță de Urgență
Citește mai mult
6 milioane pentru Popovici   Pentru ce primesc David și Dinamo bani, prin Ordonanță de Urgență

Fernando Carro cere limitări financiare mai stricte în fotbal

Conducătorul echipei de pe „BayArena” a dat exemplul expansiunii Premier League și crede că plafonarea salarială este o măsură necesară în fotbal.

„Am încercat să cumpărăm un jucător în această vară şi, în final, o echipă nou-promovată în Premier League a putut să plătească mai mult şi să ofere un salariu mai mare decât noi, o echipă din top 4 în Germania.

Premier League încearcă să devină produsul-vedetă în Europa, devansând chiar şi Liga Campionilor. De obicei, sunt împotriva reglementărilor, dar cred că trebuie să luptăm pentru asta”, a spus președintele vice-campioanei Germaniei, potrivit news.ro.

Regula fair-play-ului financiar nu a dat roade

Din 2010, UEFA a adoptat regula fair-play-ului financiar. Reglementarea presupune că niciun club nu are voie să cheltuie mai mulți bani decât încasează.

În cazul încălcării reglementării forului continental, echipele pot fi sancționate prin:

  • Aplicarea unor amenzi
  • Interdicția la transferuri
  • Limitarea numărului de jucători prezenți pe lista UEFA
  • Excluderea din cupele europene

Totuși, mai multe echipe au încălcat, de-a lungul timpului, directiva forului continental, printre care: Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Chelsea, Aston Villa și Manchester City.

NBA și NHL plafonează salariile și aplică „taxă pe lux”

Măsura limitării salariilor este întâlnită în NBA și NHL, două ligi închise, adică fără sistem de promovare și retrogradare.

Reglementarea a fost adoptată pentru a spori competiția și a oferi șanse reale tuturor echipelor participante.

Cluburile din NBA care depășesc plafonul salarial sunt penalizate dur de ligă, printr-o măsură numită „taxă pe lux”.

Banii colectați de NBA din „taxa pe lux” sunt, ulterior, împărțiți în mod echitabil către celelalte echipe din campionat.

Citește și

Când revine Borza Victor Angelescu a vorbit despre starea fundașului care și-a rupt degetul în cantonamentul echipei naționale
Superliga
21:21
Când revine Borza Victor Angelescu a vorbit despre starea fundașului care și-a rupt degetul în cantonamentul echipei naționale
Citește mai mult
Când revine Borza Victor Angelescu a vorbit despre starea fundașului care și-a rupt degetul în cantonamentul echipei naționale
Anchetat pentru ucidere din culpă Detalii de ultimă oră din dosarul deschis fostului internațional Ionel Ganea
Diverse
21:02
Anchetat pentru ucidere din culpă Detalii de ultimă oră din dosarul deschis fostului internațional Ionel Ganea
Citește mai mult
Anchetat pentru ucidere din culpă Detalii de ultimă oră din dosarul deschis fostului internațional Ionel Ganea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
NBA bayer leverkusen nhl fernando carro plafon salarial
Știrile zilei din sport
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
Diverse
15:31
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
Citește mai mult
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Campionate
15:00
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique: „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Citește mai mult
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Special
09:45
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Citește mai mult
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Special
13:36
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Citește mai mult
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
16:35
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
16:58
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
16:10
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din Europa League
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din  Europa League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Europa League
12:41
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
Diverse
13:26
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
Citește mai mult
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
Superliga
14:11
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
Citește mai mult
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental
Europa League
12:14
FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental
Citește mai mult
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 22 rapid 20 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share