Infantino îi face pe plac lui Trump Președintele FIFA dă undă verde guvernelor pentru schimbarea orașelor care vor găzdui meciuri la CM 2026

Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, îi dă dreptate lui Donald Trump și spune că guvernul fiecărei țări-gazdă trebuie să decidă orașele care sunt sigure pentru a organiza meciurile de la Cupa Mondială 2026.

Donald Trump, președintele SUA, a amenințat că Boston va fi exclus de pe lista orașelor care pot asigura condițiile necesare pentru a găzdui un meci.

Cupa Mondială se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2025, în Canada, SUA și Mexic.

Gianni Infantino: „Siguranța și securitatea sunt responsabilitatea guvernelor”

La un summit organizat în Egipt, Gianni Infantino a precizat că Donald Trump, alături de ceilalți conducători ai țărilor organizatoare ale Cupei Mondiale din 2026, au dreptul de a alege orașele în care se va desfășura competiția.

„Siguranța și securitatea sunt prioritățile principale la toate evenimentele FIFA din întreaga lume.

Siguranța și securitatea sunt, evident, responsabilitatea guvernelor, iar ele decid ce este în interesul cel mai bun pentru siguranța publică.

Sperăm că fiecare dintre cele 16 orașe-gazdă ale noastre va fi pregătit să găzduiască cu succes și să îndeplinească toate cerințele necesare”, a declarat Gianni Infantino, președintele FIFA, potrivit Sky News.

FIFA nu a intervenit în schimbarea celor 11 locații din SUA unde se va desfășura turneul final de anul viitor.

Donald Trump, pregătit să modifice orașele de desfășurare a Cupei Mondiale: „Îl voi suna pe Gianni”

Donald Trump, președintele Statelor Unite, susține că ține legătura cu Gianni Infantino și este pregătit să schimbe orașele de disputare ale Cupei Mondiale în cazul în care vor exista probleme de securitate.

„Dacă este cineva care nu-şi face treaba bine şi consider că există o problemă de securitate, îl voi suna pe Gianni, şeful FIFA, care este extraordinar, şi îi voi spune să mute în altă parte. Şi el va face asta”, a spus Donald Trump, conform sursei menționate anterior.

78 de dueluri din cele 104 ale turneului final vor avea loc pe teritoriul SUA, inclusiv finala, ce se va disputa la New Jersey

Meciul pentru locul 3 va avea loc la Miami

Orașele din Statele Unite în care se va disputa Cupa Mondială 2026:

Atlanta

Dallas

Houston

Kansas City

Los Angeles

Miami

New York

New Jersey

Philadelphia

Seattle

San Francisco

