„78 de Super Bowl-uri în 39 de zile” Securitatea, cea mai mare provocare pentru Mondial. Peste 400 de secții de poliție americane implicate!
Trupele poliției americane vor avea mai mult de cinci săptămâni de alertă maximă la Mondial. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„78 de Super Bowl-uri în 39 de zile” Securitatea, cea mai mare provocare pentru Mondial. Peste 400 de secții de poliție americane implicate!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 09:04
  • Campionatul Mondial, la start, în trei țări, 16 orașe, cu 104 meciuri la distanțe de mii de kilometri: „Un eveniment fără precedent”. 
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Campionatul Mondial, a 23-a sa ediție, cel mai provocator turneu final organizat vreodată, a început joi seară, cu Mexic - Africa de Sud.

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Primul CM cu 48 de echipe, primul găzduit de trei țări (SUA, Canada, Mexic) și 16 orașe, pregătite de 104 meciuri întinse pe 5 săptămâni și jumătate.

Distanțele sunt foarte mari. De la est la vest, din Boston în Los Angeles, și de la nord la sud, Vancouver-Mexico Cty, sunt în jur de 4.000 de kilometri.

4.170 km
este distanța între Boston și LA. 3.950 km despart Vancouver și Mexico City

Nu doar securitatea Mondialului. Și finala NBA, și Ziua Independenței

Tocmai din cauza suprafeței uriașe, securitatea va fi o misiune extrem de dificilă.

„Un eveniment fără precedent”, a afirmat la ESPN Andrew Giuliani, directorul comisiei Casei Albe pentru Mondial.

L’Equipe a dat și declarația altui oficial de la Washington, mai important, Markwayne Mullin, numit în martie Secretar pentru Securitate Internă: „Este echivalentul a 78 de Super Bowl-uri în 39 de zile”.

Markwayne Mullin, 48 de ani, conduce din 24 martie Departamentul american pentru Securitate Internă. Foto: Imago Markwayne Mullin, 48 de ani, conduce din 24 martie Departamentul american pentru Securitate Internă. Foto: Imago
Markwayne Mullin, 48 de ani, conduce din 24 martie Departamentul american pentru Securitate Internă. Foto: Imago

Adică două finale ale campionatului de fotbal american pe zi!

Nu e doar distanța. În această perioadă, forțele de ordine trebuie să asigure securitatea și a două mari evenimente locale:

  • Acum se joacă finala NBA
  • Pe 4 iulie este Ziua Independenței. Sărbătoarea națională a Statelor Unite. A 250-a aniversare. 

Pe 3 iulie, poate fi un meci de risc maxim, în „16-imile” CM: SUA - Iran.

SUA, securitate pentru 78 de meciuri. Canada și Mexic, fiecare pentru 13!

Numai pe teritoriul SUA vor fi implicate 400 de secții de poliție pe durata Mondialului, conform presei locale.

Mexicul dislocă 100.000 de agenți ai forțelor de ordine. La fel, Canada.

De finala Mondialului se va ocupa pe 19 iulie Secret Service, pentru că Donald Trump va fi pe stadionul MetLife din New York/New Jersey, la fel ca la finala Club World Cup, în 2025. Foto: Imago De finala Mondialului se va ocupa pe 19 iulie Secret Service, pentru că Donald Trump va fi pe stadionul MetLife din New York/New Jersey, la fel ca la finala Club World Cup, în 2025. Foto: Imago
De finala Mondialului se va ocupa pe 19 iulie Secret Service, pentru că Donald Trump va fi pe stadionul MetLife din New York/New Jersey, la fel ca la finala Club World Cup, în 2025. Foto: Imago

Doar că și în Mexic, și în Canada se vor juca împreună numai 25% din cele 104 meciuri ale competiției:

  • 13 partide în Mexic. 
  • 13 dueluri în Canada. 

În Statele Unite vor fi 78 de întâlniri. Cea mai mare parte a întrecerii.

75%
din jocurile Campionatului Mondial vor fi organizate în SUA

Centru internațional de poliție lângă Washington DC

L’Equipe a discutat cu suedezul Daniel Hedman, șeful grupului european de experți în fotbal ai poliției (NFIP).

„Ceea ce face ca acest Mondial să fie atât de complex nu este neapărat o provocare anume, ci necesitatea de a gestiona simultan toate provocările pe o vastă zonă geografică”, spune oficialul scandinav.

„Va fi una dintre cele mai complexe operațiuni de securitate realizate vreodată la o competiție sportivă”.

Polițiștii americani vor fi ajutați de specialiști din toată lumea la CM 2026. Foto: Imago Polițiștii americani vor fi ajutați de specialiști din toată lumea la CM 2026. Foto: Imago
Polițiștii americani vor fi ajutați de specialiști din toată lumea la CM 2026. Foto: Imago

Fiecare țară participantă la CM 2026 sprijină această misiune. 47 de state din lumea întreagă și-au trimis specialiștii în America, reuniți în Centrul Internațional de Cooperare a Poliției.

Un centru creat în Leesburg (statul Virginia), la doar 64 de kilometri de capitala Washington DC.

„De-a lungul timpului, aceste structuri s-au dovedit foarte eficiente în turneele majore. Sunt toate motivele să credem că o cooperare internațională puternică va fi din nou un factor cheie în asigurarea siguranței și a succesului competiției”, conchide Hedman.

O jumătate de miliard sprijin în lupta anti-drone

Dronele sunt marele pericol pentru acest Campionat Mondial.

Pentru a le combate, administrația prezidențială americană a alocat o jumătate de miliard de dolari (echivalentul a 435 milioane de euro) pentru a sprijini autoritățile locale, a dezvăluit Politico.

Alerta dronelor la Mondialul american. Foto: Imago Alerta dronelor la Mondialul american. Foto: Imago
Alerta dronelor la Mondialul american. Foto: Imago

Orașele-gazdă au acces și la un program care asigură 625 de milioane $ pentru compensații în cazul costurilor suplimentare destinate securității CM.

În perioada turneului (11 iunie-19 iulie), nu doar agențiile federale au autoritatea de a neutraliza drone în spațiul aerian american.

Același Politico a aflat că Departamentul de Justiție permite temporar și poliției să atace dronele.

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