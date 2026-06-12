Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale

FIFA și FIFPro au ajuns la un acord la Campionatul Mondial pentru principalele modificări care vor afecta contractele fotbaliștilor.

Jucătorii din Liga 1 sunt printre cei care vor beneficia cel mai mult în urma acestor schimbări.

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FIFPro a profitat de deschiderea Mondialului. Într-o reuniune care a avut loc în Mexico City, Asociația Internațională a Fotbaliștilor Profesioniști a ajuns la un acord cu FIFA, ligile și cluburile europene, urmând să transforme regulamentul transferurilor.

Jucătorul ia 5% din suma transferurilor. Exemplu: Octavian Popescu la FCSB

Cele mai importante schimbări, subliniate de cotidianul spaniol AS.com, includ creșterea rolului jucătorilor la propriile tranzacții și impunerea clauzelor de reziliere în toate contractele.

De la 1 ianuarie 2027, fotbaliștii care au salariu anual mai mic de 150.000 de euro vor primi un procent de 5% din suma de transfer.

Octavian Popescu, după golul spectaculos marcat la FCSB - Botoșani 4-3 după prelungiri, în semifinala barajului de Conference. Foto: Raed Krishan

Jucătorii din Liga 1, mulți dintre ei plătiți sub 150.000 de euro la cluburile lor, sunt printre cei care vor beneficia cel mai mult de această modificare.

De exemplu, dacă Octavian Popescu, plătit cu mai puțin de 150.000 de euro pe sezon, ar fi vândut de FCSB cu două milioane de euro, ar trebui să primească 100.000 de euro.

Procentul nu poate fi mai mic decât salariul. Ce se întâmplă la litigiu

Totuși, noul regulament precizează că procentul nu poate fi mai mic decât salariul încasat pentru ultimul an de contract.

Dacă Popescu are 120.000 de euro la FCSB, ia acești bani și la transfer.

Încă un detaliu anunțat de FIFA: dacă există litigiu cu clubul, plata întârziată va fi însoțită de o dobândă de 8% ca despăgubire a jucătorului.

Clauzele de reziliere, obligatorii în contracte

Tot de la 1 ianuarie 2027, toate contractele vor avea o clauză de reziliere.

Ambele părți, clubul și fotbalistul, vor fi obligate să treacă o clauză care să le permită să înceteze acordul.

O decizie ce garantează libera circulație a jucătorilor.

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