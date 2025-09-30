6 milioane pentru Popovici Pentru ce primesc David și Dinamo bani, prin Ordonanță de Urgență

Campionul olimpic la înot David Popovici (19 ani) este menționat în proiectul ordonanței de urgență pentru rectificarea bugetului de stat pe 2025.

Sportivul este inclus într-un titlu distinct la Ministerul Afacerilor Interne, în care se precizează că suma alocată va fi de șase milioane de lei.

Nota de fundamentare a rectificării precizează că suma de șase milioane de lei va asigura atât remunerația sportivului, cât și a staff-ului tehnic al Clubului Dinamo, pentru condițiile de pregătire la standarde înalte.

Citește și Anchetat pentru ucidere din culpă Detalii de ultimă oră din dosarul deschis fostului internațional Ionel Ganea Citește mai mult Anchetat pentru ucidere din culpă Detalii de ultimă oră din dosarul deschis fostului internațional Ionel Ganea

David Popovici a fost inclus într-un titlu bugetar de 6 milioane de lei pentru pregătirea sa și a clubului Dinamo

„S-au asigurat transferuri între unități ale administrației publice pentru Clubul Dinamo pentru asigurarea condițiilor de pregătire la cele mai bune standarde și pentru asigurarea remunerației sportivului David Popovici și staff-ului tehnic (+6,0 milioane lei)”, apare în nota de fundamentare a proiectului de Ordonanță de Urgență privind rectificarea bugetului pe 2025.

Inițiativa a venit la scurt timp după ce Popovici și-a exprimat dezamăgirea față de întârzierea lucrărilor de modernizare a bazinului acoperit de la Complexul Sportiv „Lia Manoliu”, care îl obligă să se antreneze într-un balon pe perioada iernii.

Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi în privința bazinului de la «Lia Manoliu», pentru că nu prea s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul din interior, care are mare nevoie de renovare. Vine iarna, vine balonul și aerul acela în care am reușit totuși să fac performanță. Numai că sunt absolut convins că dacă am avea condiții de top, așa cum sunt în alte țări sau în alte orașe din România, mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze David Popovici

Înainte de asta, David mai criticase statul pentru că nu inițiază renovarea bazinului interior de la „Lia Manoliu” a fost după Mondialele din această vară, unde a cucerit aurul și la 100, și la 200 de metri liber.

Cu toate acestea, sportivul român e încântat că măcar reușește să inspire alți tineri să vină la înot:

„În comparație cu acum cinci ani, eu sunt destul de pozitiv, mi se pare că sunt mai mulți copii care fac sport, parcă văd mai mulți copii mișcându-se, făcând sport.

Cu atât mai mult mă bucur văzându-i venind la bazin. E plăcut să aud patroni de bazine spunându-mi după rezultatele mele că nu mai au loc pentru copii”, a mai spus Popovici, conform agerpres.ro.

Antrenamentele le voi începe în două-trei săptămâni. Acum nu am stat atât de mult cât am stat după Jocurile Olimpice, dar a trecut destul timp încât să mi se facă dor de rutină David Popovici

David Popovici de 14 ori medaliat cu aur

La nivel de seniori, înotătorul de numai 20 de ani a cucerit 14 medalii de aur, una de argint și două de bronz.

Acestea sunt probele pe care David Popovici le-a câștigat.

Competiție An Probă Jocurile Olimpice 2024 200m liber Campionatele Mondiale 2022 100m liber Campionatele Mondiale 2022 200m liber Campionatele Mondiale 2025 100m liber Campionatele Mondiale 2025 200m liber Campionatele Europene 2022 100m liber Campionatele Europene 2022 200m liber Campionatele Europene 2024 100m liber Campionatele Europene 2024 200 m liber Campionatele Europene (bazin scurt) 2021 200 m liber Campionatele Naționale 2023 50 m liber Campionatele Naționale 2023 100 m liber Campionatele Naționale 2023 200 m liber Campionatele Naționale 2023 4x50 m ștafetă mixt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport