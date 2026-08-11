Rămân pauzele de hidratare?! FIFA vrea să vândă drepturile TV pentru CM 2030-2034 ca în acest an. Cât a câștigat Fox la ultimul Mondial
Jucătorii Franței, în timpul pauzelor de hidratare. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Rămân pauzele de hidratare?! FIFA vrea să vândă drepturile TV pentru CM 2030-2034 ca în acest an. Cât a câștigat Fox la ultimul Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 21:39
  • Pauzele de hidratare, contestate la CM 2026, ar putea fi păstrate la următoarele două turnee finale. 
  • Forul de la Zurich plănuiește să le propună la vânzarea drepturilor de televiziune pentru Mondialele din 2030 și 2034.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pauzele de hidratare au fost contestate în timpul ultimului Campionat Mondial, pentru că au fost ținute indiferent de vreme, și când era frig, și când ploua.

Cauza eșecului FCSB De ce nu se leagă jocul roș-albaștrilor. Ce afectează echipa. Cine greșește!
Citește și
Cauza eșecului FCSB De ce nu se leagă jocul roș-albaștrilor. Ce afectează echipa. Cine greșește!
Citește mai mult
Cauza eșecului FCSB De ce nu se leagă jocul roș-albaștrilor. Ce afectează echipa. Cine greșește!

Pauze de hidratare la negocierea drepturilor TV pentru viitoarele Mondiale

Au ajutat mai ales televiziunile care dețineau drepturile pentru CM 2026. Puteau folosi acele pauze de trei minute tot pentru publicitate.

După un turneu final în care câștigurile FIFA au atins 15 miliarde de dolari, forul de la Zurich plănuiește să păstreze „hydration breaks” și la următoarele Mondiale.

Messi și argentinienii în timpul unei pauze de hidratare la CM 2026. Foto: Imago Messi și argentinienii în timpul unei pauze de hidratare la CM 2026. Foto: Imago
Messi și argentinienii în timpul unei pauze de hidratare la CM 2026. Foto: Imago

Și să le includă la negocierile pentru drepturile TV la CM 2030 și 2034 în Statele Unite, a dezvăluit Bloomberg.

Fox și-a acoperit investiția la CM 2026 numai din pauzele de hidratare

Tot Bloomberg a dat exemplul Fox arătând ce au însemnat pauzele de hidratare pentru postul de televiziune american.

Și-a acoperit întreaga investiție cu banii câștigați din reclamele difuzate în momentele când jocul era oprit, la jumătățile de reprize.

Fox a plătit 485 de milioane de dolari pentru drepturile CM 2026 în Statele Unite. Iar suma câștigată în pauzele de hidratare ar fi de 500 de milioane.

Creșterea veniturilor din publicitate în cazul Fox a fost de 78%. A atins 1,9 miliarde $ în al 4-lea trimestru din 2026.

Citește și

De ce nu-l ia nimeni pe Drăguș! Motivul întârzierii transferului de la un club care nu mai contează pe el. FCSB așteaptă. Ce riscă jucătorul
Stranieri
15:05
De ce nu-l ia nimeni pe Drăguș! Motivul întârzierii transferului de la un club care nu mai contează pe el. FCSB așteaptă. Ce riscă jucătorul
Citește mai mult
De ce nu-l ia nimeni pe Drăguș! Motivul întârzierii transferului de la un club care nu mai contează pe el. FCSB așteaptă. Ce riscă jucătorul
„Nu au niciun sens” Jucătorii contestă FIFA pentru pauzele de hidratare la CM. Care a fost scopul lui Infantino 
Campionatul Mondial
14:48
„Nu au niciun sens” Jucătorii contestă FIFA pentru pauzele de hidratare la CM. Care a fost scopul lui Infantino
Citește mai mult
„Nu au niciun sens” Jucătorii contestă FIFA pentru pauzele de hidratare la CM. Care a fost scopul lui Infantino 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
FIFA SUA Campionatul Mondial drepturi tv FINANCIAR pauze de hidratare
Știrile zilei din sport
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Diverse
10:04
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Citește mai mult
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Liga Campionilor
12:08
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Citește mai mult
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Diverse
13:18
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf protejat de un lansator de rachete
Citește mai mult
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Superliga
06:45
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Citește mai mult
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
14:16
Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Top stiri
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Diverse
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Citește mai mult
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Înot
13:11
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Citește mai mult
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Superliga
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Citește mai mult
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
B365
04:24
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
Citește mai mult
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 19 rapid 23 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 16 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share