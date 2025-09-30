6 milioane pentru Popovici   Pentru ce primesc David și Dinamo bani, prin Ordonanță de Urgență +15 foto
David Popovici. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Înot

6 milioane pentru Popovici Pentru ce primesc David și Dinamo bani, prin Ordonanță de Urgență

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 21:01
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 22:05
  • Campionul olimpic la înot David Popovici (19 ani) este menționat în proiectul ordonanței de urgență pentru rectificarea bugetului de stat pe 2025.
  • Sportivul este inclus într-un titlu distinct la Ministerul Afacerilor Interne, în care se precizează că suma alocată va fi de șase milioane de lei.

Nota de fundamentare a rectificării precizează că suma de șase milioane de lei va asigura atât remunerația sportivului, cât și a staff-ului tehnic al Clubului Dinamo, pentru condițiile de pregătire la standarde înalte.

David Popovici a fost inclus într-un titlu bugetar de 6 milioane de lei pentru pregătirea sa și a clubului Dinamo

„S-au asigurat transferuri între unități ale administrației publice pentru Clubul Dinamo pentru asigurarea condițiilor de pregătire la cele mai bune standarde și pentru asigurarea remunerației sportivului David Popovici și staff-ului tehnic (+6,0 milioane lei)”, apare în nota de fundamentare a proiectului de Ordonanță de Urgență privind rectificarea bugetului pe 2025.

Inițiativa a venit la scurt timp după ce Popovici și-a exprimat dezamăgirea față de întârzierea lucrărilor de modernizare a bazinului acoperit de la Complexul Sportiv „Lia Manoliu”, care îl obligă să se antreneze într-un balon pe perioada iernii.

Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi în privința bazinului de la «Lia Manoliu», pentru că nu prea s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul din interior, care are mare nevoie de renovare. Vine iarna, vine balonul și aerul acela în care am reușit totuși să fac performanță. Numai că sunt absolut convins că dacă am avea condiții de top, așa cum sunt în alte țări sau în alte orașe din România, mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze David Popovici

Înainte de asta, David mai criticase statul pentru că nu inițiază renovarea bazinului interior de la „Lia Manoliu” a fost după Mondialele din această vară, unde a cucerit aurul și la 100, și la 200 de metri liber.

Cu toate acestea, sportivul român e încântat că măcar reușește să inspire alți tineri să vină la înot:

„În comparație cu acum cinci ani, eu sunt destul de pozitiv, mi se pare că sunt mai mulți copii care fac sport, parcă văd mai mulți copii mișcându-se, făcând sport.

Cu atât mai mult mă bucur văzându-i venind la bazin. E plăcut să aud patroni de bazine spunându-mi după rezultatele mele că nu mai au loc pentru copii”, a mai spus Popovici, conform agerpres.ro.

Antrenamentele le voi începe în două-trei săptămâni. Acum nu am stat atât de mult cât am stat după Jocurile Olimpice, dar a trecut destul timp încât să mi se facă dor de rutină David Popovici

David Popovici de 14 ori medaliat cu aur

La nivel de seniori, înotătorul de numai 20 de ani a cucerit 14 medalii de aur, una de argint și două de bronz.

Acestea sunt probele pe care David Popovici le-a câștigat.

CompetițieAnProbă
Jocurile Olimpice2024200m liber
Campionatele Mondiale2022100m liber
Campionatele Mondiale2022200m liber
Campionatele Mondiale2025100m liber
Campionatele Mondiale2025200m liber
Campionatele Europene2022100m liber
Campionatele Europene2022200m liber
Campionatele Europene2024100m liber
Campionatele Europene2024200 m liber
Campionatele Europene (bazin scurt)2021200 m liber
Campionatele Naționale202350 m liber
Campionatele Naționale2023100 m liber
Campionatele Naționale2023200 m liber
Campionatele Naționale20234x50 m ștafetă mixt
David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

