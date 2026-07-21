Stanciu, pe val în China  FOTO. Românul a ajuns la 4 meciuri consecutive cu gol » Și-a calificat echipa în sferturile Cupei +14 foto
Foto: captură X/@football_t69515
Stranieri

Stanciu, pe val în China FOTO. Românul a ajuns la 4 meciuri consecutive cu gol » Și-a calificat echipa în sferturile Cupei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 22:36
  • Nicolae Stanciu (33 de ani) a ajuns la patru meciuri consecutive cu gol în China, pentru Dalian Yingbo.
  • De această dată, românul a înscris în Cupă, împotriva echipei Henan Songshan Longmen, scor 1-1, 6-5 d.pen.
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Dalian Yingbo și Henan Songshan Longmen s-au întâlnit, marți, în optimile Cupei Chinei, meci în care Nicolae Stanciu a punctat din nou pentru echipa sa. A fost decisiv și la loviturile de departajare.

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FOTO. Nicolae Stanciu a ajuns la patru meciuri consecutive cu gol pentru Dalian Yingbo

În minutul 9 al partidei, atacantul Frank Acheampong a avut o acțiune personală de excepție pe partea stângă, reușind să dribleze mai mulți adversari.

Ghanezul a centrat în careu, portarul advers a deviat puțin mingea, care a ajuns la Nicolae Stanciu. Românul a șutat puternic din voleu și a deschis scorul pentru Dalian Yingbo.

Golul marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515
Golul marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515

Galerie foto (14 imagini)

Golul marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515
+14 Foto
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Henan Songshan Longmen a egalat în minutul 32, grație golului marcat de Zhong Yihao. Niciuna dintre echipe nu a mai reușit apoi să înscrie, iar partida s-a încheiat cu scorul de 1-1, după cele 120 de minute.

Calificarea în sferturile Cupei s-a decis la loviturile de la 11 metri, acolo unde Stanciu a fost din nou decisiv pentru echipa sa.

Românul a transformat primul penalty fără emoții, după ce a șutat în colțul din dreapta. Portarul advers sărise în partea stângă.

Golul din penalty marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515
Golul din penalty marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515

Galerie foto (14 imagini)

Golul marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu cu Henan Songshan Longmen. Foto: captură X/@football_t69515
+14 Foto
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Pedro Maranhao și Abudulam au ratat pentru Henan Songshan Longmen, iar echipa lui Stanciu s-a calificat în următoarea rundă din Cupa Chinei.

De când s-a transferat la Dalian Yingbo, în ianuarie anul acesta, Nicolae Stanciu a jucat 15 meciuri, reușind să înscrie 6 goluri și să ofere 2 pase decisive.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

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