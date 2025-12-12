Calcule Cum se califică FCSB în primăvara Europa League: nu ajunge doar o victorie! +74 foto
Europa League

Calcule Cum se califică FCSB în primăvara Europa League: nu ajunge doar o victorie!

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 01:05
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 02:04
  • FCSB - Feyenoord 4-3. Campioana României a obținut o victorie nesperată în prelungiri, în etapa #6 din Europa League.
  • „Roș-albaștrii” mai au de disputat două meciuri în faza ligii, cu Dinamo Zagreb (D) și Fenerbahce (A), în ianuarie.

După 4 înfrângeri consecutive, campioana a obținut o nouă victorie în Europa League și a reintrat în lupta pentru primăvara europeană. FCSB a urcat pe locul 27, cu 6 puncte, la unul distanță de top 24

„O victorie mare pentru România" Elias Charalambous, după succesul cu Feyenoord: „Avem șanse la calificare"
„O victorie mare pentru România" Elias Charalambous, după succesul cu Feyenoord: „Avem șanse la calificare"
„O victorie mare pentru România”  Elias Charalambous, după succesul cu Feyenoord:  „Avem șanse la calificare”

Calcule. Cum se califică FCSB în primăvara Europa League

„Roș-albaștrii” mai au două meciuri la dispoziție să obțină o calificare care în urmă cu două săptămâni părea deja pierdută.

Doar două victorii în ultimele două etape garantează primăvara europeană. O victorie și un egal, care ar duce campioana la 10 puncte, s-ar putea dovedi insuficiente!

Sezonul trecut, două dintre cele 5 formații care au încheiat faza ligii cu 10 puncte au ratat calificarea la golaveraj, Braga și Elfsborg. Iar FCSB stă prost la acest capitol, 7-11.

Deși există șanse ca „roș-albaștrii” să meargă mai departe cu 3 puncte obținute din duelurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce (9 în total), acestea sunt foarte mici, ținând cont că formația de pe locul 24, Celtic, a acumulat deja 7 puncte.

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg

Fără măcar o victorie în ultimele două runde, FCSB va fi eliminată din cupele europene.

Următorul meci, cel cu Dinamo Zagreb, este crucial pentru calificare, mai ales că formația croată este una dintre rivalele campioanei, fiind pe locul 25, cu 7 puncte.

14 puncte
a obținut FCSB în sezonul trecut din Europa League (4 victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri)

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon615
2. Midtjylland615
3. Aston Villa615
4. Betis614
5. Freiburg614
6. Ferencvaros614
7. Braga613
8. FC Porto613
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Stuttgart612
10. AS Roma612
11. Nottingham611
12. Fenerbahce611
13. Bologna611
14. Plzen610
15. Panathinaikos610
16. Genk610
17. Steaua Roșie610
18. PAOK69
19. Celta Vigo69
20. Lille69
21. Young Boys69
22. Brann68
23. Ludogorets67
24. Celtic67
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Dinamo Zagreb67
26. Basel66
27. FCSB66
28. Go Ahead Eagles66
29. Sturm Graz64
30. Feyenoord63
31. Salzburg63
32. Utrecht61
33. Rangers61
34. Malmo61
35. Maccabi Tel-Aviv61
36. Nice60

VIDEO. Imaginile bucuriei FCSB, după 4-3 cu Feyenoord

„Aveam nevoie de o victorie mare" A comis-o Van Persie? Florin Tănase dezvăluie: „De acolo am reușit să revenim"
Europa League
00:30
„Aveam nevoie de o victorie mare” A comis-o Van Persie? Florin Tănase dezvăluie: „De acolo am reușit să revenim”
„Aveam nevoie de o victorie mare” A comis-o Van Persie? Florin Tănase dezvăluie: „De acolo am reușit să revenim”
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Conference League
00:12
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CALCULE Primavara Europeana europa league fcsb
FCSB a renăscut din frică Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Europa League
00:15
FCSB a renăscut din frică Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Conference League
00:12
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Europa League
00:01
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Goal line technology la FCSB - Feyenoord Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Superliga
11.12
Goal line technology la FCSB - Feyenoord Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
10:35
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu  a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
10:19
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
09:30
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
09:00
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Superliga
11.12
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Conference League
11.12
U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Stranieri
00:18
Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Gardoș, despre „Justiția capturată" Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți cât mai multe microfoane"
Diverse
11.12
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți cât mai multe microfoane”
