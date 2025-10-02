Lupte de stradă în Olanda VIDEO. Incidente grave înainte de meciul Feyenoord - Aston Villa din Europa League +5 foto
Scandal la Rotterdam FOTO: Captură X
Lupte de stradă în Olanda VIDEO. Incidente grave înainte de meciul Feyenoord - Aston Villa din Europa League

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 23:36
  • Scandal uriaș înainte de meciul Feyenoord - Aston Villa. Suporterii britanici au fost atacați brutal de ultrașii formației din Rotterdam.
  • Aston Villa și Feyenoord se întâlnesc în această seară, în etapa #2 a Europa League.

Cu o seară înainte de meci, suporterii olandezi au provocat incidente violente în Rotterdam, atacându-i pe fanii clubului din Anglia.

Fanii britanici, atacați la Rotterdam

Autoritățile au intervenit rapid în locația unde s-au petrecut incidentele reprobabile, cinci suporteri fiind arestați ca urmare a celor întâmplate.

3000
de suporteri englezi au făcut deplasarea la Rotterdam

Unul dintre englezii aflați în apropiere la momentul incidentelor a declarat că atacul suporterilor olandezi a fost unul premeditat.

Incidente înainte de Feyenoord - Aston Villa
Incidente înainte de Feyenoord - Aston Villa

„Eu și fiul meu căutam un bar și am ajuns la acesta, dar nu am încercat să intrăm pentru că situația părea puțin tensionată. Apoi atmosfera a început să se încingă”, a transmis acesta în descrierea videoclipului cu încăierarea.

Conform celor de la ad.nl, suporterii olandezi au folosit artificii în preajma hotelului unde erau cazați cei de la Aston Villa în noaptea de dinaintea partidei.

Aston Villa suporteri feyenoord SCANDAL
