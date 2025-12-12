FCSB - FEYENOORD 4-3. Florin Tănase (30 de ani), marcatorul golului victoriei, a vorbit despre succesul spectaculos obținut de campioană în Europa League.

După victoria cu Feyenoord, FCSB încă mai are șanse la calificarea în primăvara europeană.

Condusă cu 3-1 în minutul 54, FCSB a revenit senzațional și a câștigat în prelungiri. Tănase crede că echipa sa a putut să revină după ce Van Persie a decis să schimbe tactica, renunțând la 4-3-3 pentru un sistem cu 2 atacanți.

FCSB - FEYENOORD. Florin Tănase: „De acolo am revenit”

„Un meci senzațional, mai ales la cum s-a încheiat pentru noi. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune și am dat dovadă de mentalitate puternică, alături de oamenii din tribună care au crezut și ne-au susținut. Datorită lor am câștigat azi.

Cred că după ce au schimbat în sistemul cu doi atacanți au pierdut mijlocul terenului și de acolo am reușit să revenim.

Toți am făcut un efort incredibil în seara asta. Sper să fie meciul de deblocare și să începem să evoluăm cum o făceam în sezonul trecut. Chiar am făcut o ultimă parte extraordinară. Felicitări jucătorilor și antrenorilor”, a declarat Florin Tănase, la Digi Sport.

Aveam nevoie de o victorie mare în Europa. Dacă pierdeam nu mai aveam nicio șansă, dar acum sperăm. Mai avem două meciuri și trebuie să obținem 4 puncte pentru a ne califica mai departe. Florin Tănase

FOTO. Golul lui Tănase din partida cu Feyenoord

