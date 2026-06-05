FIFA inovează Ce se va întâmpla înaintea meciurilor de la CM 2026: „Unitate, mândrie și emoție”
FIFA revoluționează ritualul imnurilor naționale/ Foto: X@FIFA
Campionatul Mondial

FIFA inovează Ce se va întâmpla înaintea meciurilor de la CM 2026: „Unitate, mândrie și emoție”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 22:32
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 22:32
  • FIFA a anunțat un nou protocol pentru Cupa Mondială în ceea ce privește imnurile naționalelor.
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Mai sunt doar șase zile până la startul turneul final din SUA, Canada și Mexic, iar forul mondial a făcut un anunț surprinzător.

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FIFA revoluționează protocolul imnurilor naționale

FIFA a precizat că, înainte de startul meciurilor, toți jucătorii celor două echipe, inclusiv rezervele, se vor afla pe teren la intonarea imnului.

„Cele două echipe se vor aduna în jurul bannerului amplasat în centrul terenului pentru intonarea imnurilor naţionale, astfel încât fiecare dintre jucători – şi nu doar titularii – să poată trăi toată emoţia şi mândria de a-şi reprezenta ţara pe cea mai mare scenă fotbalistică”, a precizat FIFA în comunicatul său.

De asemenea, FIFA precizează că, înaintea meciului, pe teren vor fi expuse şi bannere uriaşe cu steagurile celor două echipe.

Gianni Infantino: „Un moment de unitate”

Președintele FIFA a oferit și el o reacție printr-o postare publicată pe contul său de Instagram.

„Pe măsură ce Cupa Mondială se dezvoltă, continuăm să inovăm modul în care este trăită această competiție. Ceremoniile de dinaintea meciurilor de la Cupa Mondială FIFA 2026 nu vor face excepție.

Faptul că toți jucătorii și arbitrii se vor afla față în față în cercul de la centru în timpul intonării imnurilor naționale va crea un moment de unitate, mândrie și emoție care aparține cu adevărat echipelor și tuturor celor prezenți în stadion.

În plus, vom avea o ceremonie reproiectată la 360 de grade, care va implica fiecare fan din stadion, incluzând bannere cu steagurile țărilor și elemente pe teren orientate să creeze o experiență unică și captivantă din fiecare loc, precum și elemente vizuale noi – de la arcadele de intrare ale jucătorilor la steagurile ținute în mână – menite să sporească sentimentul de anticipare, cu caracteristici îmbunătățite pentru meciurile selectate.

Cupa Mondială FIFA se referă la fiecare jucător și la fiecare fan, iar această nouă ceremonie de dinaintea meciului reflectă acest lucru”, se arată în postarea lui Gianni Infantino.

  • Cupa Mondială din acest an va fi deschisă de meciul Mexic - Africa de Sud, programat joi, 11 iunie, cu începere de la ora 22:00.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

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