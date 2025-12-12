Calcule Cum se califică FCSB în primăvara Europa League: nu ajunge doar o victorie!

FCSB - Feyenoord 4-3. Campioana României a obținut o victorie nesperată în prelungiri, în etapa #6 din Europa League.

„Roș-albaștrii” mai au de disputat două meciuri în faza ligii, cu Dinamo Zagreb (D) și Fenerbahce (A), în ianuarie.

După 4 înfrângeri consecutive, campioana a obținut o nouă victorie în Europa League și a reintrat în lupta pentru primăvara europeană. FCSB a urcat pe locul 27, cu 6 puncte, la unul distanță de top 24

Calcule. Cum se califică FCSB în primăvara Europa League

„Roș-albaștrii” mai au două meciuri la dispoziție să obțină o calificare care în urmă cu două săptămâni părea deja pierdută.

Doar două victorii în ultimele două etape garantează primăvara europeană. O victorie și un egal, care ar duce campioana la 10 puncte, s-ar putea dovedi insuficiente!

Sezonul trecut, două dintre cele 5 formații care au încheiat faza ligii cu 10 puncte au ratat calificarea la golaveraj, Braga și Elfsborg. Iar FCSB stă prost la acest capitol, 7-11.

Deși există șanse ca „roș-albaștrii” să meargă mai departe cu 3 puncte obținute din duelurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce (9 în total), acestea sunt foarte mici, ținând cont că formația de pe locul 24, Celtic, a acumulat deja 7 puncte.

Fără măcar o victorie în ultimele două runde, FCSB va fi eliminată din cupele europene.

Următorul meci, cel cu Dinamo Zagreb, este crucial pentru calificare, mai ales că formația croată este una dintre rivalele campioanei, fiind pe locul 25, cu 7 puncte.

14 puncte a obținut FCSB în sezonul trecut din Europa League (4 victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 6 15 2. Midtjylland 6 15 3. Aston Villa 6 15 4. Betis 6 14 5. Freiburg 6 14 6. Ferencvaros 6 14 7. Braga 6 13 8. FC Porto 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Stuttgart 6 12 10. AS Roma 6 12 11. Nottingham 6 11 12. Fenerbahce 6 11 13. Bologna 6 11 14. Plzen 6 10 15. Panathinaikos 6 10 16. Genk 6 10 17. Steaua Roșie 6 10 18. PAOK 6 9 19. Celta Vigo 6 9 20. Lille 6 9 21. Young Boys 6 9 22. Brann 6 8 23. Ludogorets 6 7 24. Celtic 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Dinamo Zagreb 6 7 26. Basel 6 6 27. FCSB 6 6 28. Go Ahead Eagles 6 6 29. Sturm Graz 6 4 30. Feyenoord 6 3 31. Salzburg 6 3 32. Utrecht 6 1 33. Rangers 6 1 34. Malmo 6 1 35. Maccabi Tel-Aviv 6 1 36. Nice 6 0

