Tănase și Cisotti au declanșat nebunia FOTO: Golul marcat de FCSB în ultimele secunde cu Feyenoord » Van Persie a rămas împietrit pe bancă

FCSB - Feyenoord 4-3. Florin Tănase (30 de ani) a marcat golul victoriei în partida cu formația olandeză, după o fază excelentă reușită de Juri Cisotti (32 de ani).

Legendarul Robin van Persie (42 de ani), antrenorul lui Feyenoord, a rămas împietrit după victoria roș-albaștrilor.

Ngezana a deschis scorul, însă olandezii au întors situația și au condus cu 3-1 până în minutul 54, grație golurilor marcate de Tengstedt, Timber și Sauer.

Mihai Toma și Thiam au contribuit la egalare, iar cu doar 20 de secunde înainte de final, Tănase a reușit să marcheze golul decisiv.

FCSB - Feyenoord 4-3 . Cisotti contribuie decisiv la golul egalizator marcat de Tănase

În minutul 90+5, Cisotti a recuperat mingea în jumătatea adversă, a intrat în careu, l-a driblat pe Wellenreuther și i-a pasat experimentatului Tănase, care a înscris cu ușurință.

Tribunele au explodat de bucurie, Charalambous a sărbătorit împreună cu jucătorii, iar imaginile l-au surprins pe tehnicianul Robin van Persie vizibil dezamăgit, pe bancă, urmărind reluarea reușitei pe o tabletă.

FCSB a obținut a doua victorie în grupa principală din Europa League și ocupă în prezent locul 27, cu șase puncte acumulate.

VIDEO: Cum s-a bucurat FCSB după victoria cu Feyenoord

