Rămân pauzele de hidratare?! FIFA vrea să vândă drepturile TV pentru CM 2030-2034 ca în acest an. Cât a câștigat Fox la ultimul Mondial

Pauzele de hidratare, contestate la CM 2026, ar putea fi păstrate la următoarele două turnee finale.

Forul de la Zurich plănuiește să le propună la vânzarea drepturilor de televiziune pentru Mondialele din 2030 și 2034.

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Pauzele de hidratare au fost contestate în timpul ultimului Campionat Mondial, pentru că au fost ținute indiferent de vreme, și când era frig, și când ploua.

Pauze de hidratare la negocierea drepturilor TV pentru viitoarele Mondiale

Au ajutat mai ales televiziunile care dețineau drepturile pentru CM 2026. Puteau folosi acele pauze de trei minute tot pentru publicitate.

După un turneu final în care câștigurile FIFA au atins 15 miliarde de dolari, forul de la Zurich plănuiește să păstreze „hydration breaks” și la următoarele Mondiale.

Messi și argentinienii în timpul unei pauze de hidratare la CM 2026. Foto: Imago

Și să le includă la negocierile pentru drepturile TV la CM 2030 și 2034 în Statele Unite, a dezvăluit Bloomberg.

Fox și-a acoperit investiția la CM 2026 numai din pauzele de hidratare

Tot Bloomberg a dat exemplul Fox arătând ce au însemnat pauzele de hidratare pentru postul de televiziune american.

Și-a acoperit întreaga investiție cu banii câștigați din reclamele difuzate în momentele când jocul era oprit, la jumătățile de reprize.

Fox a plătit 485 de milioane de dolari pentru drepturile CM 2026 în Statele Unite. Iar suma câștigată în pauzele de hidratare ar fi de 500 de milioane.

Creșterea veniturilor din publicitate în cazul Fox a fost de 78%. A atins 1,9 miliarde $ în al 4-lea trimestru din 2026.

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