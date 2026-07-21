„E foarte bun”  Remarcatul lui Gigi Becali după startul Ligii 1: „N-o să împrumut jucători așa valoroși”

- Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a venit din nou cu laude la adresa tânărului Alexandru Stoian (18 ani).
Transferat în ianuarie 2025 de la Farul, pentru aproape un milion de euro, Alexandru Stoian a impresionat la FCSB, evoluțiile sale fiind tot mai apreciate de conducerea roș-albaștrilor.
Gigi Becali, despre Alexandru Stoian: „El trebuie să joace”
În meciul cu FC Argeș, scor 2-0, din prima etapă din Liga 1, FCSB a avut pe bancă mai mulți jucători tineri precum Matei Popa (19 ani), Mihai Toma (19 ani) sau Alexandru Stoian (18 ani).
Gigi Becali a fost întrebat dacă se va baza în acest sezon pe tinerii fotbaliști de la FCSB, iar finanțatorul clubului l-a remarcat din nou pe Stoian.
„Trebuie să le dăm încredere. Ei se văd la antrenamente. Acum mi-a zis MM (n.r. Mihai Stoica): «O să vezi că pe Stoian n-o să putem să-l ținem așa pentru că e foarte bun. Dă goluri multe la antrenamente».
Cu alte cuvinte, el trebuie să joace. Nu o să împrumut jucători așa valoroși. El trebuie să joace. Eu l-am văzut pe el ca fiind un număr 10. Era la Viitorul atunci”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.
În meciul cu FC Argeș, Alexandru Stoian a bifat 10 minute pe teren, după ce l-a înlocuit pe Florin Tănase.
De când a fost transferat de FCSB, tânărul atacant a jucat 29 de meciuri, reușind să înscrie 6 goluri și să ofere o pasă decisivă.
Pentru FCSB urmează duelul manșa tur cu Auda (Letonia) de joi, de la ora 20:45, din turul 2 preliminar al Conference League. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.