Infantino are motive să zâmbească Câte bilete s-au vândut pentru Cupa Mondială din 2026

FIFA a anunțat că peste 1 milion de bilete au fost vândute pentru Cupa Mondială din anul 2026, c ompetiţie ce va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada.

Turneul va începe joi, 11 iunie 2026, în Mexico City, iar finala va avea loc duminică, 19 iulie 2026, în New York. Va fi primul cu 48 de echipe.

Potrivit FIFA, persoane din peste 212 țări și teritorii diferite au achiziționat deja bilete, în ciuda faptului că din cele 48 de locuri disponibile s-au ocupat doar 28, scrie appnews.com

Forul continental a anunțat că primele 10 țări din topul biletelor achiziționate, în ordine, sunt:

SUA

Canada

Mexic

Anglia

Germania

Brazilia

Spania

Columbia

Argentina

Franța

„În timp ce echipele naționale din întreaga lume concurează pentru un loc la istorica Cupă Mondială 2026, sunt încântat că atât de mulți fani iubitori de fotbal doresc să participe la acest turneu final din America de Nord”, a spus Gianni Infantino, președintele FIFA, într-un comunicat.

El a adăugat: „Este un răspuns incredibil și un semn minunat că cea mai mare și mai incluzivă Cupă Mondială din istorie captivează imaginația suporterilor de pretutindeni”.

FIFA a anunțat, de asemenea, că site-ul său de revânzare s-a deschis - iar biletele pentru finala Cupei Mondiale din East Rutherford, New Jersey, erau disponibile acolo la prețuri cuprinse între 9.538 și 57.500 de dolari pe loc, începând de joi după-amiază.

Anunțul forului continental vine la o săptămână după amenințările președintelui Donald Trump, care lua în considerare să mute meciurile care urmează să se joace în suburbiile Bostonului și în alte locații pe care administrația sa le consideră nesigure.

O nouă fază pentru vânzarea biletelor, denumită și „tragere la sorți pentru bilete în avans”, va avea probabil loc în perioada 27-31 octombrie.

A treia fază, denumită „tragere la sorți aleatorie”, va începe după tragerea la sorți finală a echipelor din 5 decembrie, în urma căreia va fi stabilit programul Cupei Mondiale.

FIFA a declarat că biletele vor fi disponibile în apropierea turneului „pe baza principiului primul venit, primul servit”. De asemenea, a afirmat că nu are detalii suplimentare cu privire la prețuri.

2.030 - 6.730 de dolari costă prețurile biletelor pentru finala Cupei Mondiale

Prețuri exorbitante pentru CM 2026

În acest moment, fanii pot cumpăra diferite pachete de ospitalitate:

1.350 de dolari de persoană pentru locuri și alte beneficii VIP la un meci din faza grupelor (oricare echipă, cu excepția gazdelor Canada, Mexic și SUA)

de persoană pentru locuri și alte beneficii VIP la un meci din faza grupelor (oricare echipă, cu excepția gazdelor Canada, Mexic și SUA) 8.275 de dolari de persoană pentru locuri și alte beneficii la 4-9 meciuri disputate pe un stadion la alegere, indiferent de faza competiției

de persoană pentru locuri și alte beneficii la 4-9 meciuri disputate pe un stadion la alegere, indiferent de faza competiției 6.750 de dolari de persoană pentru cele 3 meciuri ale echipei favorite în grupe + meciul din 16-imi, în cazul în care naționala se califică

FIFA încurajează fanii să achiziționeze bilete numai prin intermediul site-ului său.

În plus, avertizează că un bilet de meci nu garantează intrarea în SUA, Canada sau Mexic, astfel că suporterii ar trebui să viziteze site-urile guvernamentale ale fiecărei țări gazdă pentru a afla condițiile de intrare.

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial

Europa: Anglia;

Anglia; America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);

Mexic, Canada și SUA (gazde); Oceania: Noua Zeelandă;

Noua Zeelandă; Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeș;

Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeș; Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită;

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită; America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

