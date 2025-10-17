Dinamo, surpriză pentru Kopic Șefii „câinilor” au luat o decizie importantă în privința antrenorului croat +8 foto
Zeljko Kopic/ Foto: Facebook
Superliga

Dinamo, surpriză pentru Kopic Șefii „câinilor” au luat o decizie importantă în privința antrenorului croat

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 17.10.2025, ora 10:58
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 10:58
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a primit o veste bună înaintea derby-ului cu Rapid.
  • Oficialii clubului se gândesc să-i mărească salariu mai repede decât era prevăzut în contract.
  • Dinamo - Rapid se joacă duminică, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La începutul acestui an, Kopic și-a prelungit contractul cu Dinamo până în vara anului 2028.

Oficialii lui Dinamo vor să-i mărească salariul lui Kopic

După ce a parafat o nouă înțelegere cu oficialii clubului din „Ștefan Cel Mare”, salariul antrenorului croat a fost mărit de la 12.000 de euro la 16.000, suma urmând să crească de la an la an cu câte 2.000 de euro.

Cum, în acest moment, Dinamo se află pe locul 4, cu 23 de puncte, după 12 etape, Kopic ar urma să aibă parte de o surpriză plăcută din partea conducerii.

Salariul său va crește la 19.000 de euro chiar din această toamnă. Mai mult, croatul ar putea primi și un bonus important, în valoare de câteva zeci de mii de euro, pentru calificarea în play-off, scrie prosport.ro

Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo pe 1 decembrie 2023. A salvat-o de la retrogradare și a transformat-o, în timp-record, într-una dintre forțele Ligii 1.

Până în acest moment, Zeljko Kopic a bifat 79 de meciuri pe banca tehnică a echipei:

  • 30 de victorii
  • 28 de egaluri
  • 21 de înfrângeri
  • golaveraj: 98-81

dinamo salariu superliga zeljko kopic
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share