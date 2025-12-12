Tănase și Cisotti au declanșat nebunia  FOTO: Golul marcat de FCSB în ultimele secunde cu Feyenoord » Van Persie a rămas împietrit pe bancă +15 foto
Florin Tănase. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Tănase și Cisotti au declanșat nebunia FOTO: Golul marcat de FCSB în ultimele secunde cu Feyenoord » Van Persie a rămas împietrit pe bancă

Ionuț Cojocaru
Publicat: 12.12.2025, ora 00:20
Actualizat: 12.12.2025, ora 00:22
  • FCSB - Feyenoord 4-3. Florin Tănase (30 de ani) a marcat golul victoriei în partida cu formația olandeză, după o fază excelentă reușită de Juri Cisotti (32 de ani).
  • Legendarul Robin van Persie (42 de ani), antrenorul lui Feyenoord, a rămas împietrit după victoria roș-albaștrilor.

Ngezana a deschis scorul, însă olandezii au întors situația și au condus cu 3-1 până în minutul 54, grație golurilor marcate de Tengstedt, Timber și Sauer.

Mihai Toma și Thiam au contribuit la egalare, iar cu doar 20 de secunde înainte de final, Tănase a reușit să marcheze golul decisiv.

Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Goal line technology la FCSB - Feyenoord Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru

FCSB - Feyenoord 4-3. Cisotti contribuie decisiv la golul egalizator marcat de Tănase

În minutul 90+5, Cisotti a recuperat mingea în jumătatea adversă, a intrat în careu, l-a driblat pe Wellenreuther și i-a pasat experimentatului Tănase, care a înscris cu ușurință.

Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (3).jpg
Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (3).jpg

Tribunele au explodat de bucurie, Charalambous a sărbătorit împreună cu jucătorii, iar imaginile l-au surprins pe tehnicianul Robin van Persie vizibil dezamăgit, pe bancă, urmărind reluarea reușitei pe o tabletă.

Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (13).jpg
Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (13).jpg

FCSB a obținut a doua victorie în grupa principală din Europa League și ocupă în prezent locul 27, cu șase puncte acumulate.

VIDEO: Cum s-a bucurat FCSB după victoria cu Feyenoord

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan.jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan.jpg

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
10:35
