Problemele continuă pentru CFR Cluj Formația din Gruia riscă să fie interzisă în cupele europene! Reacția lui Ioan Varga
CFR Cluj/ Foto: sportpictures.eu
Problemele continuă pentru CFR Cluj Formația din Gruia riscă să fie interzisă în cupele europene! Reacția lui Ioan Varga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.10.2025, ora 10:45
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 10:45
  • Clubul CFR Cluj riscă să fie interzis în cupele europene, după ce a încălcat monitorizarea UEFA.
  • Patronul Ioan Varga îi liniștește pe fani: „Nu e nimic primejdios”.

Problemele financiare le dau în continuare bătăi de cap conducătorilor grupării din Gruia.

CFR Cluj riscă să fie interzisă în cupele europene

CFR Cluj, club patronat de Ioan Varga, ar avea datorii de 1.9 milioane de euro, către fotbaliștii și alți angajați. În plus, jucătorii lui Andrea Mandorlini nu ar fi încasat niciun salariu în acest sezon, relatează gsp.ro.

Termenul-limită pentru achitarea datoriilor a fost miercuri, 15 octombrie, ora 23:59. Ardelenii nu au avut suficiente fonduri lichide, motiv pentru care data scadentă a fost depășită, iar monitorizarea UEFA a fost încălcată, scrie fanatik.ro.

În primă fază nu se pune problema ca CFR Cluj să primească interdicție în Europa, vicecampioana României urmând să primească o amendă. De asemenea, i se va acorda un nou termen pentru a achita datoriile.

Totuși, dacă problemele vor continua, atunci se va ajunge la situația în care trupa din Gruia să nu fie acceptată în competițiile europene, în cazul în care se va califica.

Ioan Varga e liniștit: „Nu suntem recidiviști”

UEFA acordă licența europeană abia în primăvară, iar în ciuda situației dificile cu care se confruntă echipa sa, acest lucru îl face pe Ioan Varga să fie liniștit și convins de faptul că lucrurile se vor rezolva la timp.

„Nu e nicio problemă şi niciun stres. Într-adevăr, a fost termenul limită ieri (miercuri). Am avut eu nişte lucruri care nu mi s-au rezolvat, dar suntem în regulă. Cu Fiorentina am rezolvat ce era de rezolvat, cu Pafos la fel.

Mâine sau poimâine o să primească băieţii un salariu, iar săptămâna viitoare încă un salariu, aşa că o să rezolvăm cu băieţii, iar totul este în regulă. Într-adevăr, am depăşit termenul, dar nu este nimic primejdios.

Cred că vom primi un avertisment sau în cel mai rău caz o amendă şi se va stabili o altă dată până la care să aducem aceste datorii la zi.

Oricum, nu am niciun fel de stres şi panică pentru că noi nu suntem recidivişti, nu am mai avut nicio problemă.

Plus că licenţa de Europa se va da în primăvară şi atunci trebuie ca totul să fie pe zero şi să fie în regulă. Din punctul ăsta de vedere, CFR Cluj nu are nicio problemă”, a declarat Ioan Varga pentru sursa citată.

În acest moment, CFR Cluj este departe de locurile europene. Ardelenii se află doar pe locul 11, cu 13 puncte, după primele 12 etape.

Pentru a se califica în Europa, formația din Gruia trebuie să termine sezonul pe unul dintre primele două locuri din Liga 1 sau să câștige Cupa României, așa cum s-a întâmplat în sezonul trecut.

Un alt loc de Conference League se acordă după un baraj. Locul 3 din play-off înfruntă pe teren propriu în finala pentru Europa câștigătoarea unui nou duel între locurile 1 și 2 din play-out disputat pe terenul echipei mai bine clasată.

