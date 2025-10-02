Lupte de stradă în Olanda VIDEO. Incidente grave înainte de meciul Feyenoord - Aston Villa din Europa League

Scandal uriaș înainte de meciul Feyenoord - Aston Villa. Suporterii britanici au fost atacați brutal de ultrașii formației din Rotterdam.

Aston Villa și Feyenoord se întâlnesc în această seară, în etapa #2 a Europa League.

Cu o seară înainte de meci, suporterii olandezi au provocat incidente violente în Rotterdam, atacându-i pe fanii clubului din Anglia.

Fanii britanici, atacați la Rotterdam

Autoritățile au intervenit rapid în locația unde s-au petrecut incidentele reprobabile, cinci suporteri fiind arestați ca urmare a celor întâmplate.

3000 de suporteri englezi au făcut deplasarea la Rotterdam

Unul dintre englezii aflați în apropiere la momentul incidentelor a declarat că atacul suporterilor olandezi a fost unul premeditat.

„Eu și fiul meu căutam un bar și am ajuns la acesta, dar nu am încercat să intrăm pentru că situația părea puțin tensionată. Apoi atmosfera a început să se încingă”, a transmis acesta în descrierea videoclipului cu încăierarea.

Me and my son were looking for a bar and got to this bar but we didn’t try to go in as it looked a bit tense then it kicked off. Here is my son’s video. pic.twitter.com/N7hCFz4URN — RedditchVilla (@K6HolteEnd) October 2, 2025

Conform celor de la ad.nl, suporterii olandezi au folosit artificii în preajma hotelului unde erau cazați cei de la Aston Villa în noaptea de dinaintea partidei.

