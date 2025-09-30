Când revine Borza Victor Angelescu a vorbit despre starea fundașului care și-a rupt degetul în cantonamentul echipei naționale +17 foto
Andrei Borza.
Superliga

Când revine Borza Victor Angelescu a vorbit despre starea fundașului care și-a rupt degetul în cantonamentul echipei naționale

Ionuț Cojocaru
Publicat: 30.09.2025, ora 21:21
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 21:21
  • Victor Angelescu (41 de ani), acționar minoritar la Rapid, a oferit detalii despre starea lui Andrei Borza (19 ani).
  • Fotbalistul s-a accidentat la prima convocare la echipa națională.

Fundașul stânga al Rapidului a fost convocat de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada (0-3) și duelul cu Cipru (2-2), din preliminariile CM 2026, dar nu a apucat să debuteze, deoarece a suferit o fractură la degetul mic al piciorului drept.

Victor Angelescu a vorbit despre starea lui Andrei Borza: „Situația este aceeași”

În cadrul emisiunii „Fotbal Show”, de la Prima Sport, Victor Angelescu a fost întrebat despre starea lui Borza de către moderatorul Dan Udrea, redactor-șef adjunct GOLAZO.ro.

„Situația este aceeași. Săptămâna aceasta i s-a scos acea gheată (n.r. - ortopedică). A făcut din nou o radiografie și, din ce am înțeles, trebuie să o mai țină o săptămână, după care va pune gheata (n.r. - de fotbal) în picior.

Chestia e că vorbim de degetul mic. Trebuie să vedem și cum se simte el, pentru că poate fi totul ok sau poate avea anumite dureri.

Din ce am înțeles de la doctori, inițial erau cinci săptămâni, acum sunt șase. Peste o săptămână ar trebui să se încalțe, să pună gheata și să vadă cum se simte.

Are nevoie de o perioadă și, dacă e bine, trebuie să revină într-un ritm normal: să alerge singur, să intre cu grupul și, după aia, să participe la joc”, a declarat Angelescu.

Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (3).jpg
Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (3).jpg

Jucătorul în vârstă de 19 ani a fost accidentat după un joc-școală, cu 3 zile înaintea meciului cu Canada. Vinovat a fost fizioterapeutul naționalei, Darius Hîmpea.

Borza a jucat 77 de meciuri la Rapid, în care a reușit să ofere șapte pase decisive și chiar să marcheze un gol, două dintre ele în sezonul 2025-2026.

Din cauza acestei accidentări, Borza a ratat remiza cu CFR Cluj (0-0, pe 12 septembrie), înfrângerea cu Hermannstadt (1-2, pe 21 septembrie) și victoria cu Petrolul (1-0, pe 27 septembrie).

 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share